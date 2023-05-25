مجموعة فاجنر تعلن تسليم باخموت للجيش النظامي

روسيا تعلن صد هجوم داخل أراضيها وكييف تنفي علاقتها بالمهاجمين

اقتحمت مجموعتان مسلحتان منطقة غرايفورون في بيلغورود على الحدود الروسية الأوكرانية، وفيما حملت موسكو كييف المسؤولية، أكدت الأخيرة أنه أمر روسي داخلي لا علاقة لأوكرانيا به. كل ذلك تزامنا مع استمرار غموض الوضع في باخموت.