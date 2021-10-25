 مجموعة مؤثرة من قادة العالم يجتمعون في قمة الصحة العالمية في برلين | DW الأخبار | DW | 25.10.2021

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DW الأخبار

مجموعة مؤثرة من قادة العالم يجتمعون في قمة الصحة العالمية في برلين

كوفيد19 على جدول أعمال مجموعة مؤثرة من قادة العالم يجتمعون في قمة الصحة العالمية في برلين، بعضهم يشاركً عبر الإنترنت

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مجموعة مؤثرة من قادة العالم يجتمعون في قمة الصحة العالمية في برلين 25.10.2021

15.07.2021 WASHINGTON, DC - JULY 15: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden meet in the Oval Office at the White House on July 15, 2021 in Washington, DC. During what is likely her last official visit to Washington, the leaders are expected to discuss their shared priorities on climate change and defense. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

 كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل 28.10.2021

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