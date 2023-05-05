 مجموعة فاغنر.. كيف أصبحت نظرة الحكومات الإفريقية إليها؟ | مسائية DW | DW | 30.06.2023

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مسائية DW

مجموعة فاغنر.. كيف أصبحت نظرة الحكومات الإفريقية إليها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقول إن مستقبل مجموعة فاغنر المسلحة في إفريقيا يعتمد على الدول التي تتعاون معها. ماذا تعني هذه التصريحات؟ وكيف باتت نظرة الحكومات الإفريقية إلى المجموعة الروسية؟

المزيد من المركز الإعلامي

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks next to the bodies of what he says are Wagner fighters killed in Russia-Ukraine conflict, in an undisclosed location, in this still image taken from video released May 5, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

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20/05/2023 Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin makes a statement as he stand next to Wagner fighters in the course of Russia-Ukraine conflict in Bakhmut, Ukraine, in this still image taken from video released May 20, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

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UKRAINE, DONETSK REGION - MARCH 3, 2023: Seen in this video screen grab is PMC Wagner founder Yevgeny Prigozhin as he appears in a video address to call on Ukraine s president Zelensky to let children and the elderly leave the town of Artyomovsk Bakhmut. Contolled by the Armed Forces of Ukraine, the town is an important railway junction which plays a crucial role for supplying Ukrainian troops in Donbass. Heavy fighting is taking place for control over the town. Video screen grab. Best possible quality. Konkord Company Press Service/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 57665279

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24.06.2023****Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks inside the headquarters of the Russian southern army military command center, which is taken under control of Wagner PMC, according to him, in the city of Rostov-on-Don, Russia in this still image taken from a video released June 24, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

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