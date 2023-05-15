مجموعة فاغنر تبدأ بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي

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بدأت مجموعة المرتزقة الخاصة، فاغنر اليوم بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي بعدما أعلنت في نهاية الأسبوع السيطرة على المدينة بالكامل.
فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.
بعد إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف استعداد قواته لاحتلال باخموت في بضع ساعات، توجه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بطلب لوزير الدفاع الروسي بتسليم مواقع قواته لقوات قديروف.
أعلن رئيس مجموعة فاغنر السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية لكن أوكرانيا نفت ذلك وقالت إن القتال ما زال مستمرا. وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس عشر.
لايزال الوضع مبهما في مدينة باخموت، فمجموعة فاغنر تشدد على سيطرتها على "كل شبر" في المدينة وتحدد موعد تسليمها إلى القوات الروسية، بينما تنفي أوكرانيا ذلك، والمعهد الأمريكي لدراسة الحرب يتوقع عملية تسليم معقدة.
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