 مجموعة فاغنر تبدأ بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي | DW الأخبار | DW | 25.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مجموعة فاغنر تبدأ بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي

بدأت مجموعة المرتزقة الخاصة، فاغنر اليوم بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي بعدما أعلنت في نهاية الأسبوع السيطرة على المدينة بالكامل.

المزيد من المركز الإعلامي

رئيس فاغنر ومعركة باخموت.. نصر بأي ثمن؟

رئيس فاغنر و"معركة باخموت".. نصر بأي ثمن؟ 15.05.2023

في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية، بوتين يتهم الغرب ويتفادى الحديث عن الخسائر، ما الجديد في احتفالات هذا العام؟

خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟ 09.05.2023

BAKHMUT, UKRAINE - OCTOBER 28: Howitzers of the 53rd Mechanized Brigade fire towards Russian points in Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine on October 28, 2022 as conflicts continue in the Russian-Ukrainian war. Metin Aktas / Anadolu Agency

الحرب الروسية على أوكرانيا.. نحو مزيد من التصعيد العسكري؟ 02.01.2023

الخلافات الصينية اليابانية.. هل يعمقها ملف أوكرانيا؟

الخلافات الصينية اليابانية.. هل يعمقها ملف أوكرانيا؟ 21.03.2023

المزيد DW الأخبار

كيف تواجه جماعات المثليين والنساء والسود في الولايات المتحدة العنف المسلح؟

جمعية أمريكية تساهم في تعليم المثليين والنساء والسود ضرب النار 25.05.2023

توفيت أيقونة الروك آند رول الأمريكية Tina Turner تينا تيرنر عن ثلاثة وثمانين عامًا.

وفاة أيقونة الروك تينا تيرنر عن 83 عامًا في سويسرا 25.05.2023

Ron de Santis, gobernador de Florida, y Donald Trump, presidente de EEUU, durante una reunión el 28 de abril de 2020 en la Casa Blanca, en Washington DC. (Doug Mills/Getty Images/TNS) Photo via Newscom picture alliance

ديسانتيس يطلق حملته لانتخابات 2024 الرئاسية .. بمشاكل تقنية 25.05.2023

برنامج الغذاء العالمي يعلق 60٪ من المساعدات في الأرض الفلسطينية بسبب نقص التمويل.

آلالاف الفلسطينيين يناشدون برنامج الغذاء العالمي العدول عن وقف المساعدات 25.05.2023

اقرأ أيضا

***ACHTUNG: Bild von russischer Staatsagentur***19.05.2023**Russia Ukraine Military Operation Wagner Group 8438198 19.05.2023 A service member of Russia s private military company Wagner Group walks in Artyomovsk, also known as Bakhmut, as Russia s military operation in Ukraine continues, Donetsk People s Republic, Russia. RIA Novosti / Sputnik Artyomovsk Donetsk People s Republic Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRIAxNovostix

"لم يتبق أي شيء".. غموض بشأن مصير مدينة باخموت الأوكرانية 21.05.2023

فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.

Chechnya's regional leader Ramzan Kadyrov addresses servicemen attending a review of the Chechen Republic's troops and military hardware in Grozny, the capital of the Chechen Republic, Russia, Friday, Feb. 25, 2022. Ramzan Kadyrov said that the servicemen of the Chechen Republic are ready to carry out any order of the President of the country. (AP Photo/Musa Sadulayev)

رئيس فاغنر يطلب تسليم مواقع مرتزقته في باخموت لقوات قديروف 06.05.2023

بعد إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف استعداد قواته لاحتلال باخموت في بضع ساعات، توجه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بطلب لوزير الدفاع الروسي بتسليم مواقع قواته لقوات قديروف.

20/05/2023 Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin makes a statement as he stand next to Wagner fighters in the course of Russia-Ukraine conflict in Bakhmut, Ukraine, in this still image taken from video released May 20, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

فاغنر تعلن سيطرتها الكاملة على باخموت وكييف تنفي 20.05.2023

أعلن رئيس مجموعة فاغنر السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية لكن أوكرانيا نفت ذلك وقالت إن القتال ما زال مستمرا. وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس عشر.

An aerial view shows destructions in the frontline town of Bakhmut, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine, in this handout picture released on May 21, 2023. Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

"فاغنر" تحدد موعد تسليم باخموت وخبراء يتوقعون "عملية معقدة" 22.05.2023

لايزال الوضع مبهما في مدينة باخموت، فمجموعة فاغنر تشدد على سيطرتها على "كل شبر" في المدينة وتحدد موعد تسليمها إلى القوات الروسية، بينما تنفي أوكرانيا ذلك، والمعهد الأمريكي لدراسة الحرب يتوقع عملية تسليم معقدة.