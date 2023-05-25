 مجموعة فاجنر تعلن تسليم باخموت للجيش النظامي | DW الأخبار | DW | 26.05.2023

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DW الأخبار

مجموعة فاجنر تعلن تسليم باخموت للجيش النظامي

تواصل مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تسليم مواقعها في باخموت إلى القوات النظامية، بعد خمسة أيام من إعلان السيطرة الكاملة على المدينة

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***ACHTUNG: Bild von russischer Staatsagentur***19.05.2023**Russia Ukraine Military Operation Wagner Group 8438198 19.05.2023 A service member of Russia s private military company Wagner Group walks in Artyomovsk, also known as Bakhmut, as Russia s military operation in Ukraine continues, Donetsk People s Republic, Russia. RIA Novosti / Sputnik Artyomovsk Donetsk People s Republic Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRIAxNovostix

"لم يتبق أي شيء".. غموض بشأن مصير مدينة باخموت الأوكرانية 21.05.2023

فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.

An aerial view shows destructions in the frontline town of Bakhmut, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine, in this handout picture released on May 21, 2023. Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

إعلان روسيا السيطرة على باخموت .. انتصار بطعم الهزيمة؟ 26.05.2023

رغم إعلان روسيا سيطرتها على باخموت وتأخر الهجوم الأوكراني، أظهرت كييف قدرة كبيرة على المناورة وإرباك الروس، كما أظهر ذلك الهجوم المباغت على بيلغورود تكتيكا جديدا قد يبعثر خطط الكرملين وفق خبراء ألمان وأوروبيين.

This image taken from a video shows people indicating a damaged building in the Belgorod region, Russia, Monday, May 22, 2023. Russian troops and security forces fought for a second day Tuesday against an alleged cross-border raid that Moscow blamed on Ukrainian military saboteurs but which Kyiv portrayed as an uprising against the Kremlin by Russian partisans. Vyacheslav Gladkov, governor of the Belgorod region on the Ukraine border, said forces continued to sweep the rural area around the town of Graivoron, where the alleged attack on Monday took place. (AP Photo)

روسيا تعلن صد هجوم داخل أراضيها وكييف تنفي علاقتها بالمهاجمين 23.05.2023

اقتحمت مجموعتان مسلحتان منطقة غرايفورون في بيلغورود على الحدود الروسية الأوكرانية، وفيما حملت موسكو كييف المسؤولية، أكدت الأخيرة أنه أمر روسي داخلي لا علاقة لأوكرانيا به. كل ذلك تزامنا مع استمرار غموض الوضع في باخموت.

20/05/2023 Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin makes a statement as he stand next to Wagner fighters in the course of Russia-Ukraine conflict in Bakhmut, Ukraine, in this still image taken from video released May 20, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

فاغنر تعلن سيطرتها الكاملة على باخموت وكييف تنفي 20.05.2023

أعلن رئيس مجموعة فاغنر السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية لكن أوكرانيا نفت ذلك وقالت إن القتال ما زال مستمرا. وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس عشر.