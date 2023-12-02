مجموعة متوازنة لألمانيا فيما تصطدم إيطاليا بإسبانيا وكرواتيا

تستهل ألمانيا مشوارها في بطولة أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها العام المقبل أمام اسكتلندا في 14 يونيو المقبل في ميونيخ. فيما أوقعت القرعة إيطاليا حاملة اللقب مع إسبانيا وكرواتيا في مجموعة واحدة.

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا، والتي جرت اليوم السبت (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2023) في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورغ، عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة.

في المقابل جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمن إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا. كما وقع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا. في المقابل ضمت المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا. وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.

أما المجموعة الرابعة فضمت المنتخب الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، إلى جانب هولندا والنمسا وفرنسا.

ويلعب منتخب بلحيكا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل. وفي المجموعة السادسة ستتواجد منتخبات تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ، والمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية مع نظيره الاسكتلندي في ميونخ يوم 14 حزيران/يونيو. وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، يتم توزيعها على ست مجموعات، تقام مبارياتها في عشرة استادات في عشر مدن مختلفة.

هل يمكن للمنتخب الإيطالي الحفاظ على لقبه القاري؟ تبدو الأمور صعبة للغاية في مجموعة حديدية صورة من: Mike Egerton/PA Images/IMAGO

وتحمل هذه النسخة من بطولات كأس الأمم الأوروبية رقم 17، حيث انطلقت البطولة في 1960 وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل أربع سنوات باستثناء النسخة الماضية التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا، وتعيد النسخة الـ17 البطولة إلى تواترها الطبيعي لتقام في 2024.

وجرى الكشف عن هوية 21 منتخبا فقط خلال الحفل، فيما ستتحدد هوية آخر ثلاثة منتخبات تتأهل للبطولة من خلال الملحق الفاصل في آذار/مارس 2024 قبل أقل من ثلاثة شهور فقط على بدء فعاليات البطولة.

ويتضمن الملحق ثلاث مسارات (1 و2 و3). حيث يضم الأول منتخبات بولندا وويلز وفنلندا واستونيا، ويضم الثاني منتخبات إسرائيل والبوسنة وأيسلندا وأوكرانيا، فيما يضم المسار الثالث منتخبات جورجيا واليونان وكازاخستان ولوكسمبورغ.

وتقام منافسات كل مسار بنظام الدورين نصف النهائي والنهائي ليتأهل من كل مسار منتخب واحد يخوض النهائيات مباشرة. وخلال النهائيات، تتنافس المنتخبات الأربعة في كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، وينضم إلى هذه المنتخبات الـ12 أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

وتقام مباريات الدور الأول (دور المجموعات) بداية من 14 إلى 26 حزيران/يونيو 2024، وتنطلق بعدها الأدوار الإقصائية من 29 حزيران/يونيو حتى انتهاء فعاليات دور الـ16 في الثاني من تموز/يوليو، وتقام مباريات دور الثمانية في الخامس والسادس من الشهر نفسه، ثم مباراتا الدور قبل النهائي في التاسع والعاشر من الشهر نفسه، ويقام النهائي في 14 تموز/يوليو.

وتستضيف ألمانيا البطولة القارية للمرة الثانية فقط في تاريخها بعد استضافة نسخة 1988، التي فازت هولندا بلقبها.

وسبق لألمانيا الفوز باللقب القاري ثلاث مرات في 1972 و1980 و1996 لتكون الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع المنتخب الإسباني، الذي اعتلى منصة التتويج في نسخ 1964 و2008 و2012. وأحرز كل من المنتخبين الإيطالي والفرنسي اللقب مرتين، مقابل مرة واحدة لكل من منتخبات روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا واليونان والدنمارك.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)