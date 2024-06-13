مجموعة السبع توافق على قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية

وافقت دول السبع على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة، حسبما أفاد دبلوماسيون. ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا.

قال دبلوماسيون، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن دول مجموعة السبع وافقت، خلال قمة قادة المجموعة المنعقدة في إيطاليا اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران 2024)، على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة.

ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية. وقالت الحكومة الأمريكية إنه تم تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

يشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال موجود داخل الاتحاد الأوروبي. ووافقت الدول الأعضاء في التكتل مؤخرا على استخدام إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكرانيفولوديمير زيلينسكي الخميس إنه سيوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، مضيفا أنه يتوقع اتخاذ "قرارات مهمة" خلالها. وقال زيلينسكي في منشور على تلغرام إن "جزءا كبيرا (من القمة) سيُكرس لأوكرانيا، لدفاعنا وصمودنا الاقتصادي. ونتوقع قرارات مهمة اليوم" مضيفا أنه سيوقع على الاتفاقات الأمنية عقب لقاءات ثنائية مع قادة الولايات المتحدة واليابان.

ويجتمع قادة مجموعة السبع في قمة تنعقد بجنوب إيطاليا في الفترة من اليوم الخميس إلى السبت المقبل.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ)