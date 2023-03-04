 مجموعة فاغنر تزعم إحراز مزيد من التقدم في باخموت | DW الأخبار | DW | 12.03.2023

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DW الأخبار

مجموعة فاغنر تزعم إحراز مزيد من التقدم في باخموت

زعيم مجموعة المرتزقة فاغنر الروسية يقول إنها أحرزت مزيدًا من التقدم في مدينة باخموت الأوكرانية ، حيث وصلت إلى النهر الذي يقسم وسط المدينة.

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