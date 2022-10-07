 مجموعة السبع تعلن عقوبات جديدة على موسكو وتنتظر زيلينسكي في اليابان | DW الأخبار | DW | 19.05.2023

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DW الأخبار

مجموعة السبع تعلن عقوبات جديدة على موسكو وتنتظر زيلينسكي في اليابان

يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع المنعقدة من الجمعة حتى الأحد في اليابان. ويسعى زيلينسكي للحصول على مزيد من الدعم لبلاده في حربها ضد المحتلين الروس.

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