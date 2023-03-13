"مجموعة فاغنر" تعلن السيطرة على باخموت وكييف تؤكد أنها صامدة

أعلنت مجموعة فاغنر الروسيّة المسلحة فجر اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/ نيسان) سيطرتها على مبنى بلديّة باخموت، قائلةً إنّ هذا يعني أنّها باتت تسيطر على المدينة "بالمعنى القانوني" فيما أكدت كييف أنها لا تزال تسيطر على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر. وقال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين على تلغرام الاثنين "بالمعنى القانونيّ، تمّت السيطرة على باخموت. العدوّ يتركّز في المناطق الغربيّة".

ويُظهر مقطع فيديو مُرفَق برسالته، بريغوجين ملوّحًا بالعلم الروسي مع كتابة تُكرّم فلادلين تاتارسكي المدوّن العسكري الروسي الذي كان من أشدّ المؤيّدين للهجوم في أوكرانيا والذي قُتِل بانفجار قنبلة في سانت بطرسبرغ الأحد. وأدى هذا الانفجار في مقهى في وسط سانت بطرسبرغ القديم إلى سقوط 25 جريحا على ما أفادت السلطات الروسية.

وأضاف بريغوجين "قادة الوحدات التي سيطرت على البلدية ووسط المدينة برمته سيرفعون هذا العلم. ها هي شركة فاغنر العسكريّة الخاصّة، ها هم الرجال الذين سيطروا على باخموت. من وجهة نظر قانونيّة، إنّها لنا".

بالمقابل أكدتهيئة أركان الجيش الأوكراني عكس ذلك. وأوضحت على فيسبوك "العدوّ لم يوقف هجومه على باخموت. لكنّ المدافعين الأوكرانيّين يُسيطرون بشجاعة على المدينة وصدّوا الكثير من هجمات العدوّ".

وأضافت في ملخصها حول الوضع فجر الاثنين "باخموت وأفديفكا وماريينكا لا تزال في قلب المعارك. العدو لا يوقف هجماته على باخموت محاولا السيطرة عليها كليا. صد جنودنا أكثر من 20 هجوما للعدو".

وقال المتحدث سيرهي تشيريفاتي باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية لرويترز عبر الهاتف إن المكان الذي رفعت فيه القوات الروسية علمها ليس معروفا، وإنها زعمت زورا الاستيلاء على المدينة. وأضاف "هناك معارك حول مبنى مجلس مدينة (باخموت)، لم يستولوا على أي شيء بالمعنى القانوني". وتابع "باخموت أوكرانية ولم يستولوا على أي شيء، وهم بعيدون جدا عن تحقيق ذلك بمعنى أدق".



و قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن وحدات مدفعية وصاروخية أوكرانية قصفت مركز قيادة روسي وثلاثة مواقع يتم فيها تمركز القوة البشرية للقوات الروسية وثلاثة مواقع للدفاع الجوي، إضافة إلى ستة أهداف مهمة أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" أن التقرير أشار إلى أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على تنفيذ عمليات هجومية في قطاعات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا. وفي المجمل، صدت القوات الأوكرانية أكثر من 70 هجوما. ولا تزال باخموت وأفدييفكا ومارينكا في بؤرة العمليات القتالية.

وتشهد باخموت التي كان يسكنها نحو 70 ألف نسمة قبل النزاع معارك شرسة منذ أشهر. ونظرا إلى طول المعركة والخسائر الكبيرة التي تكبدها الطرفان، باتت المدينة رمزا للمواجهة بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية.

وترى أوكرانيا أن معركة باخموت تهدف خصوصا إلى احتواء القوات الروسية على كامل الجبهة الشرقية رغم أن محللين يعتبرون أن أهمية المدينة على الصعيد الاستراتيجي محدودة.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، د ب ا)