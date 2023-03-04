مجموعة فاغنر تزعم إحراز مزيد من التقدم في باخموت

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زعيم مجموعة المرتزقة فاغنر الروسية يقول إنها أحرزت مزيدًا من التقدم في مدينة باخموت الأوكرانية ، حيث وصلت إلى النهر الذي يقسم وسط المدينة.
تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن باخموت بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا التي تحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها على الرغم من خسائر فادحة.
ألغت محكمة العدل الأوروبية عقوبات كانت قد فرضت على والدة رئيس "مجموعة فاعنر" بسبب تورط المجموعة المسلحة الروسية في أوكرانيا. ويعد هذا القرار الأول المتعلق بالأسس الموضوعية للعقوبات المتخذة في إطار الملف الأوكراني.
استهدفت ضربات روسية بنى تحتية للطاقة في أنحاء متفرقة من أوكرانيا ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة ولا سيما محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
نفى الجيش الأوكراني انسحابه من جبهة باخموت وشدد عزمه على تعزيز قواته هناك. وبعدما قوبلت "مبادرتها" ببرود، جددت الصين دعوتها لإطلاق عملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا،
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