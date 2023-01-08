مجموعة دراجات نارية عريقة ليورغن رودر

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تعتبر مجموعة يورغن رودر بمثابة رحلة عبر تاريخ صناعة الدراجات النارية، فهو يملك دراجات قديمة من جميع العصور، وأكثر ما يفضله هي الدراجات ذات المركبات الجانبية.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في أعقاب الاجتماع بين بايدن والسيسي إن "الولايات المتحدة طالبت بالإفراج عن علاء عبد الفتاح". جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه شقيقته منى إنها تقدمت للمرة الثانية بطلب لعفو رئاسي عن أخيها.
لماذا تزداد اضطرابات الخوف باطراد؟ هل يوجد دواء لعلاج الخوف؟ الرجفة وتسارع دقات القلب والتعرق تعبير عن توتر شديد. الخوف مهم للبقاء على قيد الحياة، ولكنه قد يسبب المرض أيضًا.
ما بين 15 إلى 17 من الشهر الجاري كان مقررا على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة، سباق العربات من وزن خمسة أطنان، لكن الفيضانات غيّرت وبسرعة سيولها البرنامج وتحولت الحلبة إلى مركز مساعدة.
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