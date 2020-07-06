مجهولون يختطفون سيدة ألمانية في بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية أن مجهولين اختطفوا سيدة ألمانية مساء الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) بعد مغادرتها مكتبها في وسط العاصمة العراقية.

وبحسب شهود عيان فإن السيدة (هيلا مويس) كانت تقود دراجتها عندما اقتربت منها سيارتان لتجبرها على ركوب إحداهما لاحقاً. وأضاف الشهود أن الاختطاف المفترض وقع بالقرب من مركز للشرطة، وأن أحد أفراد الشرطة شاهد الواقعة ومع ذلك لم يحاول التدخل.

والسيدة الألمانية المختطفة تدير برنامجاً فنياً في بغداد لدعم صغار الفنانين والموهوبين. ولم يتم التمكن من الوصول إلى السيدة على هاتفها المحمول يوم الاثنين حسب تصريحات صديقتها المقربة.

السيدة هيلا مويس في صورة التقطت لها عام 2012 ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان بغداد السينمائي.

وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس أن إحدى السيارات التي اقتربت من السيدة الألمانية كانت شاحنة تحميل بيضاء تشبه تلك التي تستخدمها بعض قوات الأمن. ولم ترغب السفارة الألمانية في التعليق على القضية على الفور.

وقالت صديقة السيدة المفقودة لوكالة الأنباء الفرنسية إن (هيلا) كانت "متوترة للغاية" منذ مقتل الخبير السياسي العراقي هشام الهاشمي قبل أسبوعين والذي اغتيل رمياً بالرصاص أمام منزله في بغداد على يد مجهولين.

وكان الهاشمي وهو خبير استراتيجي ذو شهرة كبيرة قد أظهر تضامناً مع الاحتجاجات التي اجتاحت العراق العام الماضي والتي انتقدت الحكومة بشدة، وهي الاحتجاجات التي شاركت فيها السيدة الألمانية بحسب ما قالت صديقتها.

وقُتل حوالي 550 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، من بينهم 24 ناشطًا قتلوا برصاص رجال مجهولين، غالباً ما كانوا يركبون دراجات نارية، كما اختطف عشرات آخرون، أُطلق سراح بعضهم فيما بعد بالقرب من منازلهم فيما لايزال مكان الآخرين مجهولاً.

يذكر أن حالات اختطاف المواطنين الأجانب في العراق قد تزايدت بشكل ملحوظ هذا العام.

ع.ح./و.ب. (ا ف ب)