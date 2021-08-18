 مجموعة السبع ـ تحذير لطالبان وتمسك بموعد انهاء مهمة ″الإجلاء″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.08.2021

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مجموعة السبع ـ تحذير لطالبان وتمسك بموعد انهاء مهمة "الإجلاء"

تمسك الرئيس بايدن بإنهاء "مهمة" الجيش الأمريكي في افغانستان بنهاية أغسطس شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم الى مطار كابول. فيما أكدت مجموعة السبع على أن "طالبان ستحاسب على أفعالها..".

الجيش الألماني يواصل عمليات الإجلاء من كابول للألمان والمستخدمين المحليين

قادة مجموعة السبع أكدوا على أن "الأولوية الآنية" هي إجلاء جميع مواطنيهم والأفغان الذين تعاملوا معهم، لكنهم لم يتفقوا على تمديد موعد الانتهاء من المهمة

في بيان صدر في ختام قمتهم عبر الإنترنت الثلاثاء (24 أغسطس/ آب)، أعلن قادة مجموعة السبع أن طالبان "ستحاسب على أفعالها على صعيد منع الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء".

مختارات

تلقت الأمم المتحدة تقارير "موثوقة" عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في أفغانستان بينها "إعدامات" خارج القانون. وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن معاملة طالبان للنساء والفتيات يتعين أن تكون "خطا أحمر أساسيا".

كثف الأمريكيون جهودهم لإجلاء آلاف الأفغان والأجانب من كابول، بينما "عقد" مدير المخابرات الأمريكية اجتماعا مع مسؤولي طالبان، في أعلى مستوى للقاء دبلوماسي بين الجانبين منذ استيلاء الحركة على كابول، وفق تقارير اخبارية.

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت منذ استولت طالبان على السلطة في أفغانستان، فيما دعت الصين إلى محاسبة الجيش الأمريكي وحلفائه على انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان ارتكبتها هناك.

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باستمرار رحلات الإجلاء من مطار كابول حتى بعد 31 أغسطس، موعد إكمال انسحاب القوات الأجنبية. وقال الوزير إن ألمانيا تجري محادثات بهدف ضمان استمرار التشغيل المدني لرحلات الإجلاء.

بعدما فتح الرئيس الأمريكي جو بايدن الباب أمام احتمالية بقاء الجنود الأميركيين في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر للانسحاب، حركة طالبان تحذر "من عواقب" تمديد سيخلق "أجواء من عدم الثقة".

ودعا قادة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة إلى "الهدوء وضبط النفس" مشددين على أن أفغانستان "يجب ألا تعود أبدا ملاذا آمنا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية" على بلدان أخرى.

وأكدت المجموعة في البيان الختامي الصادر بعد اجتماع شارك فيه الأمينان العامان لحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، "سنواصل مكافحة الإرهاب بتصميم وتضامن، أينما كان".

وإذ اعتبر القادة السبعة أن "الأولوية الآنية" هي إجلاء جميع مواطنيهم والأفغان الذين تعاملوا معهم، طلبوا من "أي حكومة أفغانية مقبلة احترام الواجبات والالتزامات الدولية لأفغانستان على صعيد الحماية من الإرهاب" و"حماية حقوق الإنسان لجميع الأفغان وخصوصا النساء والأطفال والأقليات".

وأكدوا "سنحاسب الأطراف الأفغانية على أعمالها وليس على كلامها" مؤكدين أن "طالبان ستحاسب على أفعالها على صعيد منع الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا النساء والفتيات والأقليات".

وأضافوا أن "شرعية أي حكومة مقبلة تتوقف على النهج الذي تعتمده منذ الآن لاحترام واجباتها والتزاماتها الدولية".

كما طلبت مجموعة السبع من طالبان "العمل بحسن نية" على تشكيل "حكومة شاملة ذات صفة تمثيلية" تتضمن "مشاركة كبيرة من النساء والأقليات".

بايدن يتمسك بموعد الانسحاب ولكن..

ومن جهته قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ مجموعة السبع الثلاثاء أن "مهمة" واشنطن في كابول "في طور الانتهاء" في 31 آب/أغسطس شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم الى مطار كابول، بحسب البيت الابيض.

 كذلك، طلب بايدن من البنتاغون وضع خطط طوارئ اذا "اقتضت الضرورة" إرجاء الانسحاب، وفق ما اوضحت المتحدثة باسمه جين ساكي في بيان.

 واتخذ بايدن قراره بعد مشاركته بعد الظهر في قمة قادة مجموعة السبع. وطلب الاتحاد الأوروبي منه خلالها ضمان أمن مطار كابول "ما دام ذلك ضروريا" من أجل "استكمال" عمليات إجلاء أفغان يعتبرون في خطر مع عائلاتهم.

وفي موقف بدا أنه يؤكد قرار بايدن، توجهت مجموعة السبع في بيانها الختامي إلى طالبان لتطلب منهم "ضمان ممر آمن" للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد "حتى 31 آب/أغسطس وما بعد".

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وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة المجموعة، أن هذا الطلب هو "الشرط الأول الذي نطرحه" على طالبان بـ"بصفتنا مجموعة السبع".

من ناحيتها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن المحادثات لم تتمخض عن "مواعيد جديدة" لانتهاء مهمة الإجلاء، على الرغم من وجود مناقشات مكثفة بشأن ما إذا كان يمكن استخدام مطار يديره مدنيون في كابول بعد 31 أغسطس/ آب.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن القادة اتفقوا على ضرورة الضغط على طالبان للسماح للناس بالمغادرة بعد 31 أغسطس آب.

وصرح دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي لرويترز، طلب عدم ذكر اسمه، بأن دولا مختلفة قامت بإجلاء نحو 60 ألف شخص خلال الأيام العشرة الماضية وتحاول الانتهاء من الأمر. وأضاف المسؤول "يعمل كل فرد من القوات الأجنبية بوتيرة تشبه حالة الاستعداد للحرب كي لا يفوت الموعد النهائي".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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