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مجموعة فاغنر - مرتزقة روسيا في ليبيا

٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣

يقاتل المرتزقة الروس في مناطق أزمات كثيرة من العالم مثل سوريا وليبيا، وهم جزء من شركة عسكرية خاصة تدعى "مجموعة فاغنر"، فما هي هذه المجموعة ومن يقف وراءها؟

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هناك معلومات تقول إن مجموعة فاغنر دعمت الجنرال الليبي خليفة حفتر خلال النزاع المسلح في ليبيا عام 2019، إضافة إلى ذلك هناك اتهامات للمجموعة بارتكاب جرائم حرب عديدة، لكن قلما يوجد شهود على ذلك. ظل يترأس مجموعة فاغنر منذ تأسيسها في عام 2014 يفغيني بريغوجين، وهو رجل أعمال روسي تمتع بعلاقات ممتازة في الكرملين. ومع ذلك أنكر الكرملين لفترة طويلة وجود أية صلة له ببريغوجين وجيشه الخاص. ووفق مراقبي الأمم المتحدة فقد تم نشر الآلاف من مقاتلي فاغنر في مناطق الصراع خارج روسيا. هناك صحفيان من هيئة الإذاعة البريطانية تمكنا من مقابلة مقاتلين سابقين في المجموعة، وفي هذا الفيلم الوثائقي يتحدث هؤلاء عن خلفية مجموعة المرتزقة ودوافع أعضائها وعملياتها. ملاحظة المحرر: في يونيو 2023 قام رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين بسحب مقاتليه من أوكرانيا وتوجه معهم إلى موسكو في تمرد له ضد القادة الروس. بعد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتهت الانتفاضة بعد يوم واحد، وتم الاتفاق على أن يذهب بريغوجين إلى المنفى في بيلاروسيا، وأن يدمج بعض مرتزقة مجموعة فاغنر في الجيش الروسي النظامي. وبحسب التقارير الروسية توفي يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة في روسيا في 23 أغسطس 2023.

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