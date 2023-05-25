مجموعة فاجنر تعلن تسليم باخموت للجيش النظامي

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تواصل مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تسليم مواقعها في باخموت إلى القوات النظامية، بعد خمسة أيام من إعلان السيطرة الكاملة على المدينة
فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.
رغم إعلان روسيا سيطرتها على باخموت وتأخر الهجوم الأوكراني، أظهرت كييف قدرة كبيرة على المناورة وإرباك الروس، كما أظهر ذلك الهجوم المباغت على بيلغورود تكتيكا جديدا قد يبعثر خطط الكرملين وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
اقتحمت مجموعتان مسلحتان منطقة غرايفورون في بيلغورود على الحدود الروسية الأوكرانية، وفيما حملت موسكو كييف المسؤولية، أكدت الأخيرة أنه أمر روسي داخلي لا علاقة لأوكرانيا به. كل ذلك تزامنا مع استمرار غموض الوضع في باخموت.
أعلن رئيس مجموعة فاغنر السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية لكن أوكرانيا نفت ذلك وقالت إن القتال ما زال مستمرا. وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس عشر.
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