 مجموعة العشرين: ماذا يعني هذا النادي في الحقيقة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 29.11.2018

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سياسة واقتصاد

مجموعة العشرين: ماذا يعني هذا النادي في الحقيقة؟

تنعقد في نهاية هذا الأسبوع (30 نوفمبر) للمرة الثالثة عشرة قمة القوى الاقتصادية العشرين الأكبر في العالم. إليكم نظرة عن بدايات مجموعة العشرين والأزمة الحالية لهذا المنتدى في الحوار العالمي حول سياسة الاقتصاد والمال.

Argentinine | Vor dem G20-Gipfel in Buenos Aires (picture-alliance/dpa/ZUMAPRESS)

مجموعة العشرين هي تجمع لـ 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ولقاءات هذه القمة تتركز على وجه الخصوص على موضوعات السياسة الاقتصادية. يعقد اللقاء عادة مرة واحدة سنويا. والقرارات التي يتم اتخاذها ضمن بيانات ختامية هي إعلانات نوايا سياسية وغير ملزمة قانونيا.

وتمثل دول مجموعة العشرين نحو ربع سكان العالم وأكثر من 80 في المائة من المردودية الاقتصادية العالمية. وتضم مجموعة العشرين أهم الدول الصناعية والناشئة الـ 19 كالأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والهند وأندونيسيا وإيطاليا واليابان وكندا والمكسيك وروسيا والعربية السعودية جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكعضو عشرين الاتحاد الأوروبي. كما يشارك في لقاءات القمة ممثلون عن منظمات دولية  مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

مختارات

بعدما أعلن إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئيس التركي، أن أردوغان قد يلتقي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المرتقبة في الأرجنتين، نقلت قناة تركية عن الرئيس نفسه أنه لن يلتقي ولي العهد السعودي. (22.11.2018)

منذ متى تُعقد قمة مجموعة العشرين؟

أصل قمة مجموعة العشرين يعود لقمة الدول السبع الكبرى الأهم صناعيا في كولونيا الذي انعقد  في يونيو/ حزيران 1999. هناك اتفق رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى على استخلاص العبر من الأزمات وذلك خلال أزمة آسيا في 1997، وجمع أهم الفاعلين الاقتصاديين عالميا بانتظام حول طاولة واحدة. ومنذ سبتمبر 1999 يجتمع وزراء المالية ورؤساء بنوك أهم الدول الصناعية والناشئة للتفاهم حول إجراءات الاستقرار المالي في العالم. ومن يصبح جزءا من مجموعة العشرين، أقره سابقا رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى تبعا لمعايير جغرافية وإقليمية. وهذا تسبب منذ البداية في انتقادات، لأن ماليزيا مثلا كممثل عن جنوب شرق آسيا كانت ترغب في الانضمام إلى المجموعة. وعوض ذلك انضمت إندونيسيا.

ومنتدى مجموعة العشرين الكبرى الذي يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات انبثق لأول مرة في 2008  بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. حيث يوضح المشاركون " نحن مصممون على تعميق تعاوننا والتكاتف فيما بيننا لإيجاد النمو العالمي وإدراج الإصلاحات الضرورية في النظام المالي العالمي"، وذلك كما أعلن رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2008 في واشنطن.

Argentinien G-20 Agrarministertreffen in Buenos Aires - Klöckner (Reuters/M. Acosta)

الأرجنتين: وزراء الزراعة في مجموعة العشرين في يوليو/ تموز في بوينس أيريس

والجانب المضيف لقمة مجموعة العشرين الأولى كان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. وأصدر ممثلو الدول كجزء من بيانهم فصلا بعنوان "الاعتراف باقتصاد عالمي منفتح"، وفيه يتم التأكيد على "الأهمية الحاسمة" في الكفاح ضد الإجراءات الوقائية ويتم تحذير البلدان من الاهتمام في أوقات الأزمات بنفسها فقط. وبعدها بنصف سنة قبل انعقاد القمة الثانية لمجموعة العشرين في لندن، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب مؤخرا باراك أوباما أن "الولايات المتحدة مستعدة لتحمل القيادة".

الأهمية الحالية لقمة مجموعة العشرين

منذ أن بدأ دونالد ترامب الحكم في البيت الأبيض، فإنه وضع علامات استفهام على نظام السياسة الاقتصادية حيث خالف سياسة الرئيس السابق باراك أوباما بإقراره سياسة "أمريكا أولا" والرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين والاتحاد الأوروبي. وابتعد عن قواعد لعبة مجموعة العشرين المعهودة. فمنذ البداية لم يخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريداته عبر تويتر وخطاباته أنه متمسك بسياسة "أمريكا أولا" وليس التعاون عبر المنتديات أو المنظمات الدولية.

وسبق لترامب أن أوضح خلال قمة هامبورغ في صيف 2017 أنه بدون مساندة أكبر قوة اقتصادية لا يمكن لمنتدى مثل مجموعة العشرين أن يحقق النجاح. وبعد خلافات طويلة حول مبادئ التجارة الدولية والتعرفة الجمركية والمسؤولية العالمية تجاه حماية المناخ صدر لأول مرة بيان ختامي عن مجموعة العشرين بدون الإجماع الضروري، بل ظل الخلاف قائما، وذلك في قضايا حماية المناخ.

وبعد مرور سنة وسط دوامة تصعيد أطلقها ترامب بسبب التعرفة الجمركية وأخرى مضادة مصحوبة باتهامات قوية ضد شركاء تجاريين لأمريكا قد يحصل خلاف جديد: ربما لن يصدر في الأرجنتين بيان ختامي مشترك، كما عُلم في أوساط الجهات المنظمة لقمة رؤساء الدول والحكومات. وبعض الفاعلين مثل الدولة المضيفة الأرجنتين يأملون في تفادي هذه الحقيقة.

توماس كولمان/ م.أ.م

  • Hamburg - Hotel - Gästehaus des Hamburger Senats (picture-alliance/dpa/U. Perrey)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    دار ضيافة مجلس شيوخ هامبورغ

    لأسباب أمنية لم يتم الكشف عن محل إقامة رؤساء الدول المشاركة في قمة العشرين، بيد أن بعض التكهنات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقيم في دار ضيافة مجلس شيوخ المدينة. وقد استضافت الإقامة الواقعة على ضفاف بحيرة ألستر، بعض الشخصيات الهامة مثل الأمير تشارلز والأميرة ديانا.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Park Hyatt (Park Hyatt )

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق "بارك حياة"

    حماية رؤساء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين بهامبورغ من أهم أولويات المنظمين.ويتكفل بهذه المهمة أكثر من 20000 شرطي. إذ سيتم غلق بعض الشوارع المؤدية إلى مقرات إقامة رؤساء الدول كفندق " Park Hyat" الذي من المحتمل أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

  • Deutschland Luxushotel in der Elbphilharmonie in Hamburg (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق The Westin

    يتواجد هذا الفندق بالقرب من قاعة الموسيقى الشهيرة" دار أوكسترا إلبه" التي تُعد أحدث معالم مدينة هامبورغ. ويتيح الفندق الذي سيستقبل الوفد السعودي إمكانية إلقاء نظرة بانورامية على المدينة، بالإضافة إلى تواجده بالقرب من قاعة المؤتمرات الرئيسية.

  • Hamburg - Hotel - Foyer im Hotel Reichshof (picture alliance/dpa/C. Charisius)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Hilton Curio

    هذا الفندق عبارة عن مبنى تاريخي بالقرب من محطة القطارات الرئيسية. وقد اكتسى حلة جديدة سنة 2015 حيث يتوفر الآن على 278 غرفة مبيت، تمزج بين معايير فنادق هيلتون العالمية وتُحافظ في نفس الوقت على الطابع الهانزي( رابطة التجار الألمان في العصور الوسطى) لهامبورغ. وسيحل بالفندق وفود دول البرازيل وبريطانيا وفيتنام والهند.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Grand Elysée (Grand Elysée)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Grand Elysée

    يتوفر هذا الفندق الفخم على أكثر من 511 غرفة مبيت، وتم تشييده سنة 1985 تحت شعار"كل ضيف يُعامل بكيفية عادلة". وأقامت فيه شخصيات مشهورة كبطلة التنس العالمية ستيفي غراف. ولا يقدم الفندق عروضا تخفيضية، ومن المتوقع أن يستقبل الوفد الصيني المشارك في قمة العشرين.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Sofitel (Sofitel Hamburg)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Sofitel Hamburg Alter Wall

    من المتوقع أن يحل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفندق سوفتيل، الذي يُزاوج بين الذوق الفرنسي والطابع المحلي للمدينة. حيث يضفي الرخام وبعض قطع الفن التجريدي طابعا أكثر جمالية وأناقة على هذا الفندق، الذي تذكر خرسانته بماضي هامبورغ الصناعي.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten (Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Fairmont

    استقبل هذا الفندق سنة 2016 وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون. ولحدود الساعة لم يُكشف عن الضيوف الذين سيستقبلهم الفندق.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Mövenpick Hotel (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Mövenpick

    ينتمي هذا الفندق إلى فئة أربع نجوم ويضم 226 غرفة مبيت مُشيدة بطريقة حديثة، بالإضافة إلى برج في الطابق 17 يُمكن من رؤية المدينة من أبعاد وزوايا متعددة. ومن المحتمل أن يقيم في هذا الفندق، الذي يُعد معلماً بارزاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

  • Hamburg - Hotel - Hotel Atlantic Kempinski (picture alliance/Arco Images GmbH/R. Erl)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Atlantic Kempinski

    فندق من فئة خمس نجوم يقع على ضفاف بحيرة ألستر. وقد يستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وعلى غرار باقي الفنادق الفاخرة يتطلب المبيت في هذا الفندق تسديد ثمن مرتفع خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع واحتضان فعاليات دولية مثل قمة مجموعة العشرين. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتن بورغ/ رضوان المهدوي


مختارات

هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

في الوقت الذي تتجه أنظار العالم إلى مدينة هامبورغ الألمانية، التي تحتضن نهاية هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين، تستعد فنادق المدينة لاستقبال وفود الدول المشاركة في القمة. فماهي أبرز الفنادق التي ستستقبل هذه الوفود؟ (05.07.2017)  

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