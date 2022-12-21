مجموعة السبع: حظر التعليم على الأفغانيات قد يمثل جريمة ضد الإنسانية

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع حركة طالبان اليوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول) إلى إلغاء الحظر المفروض على التحاق النساء بالجامعات.

وجاء في بيان لوزراء المجموعة أنّ "سياسات طالبان المصمّمة لإقصاء النساء من الحياة العامة ستكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع طالبان".

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة، وتتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.

وأثارت طالبان التي تعهدت بتوخي نهج أكثر مرونة بعدما عادت إلى السلطة العام الماضي، غضبًا عالميًا بعد إعلانها منع النساء من التعليم العالي. وكان الاسلاميون المتشددون قد منعوا الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية في مارس/ آذار.

وقال وزراء مجموعة السبع إنه ينبغي التراجع عن كلا القرارين "دون تأخير". وأضافوا "قد يرقى اضطهاد النوع الاجتماعي إلى جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، والذي تعدّ أفغانستان دولة طرفاً فيه"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتابعوا أن "أعضاء مجموعة السبع يقفون إلى جانب جميع الأفغان في مطالبهم بممارسة حقوق الإنسان بما يتفق مع التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي".

أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع

بيربوك: خطوة نحو العصر الحجري

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حظر التعليم الجامعي للنساء الأفغانيات بأنه خطوة أخرى إلى الخلف "نحو العصر الحجري". وأضافت في مؤتمر صحافي في برلين "لم يعد يُسمح للنساء والفتيات في أفغانستان بدخول الجامعات، ولا يُسمح لهنّ بالتواجد في الحدائق، ولا يُسمح لهنّ بالخروج بلا حجاب، ولا يُسمح لهنّ بالتعلم".

وتابعت بيربوك: "طالبان تسلب كلّ مقومات حياة النساء والفتيات في أفغانستان. والحياة هي أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة".

نساء يتظاهرن في كابول

وفي كابول، تظاهرت مجموعة صغيرة من النساء الأفغانيات الخميس لفترة قصيرة في تحدّ لنظام حركة طالبان التي حظرت عليهن ارتياد الجامعات، بحسب ما أفادت إحدى الناشطات كشفت أن البعض منهن تعرضن للتوقيف.

وفي تسجيلات فيديو تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، تظهر النساء وهن يرددن في أحد أحياء كابول "الحقوق للجميع أو ليست لأحد". وطالبت نحو عشرين شابة أفغانية، محجبات وبعضهم وضعن كمامات، بالحقّ في التعلّم وهن يرفعن الأيادي.

لكن "البعض منهن تعرضن للتوقيف على يد شرطيات قمنا باقتيادهن"، بحسب ما قالت إحدى المتظاهرات لوكالة فرانس برس فضّلت عدم الكشف عن هويتها. وأردفت أنه "تم إطلاق سراح امرأتين لكن كثيرات منهن ما زلن قيد الاحتجاز".

برّر وزير التعليم العالي في طالبان ندا محمد نديم خلال مقابلة على التلفزيون الحكومي، منع دخول النساء إلى الجامعات بأن "هؤلاء الطالبات اللواتي كن يذهبن إلى الجامعة... لم يحترمن التعليمات بشأن الحجاب"، معتبرا أن "الحجاب إلزامي في الإسلام". وأشار الوزير في الحكومة غير المعترف بها دوليا، إلى أنّ الفتيات اللواتي كنّ يدرسن في محافظة بعيدة عن منزلهن "لم يسافرن مع محرم، رفيق ذكر بالغ".

ص.ش/ع.ج (أ ف ب)