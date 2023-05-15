مجموعة فاغنر تبدأ بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي

فاغنر تعلن سيطرتها الكاملة على باخموت وكييف تنفي

أعلن رئيس مجموعة فاغنر السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية لكن أوكرانيا نفت ذلك وقالت إن القتال ما زال مستمرا. وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس عشر.