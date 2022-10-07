مجموعة السبع تعلن عقوبات جديدة على موسكو وتنتظر زيلينسكي في اليابان

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يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع المنعقدة من الجمعة حتى الأحد في اليابان. ويسعى زيلينسكي للحصول على مزيد من الدعم لبلاده في حربها ضد المحتلين الروس.
تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.
ماذا نعرف عن الأسلحة النووية التكتيكية التي يعتزم الرئيس الروسي بوتين نشرها في بيلاروسيا؟ يقول خبراء إن هذه الأسلحة تهدف لتحقيق مكاسب في ساحة المعركة ولا يمكنها إلحاق الضرر بمدن بأكملها. فما هذه الأسلحة وما مخاطرها؟
ألمانيا ليست قوة نووية، لكنها جزء من الاستراتيجية النووية الأمريكية. وبعد إلغاء معاهدات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، تواجه ألمانيا خطرًا نوويًا أكثر وضوحًا وحاضرًا.
يهيمن الشأن ألأوكراني على اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي يبدأ أعماله اليوم الأحد في مدينة كارويزاوا السياحية في وسط اليابان، كذلك ينشغل المجتمعون بالضغط الصيني المتزايد على تايوان وأمور دولية أخرى.
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