مجموعة دراجات نارية عريقة ليورغن رودر

بايدن يدعو للافراج عن علاء عبد الفتاح .. وأسرته تتقدم بطلب للعفو الرئاسي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في أعقاب الاجتماع بين بايدن والسيسي إن "الولايات المتحدة طالبت بالإفراج عن علاء عبد الفتاح". جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه شقيقته منى إنها تقدمت للمرة الثانية بطلب لعفو رئاسي عن أخيها.