 مجهولون يختطفون سيدة ألمانية في بغداد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجهولون يختطفون سيدة ألمانية في بغداد

أكدت مصادر أمنية عراقية اختطاف سيدة ألمانية كانت فاعلة في المجال الثقافي في العراق، كما أنها شاركت في المظاهرات الأخيرة التي انتقدت الحكومة بشدة.

أفادت مصادر أمنية عراقية أن مجهولين اختطفوا سيدة ألمانية مساء الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) بعد مغادرتها مكتبها في وسط العاصمة العراقية.

مختارات

صدمة كبيرة في العراق باغتيال الأكاديمي هشام الهاشمي الذي عُرف باتزانه وابتعاده عن المعارك الإعلامية. لكن تعمقه في دراسة الجماعات المسلحة، ومنها الفصائل ذات النفوذ السياسي، فتح الباب أمام تكهنات باحتمال ضلوع أطراف سياسية. (07.07.2020)

اعتقلت القوات العراقية مقاتلين من كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية في البلاد، في سابقة تضع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي أمام موازنة صعبة بين أمريكا وإيران. (26.06.2020)

وبحسب شهود عيان فإن السيدة (هيلا مويس) كانت تقود دراجتها عندما اقتربت منها سيارتان لتجبرها على ركوب إحداهما لاحقاً. وأضاف الشهود أن الاختطاف المفترض وقع بالقرب من مركز للشرطة، وأن أحد أفراد الشرطة شاهد الواقعة ومع ذلك لم يحاول التدخل.

والسيدة الألمانية المختطفة تدير برنامجاً فنياً في بغداد لدعم صغار الفنانين والموهوبين. ولم يتم التمكن من الوصول إلى السيدة على هاتفها المحمول يوم الاثنين حسب تصريحات صديقتها المقربة.

السيدة هيلا مويس في صورة التقطت لها عام 2012 ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان بغداد السينمائي.

السيدة هيلا مويس في صورة التقطت لها عام 2012 ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان بغداد السينمائي.

وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس أن إحدى السيارات التي اقتربت من السيدة الألمانية كانت شاحنة تحميل بيضاء تشبه تلك التي تستخدمها بعض قوات الأمن. ولم ترغب السفارة الألمانية في التعليق على القضية على الفور.

وقالت صديقة السيدة المفقودة لوكالة الأنباء الفرنسية إن (هيلا) كانت "متوترة للغاية" منذ مقتل الخبير السياسي العراقي هشام الهاشمي قبل أسبوعين والذي اغتيل رمياً بالرصاص أمام منزله في بغداد على يد مجهولين.

وكان الهاشمي وهو خبير استراتيجي ذو شهرة كبيرة قد أظهر تضامناً مع الاحتجاجات التي اجتاحت العراق العام الماضي والتي انتقدت الحكومة بشدة، وهي الاحتجاجات التي شاركت فيها السيدة الألمانية بحسب ما قالت صديقتها.

وقُتل حوالي 550 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، من بينهم 24 ناشطًا قتلوا برصاص رجال مجهولين، غالباً ما كانوا يركبون دراجات نارية، كما اختطف عشرات آخرون، أُطلق سراح بعضهم فيما بعد بالقرب من منازلهم فيما لايزال مكان الآخرين مجهولاً.

يذكر أن حالات اختطاف المواطنين الأجانب في العراق قد تزايدت بشكل ملحوظ هذا العام.

ع.ح./و.ب. (ا ف ب)

مواضيع ذات صلة

Hisham Alhashimi, ermordeter irakischer Historiker

اغتيال الخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي برصاص مجهولين 06.07.2020

قُتل المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله في بغداد. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توعد بملاحقة القتلة قائلا إن حكومته "لن تسمح بعودة الاغتيالات ثانية للمشهد العراقي".

شبح الاغتيالات في العراق يطل برأسه من جديد "ويخطف" هشام الهاشمي 07.07.2020

أثار اغتيال الباحث العراقي الخبير بشؤون الجماعات الجهادية هشام الهاشمي موجة غضب وتنديد في العراق امتدت لخارجه

نجم القصاب :"هذا هو أسوأ شيء في العراق" حاليا؟ 07.07.2020

في حوار مع مسائية دي دبليو تحدث المحلل السياسي نجم القصاب عن تأثير كثرة الزعامات في العراق وعن المعطيات التي ستدهور العراق في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  