مجموعة السبع: علاقات مستقرة مع الصين ومواصلة دعم أوكرانيا

شدد قادة مجموعة السبع على أنهم يريدون علاقات "بناءة ومستقرة" مع الصين حتى مع المضي قدما في خطوات لتقليل الاعتماد على بكين في سلاسل التوريد الحيوية، وفقا لنسخة من البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت (20 أيار/ مايو 2023).

وأكد القادة المجتمعون على أنهم "لا ينفصلون أو يتحولون إلى الداخل"، قائلين إن "المرونة الاقتصادية تتطلب إزالة المخاطر والتنويع"، وفقا للبيان وأضاف البيان: "مناهج سياستنا ليست مصممة لإلحاق الضرر بالصين ولا نسعى إلى إحباط التقدم الاقتصادي والتنمية في الصين".

كما أشار قادة مجموعة السبع إلى مسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ لقيادة حوار لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، قائلين إن بكين يجب أن "تدعم سلاما شاملا وعادلا ودائما قائما على السلامة الإقليمية ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال حوارها المباشر مع أوكرانيا".

كما تعهد قادة مجموعة السبع بدعم أوكرانيا " مهما استغرق الأمر" مع الالتزام "بتكثيف دعمنا الدبلوماسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا، وزيادة التكاليف على روسيا وأولئك الذين يدعمون جهودها الحربية، ومواصلة مواجهة الآثار السلبية للحرب على بقية العالم، وخاصة على الأشخاص الأكثر ضعفا".

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال البيان: "لا يزال التضخم مرتفعا ولا تزال البنوك المركزية ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار، بما يتماشى مع تفويضات كل منها". وأضاف أن سياسة المالية العامة يجب أن توفر "دعما مناسبا ومؤقتا ومستهدفا" للفئات الضعيفة مع تحفيز الاستثمارات في التحولات الخضراء والرقمية.

وتعهد القادة بمواصلة تقديم المساعدة المتعلقة بالأمن الغذائي، بعد أن تجاوزوا الالتزام المشترك في العام الماضي البالغ 14 مليار دولار. وستكون هذه القضية على رأس جدول الأعمال عندما يجتمع قادة مجموعة السبع مع الضيوف المدعوين للقمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لبلومبرع.

من جهته يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس القيام بزيارة قصيرة لكوريا الجنوبية غدا الأحد بعد انتهاء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في هيروشيما اليابانية.

وسيستهل السياسي الاشتراكي الديمقراطي زيارته في كوريا الجنوبية بالتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.

وكان شولتس التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة هيروشيما اليابانية اليوم السبت وذلك لثاني مرة في غضون أسبوع.

المستشار الألماني يلتقي الرئيس الأوكراني لثاني مرة في غضون أسبوع.

كانت كوريا انقسمت بعد حرب دارت رحاها قبل 70 عاما إلى جمهورية شعبية شيوعية في الشطر الشمالي وجمهورية ديمقراطية في الشطر الجنوبي.

ويعقد شولتس لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في العاصمة سيول. تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون أول محادثات ثنائية يجريها مستشار ألماني مع القيادة الكورية الجنوبية منذ 30 عاما.

يذكر أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل كانت أجرت محادثات في سيول عام 2010 لكنها كانت محادثات في إطار قمة مجموعة العشرين.

ويتمثل السبب الرئيسي لهذه الزيارة في سعي شولتس إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الألماني على الصين وتوسيع نطاق علاقات برلين مع آسيا. وتعد كوريا الجنوبية رابع أقوى اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان والهند.

ويتوجه شولتس إلى كوريا الجنوبية ترافقه زوجته بريتا إرنست كما هو الحال أيضا في رحلته لليابان التي شارك فيها في قمة مجموعة السبع.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا)