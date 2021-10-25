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كوفيد19 على جدول أعمال مجموعة مؤثرة من قادة العالم يجتمعون في قمة الصحة العالمية في برلين، بعضهم يشاركً عبر الإنترنت
يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
بعد نجاته من "محاولة اغتيال فاشلة"، دعا رئيس الوزراء العراقي إلى "التهدئة وضبط النفس"، واعدا بكشف هوية المنفذين الذين "نعرفهم جيدا". كما ندد كبار قادة العالم والأمين العام للأمم المتحدة بالمحاولة.
فيما تستمر مأساة اللاجئين عند الحدود الأوروبية، هددت ألمانيا بعقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا و "كلّ من يشارك في تهريب اللاجئين"، متّهمة بيلاروسيا بإرسالهم إلى حدودها مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.
دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.
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