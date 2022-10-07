مجموعة السبع تعلن عقوبات جديدة على موسكو وتنتظر زيلينسكي في اليابان

السلاح النووي .. كيف أوقع غزو أوكرانيا ألمانيا بين خطيْ النار؟

ألمانيا ليست قوة نووية، لكنها جزء من الاستراتيجية النووية الأمريكية. وبعد إلغاء معاهدات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، تواجه ألمانيا خطرًا نوويًا أكثر وضوحًا وحاضرًا.