 مجموعة دراجات نارية عريقة ليورغن رودر | يوروماكس | DW | 15.01.2023

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يوروماكس

مجموعة دراجات نارية عريقة ليورغن رودر

تعتبر مجموعة يورغن رودر بمثابة رحلة عبر تاريخ صناعة الدراجات النارية، فهو يملك دراجات قديمة من جميع العصور، وأكثر ما يفضله هي الدراجات ذات المركبات الجانبية.

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