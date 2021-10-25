مجموعة مؤثرة من قادة العالم يجتمعون في قمة الصحة العالمية في برلين

برلين تتوعد بعقوبات أوروبية على "كل من يشارك في تهريب اللاجئين"

فيما تستمر مأساة اللاجئين عند الحدود الأوروبية، هددت ألمانيا بعقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا و "كلّ من يشارك في تهريب اللاجئين"، متّهمة بيلاروسيا بإرسالهم إلى حدودها مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.