 مجموعة السبع تعارض "العسكرة" الصينية وتدعو لعلاقات "بناءة" مع بكين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجموعة السبع تعارض "العسكرة" الصينية وتدعو لعلاقات "بناءة" مع بكين

عبّرت مجموعة الدول الصناعية السبع عن عدة مخاوف بشأن الأنشطة الاقتصادية والعسكرية للصين، لكنها عمدت أيضًا لإبقاء الباب مفتوحًا أمام تعاون وتجنب تأجيج التوترات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

اجتماع لقادة دول مجموعة السبع في هيروشيما باليابات (20.05.2023)

أكد قادة مجموعة السبع تصميمهم على تقليل المخاطر عبر إضعاف النفوذ الصيني على سلاسل التوريد الحساسة

شدّد قادة دول مجموعة السبع السبت (20 مايو/ايار 2023) على معارضتهم "أنشطة العسكرة" التي قالت إن الصين تمارسها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنهم أكّدوا أيضًا إرادتهم بناء "علاقات بنّاءة ومستقرة" مع بكين.

مختارات

ويتخذ قادة مجموعة الدول الصناعية السبع نهجاً أكثر صرامة بشأن الصين وسط زيادة القلق من اعتمادهم على ثاني أكبر اقتصاد في العالم والإحباط بشأن مجموعة من الاتجاهات، من علاقة بكين بروسيا إلى انفتاحها على جنوب العالم.    

سلسلة من المخاوف

وفي بيان صدر خلال لقاء القادة في هيروشيما، عبّرت المجموعة عن سلسلة من المخاوف بشأن الأنشطة الاقتصادية والعسكرية للصين، لكنها عمدت أيضًا إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام التعاون وتجنب تأجيج التوترات بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومجموعة السبع واليابان.

وقالت مجموعة السبع "نحن مستعدون لبناء علاقات بنّاءة ومستقرة مع الصين، ونحن مدركون لأهمية التعامل بصراحة مع الصين والتعبير عن مخاوفنا مباشرة". وأضافت "إن مناهج سياستنا ليست مصممة لإلحاق الضرر بالصين ولا نسعى لإحباط تقدم الصين الاقتصادي وتنميتها"، مشيرة إلى أن المجموعة لا تعمل على "فصل (اقتصاداتها عن الصين) ولا تتقوقع على نفسها".

مسائيةDW: قمة هيروشيما.. ما الذي ستغيره في التعامل مع روسيا والصين؟

ومع ذلك، أوضح البيان مخاوف الكتلة الواسعة النطاق بشأن استعداد بكين لتطبيق تدابير تجارية في النزاعات الدبلوماسية وتصميم مجموعة السبع على تقليل المخاطر عبر إضعاف النفوذ الصيني على سلاسل التوريد الحساسة. وتابع البيان: "تتطلّب المرونة الاقتصادية التخلص من المخاطر والتنويع". وتعهدت المجموعة "بتقليل التبعيات المفرطة في سلاسل التوريد الحيوية لدينا".

وحذرت الكتلة من "العسكرة" الصينية في بحر الصين الجنوبي، مشددة على أن "السلام والاستقرار" في مضيق تايوان "أساسيان" للأمن العالمي. ودعت المجموعة الصين إلى "الضغط على روسيا لتوقف عدوانها العسكري ولتسحب فورًا وبشكل كامل وغير مشروط قواتها من أوكرانيا".

بديل أفضل

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بيان مجموعة السبع بشأن التعاون مع الصين، الذي من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من اليوم، سوف يُظهر وحدة المجموعة، ولكنه أشار أيضاً إلى أن كل دولة لها علاقتها الخاصة مع الصين.   

وأضاف سوليفان: "نحن نتطلع إلى نزع المخاطر، وليس الفصل" مستخدما مصطلحاً أصبح شائعاً في مناقشات السياسات بشأن مزايا فصل الاقتصادات الغربية عن الصين. وتابع: "سوف تجدون أن لغة التعامل مع الصين مباشرة تماماً. وليست عدائية. أنها مباشرة وصريحة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن الدول الغربية تشكل بديلاً أفضل من الصين وروسيا لجنوب العالم، عندما يتعلق الأمر بالشراكات والتمويل.

وأضافت فون دير لاين: "تبدو مبادرة الحزام والطريق (الصينية) وكأنها عرض جيد ورخيص. ولكن لدى العديد من الدول في جنوب العالم تجارب سيئة مع الصين"، مشيرة إلى مشروع البنية التحتية الهائل الذي تسعى بكين لتنفيذه وربط الصين بإفريقيا وأوراسيا عبر طرق بحرية وبرية ضخمة.

وقالت أوروسولا فون دير لاين في لقاء مع رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع، في هيروشيما: "تلقت هذه الدول القروض من الصين وانتهي بها الحال وقد سقطت في براثن أزمة ديون. ولم تقدم روسيا لهذه الدول سوى الأسلحة والمرتزقة."

وأوضحت أن الموقف أسفر عن "فرصة سانحة" أمام "مجموعة السبع" والشركاء من أصحاب العقلية نفسها .. علينا أن نقدم شراكات ذات نفع متبادل للدول الناشئة التي تريد العمل معنا. ولكن علينا أن نتسم بالسرعة وأن يكون لنا وجود ملموس". وقالت: "دورنا نزع مخاطر الاستثمارات"، مشيرة إلى ضمانات القروض وعمليات التمويل المختلط". 

 ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، د ب أ)

  • G7 Gipfel Schloss Elmau Merkel und Obama in Krün

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمة السبع الكبار في إلماو. البداية مع وجبة بافارية تقليدية. اوباما مع المستشارة ميركل وزوجها يتناولون البيرة وكعكة البريتزا البافارية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Rambouillet

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قصر رامبويه

    احتضن القصر الفرنسي الذي يعود بناؤه إلى القرن 14 اللقاء الأول لمجموعة الدول 6 آنذاك، القصر يعد أيضا قصر الإقامة الصيفية للرئيس الفرنسي، وكانت أزمة النفط هي الموضوع الرئيسي للقمة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 San Juan

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    سان خوان- بورتو ريكو

    في تلك الدورة ارتفع عدد أعضاء المجموعة إلى 7 دول وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا وبريطانيا وكندا، حيث تم الإجتماع في جزيرة سان خوان السياحية في بحر الكاريبي.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Venedig 1980

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في البندقية

    خلال ثمانينات القرن الماضي عقدت قمم الدول 7 في مدن كبيرة وجميلة. في 1980 وفي 1987 انعقدت القمة مرتين في مدينة البندقية الإيطالية الساحرة. (في الصورة يرتدي المستشار الألماني هلموت شميت وحده بدلة صيفية).

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Bonn 1985

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في العاصمة بون

    انعقدت قمم أخرى في الثمانينات في عواصم كبرى مثل لندن و طوكيو، كما انعقدت قمتان في العاصمة بون التي كانت بالمقارنة مدينة صغيرة. في الصورة يتوسط المستشار الألماني هيلموت كول الرئيس الأمريكي رونالد ريغن ورئيسة الوزراء البريطانية مارغاريث تاتشر.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    مناهضة العولمة

    تميزت فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة باحتجاجات من طرف مناهضي العولمة الذين سعوا إلى إيصال صوتهم لصناع القرار في تلك الاجتماعات ولم تكن تلك الاحتجاجات دائما سلمية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    تصعيد في قمة جنوا

    شهدت قمة مجموعة السبعة تحولين كبريين خلال مسارها، الأول عندما لقي متظاهر إيطالي في جنوا مصرعه عام 2001 خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للعولمة، أما التحول الثاني فحصل بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 .

  • G8 Gipfel kanada Familienfoto

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    انضمام روسيا

    2002 انعقدت القمة في أجواء الحياة البرية وبالضبط في كاناناسكيس الكندية. في تلك القمة شمل الاجتماع مجموعة السبعة السابقة زائد روسيا كعضو جديد، وكانت الاحتجاجات على القمة سلمية هذه المرة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Heiligendamm 2007

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    هايليغندام الألماني 2007

    بسبب الاحتياطات الأمنية المصاحبة لقمة 2007 تم تحويل منتجع هايليغندام الألماني لمنطقة محظورة لعدة أسابيع، إذ تم بناء حاجز على مسافة طولها 12 كيلومترا. وقد كلف بناؤه 12.5 مليون يورو، الأمر الذي اعتبره الكثيرون خرقا للقانون الأساسي الألماني.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 L`Aquila 2009

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    المكان والرمز

    عام 2009 تم تغيير مكان عقد القمة من جزيرة سردينيا إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، وجاء ذلك كرسالة رمزية، أراد السياسيون التأكيد عبرها على مساندتهم لضحايا الزلزال القوي الذي هز المدينة الإيطالية في وقت سابق من نفس السنة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Elmau 2015

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    حراسة أمنية مشددة

    تعتبر أماكن انعقاد قمم مجموعة الدول الصناعية من المناطق الخاضعة لحراسة أمنية عالية المستوى. في الصورة هليكوبتر تابعة للشرطة الألمانية تراقب على علو 2300 متر جبال الألب بالقرب من إلماو الألمانية التي ستنعقد فيها قمة هذه السنة.

  • Deutschland G7 Gipfel Proteste

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    استمرار الاحتجاجات

    للحفاظ على سلامة وأمن رؤساء الدول المشاركة في القمة تقرر نقل مكان الاحتجاجات إلى مكان بعيد عن إلماو وبالضبط الى بلدة غارميش-بارتنكيرخن. وقد بدأت الاحتجاجات فعلا كما يتضح في الصورة.

    الكاتب: فريدل تاوبه/ريم نجمي


مختارات

تأثيرالسلطة والمال: كم من قمم المجموعات يحتاج العالم؟

مجموعة العشرين ومجموعة الـ 7 ومجموعة الـ 77 ـ قائمة مؤتمرات القمة العالمية طويلة. والمجموعة تعني تكتل يمثل مصالح سياسية بهدف تحقيق أهداف مشتركة عالمية. لكن أين تجد كل دولة على حدة تمثيلها في أي مجموعة؟

مواضيع ذات صلة

(L-R) European Council President Charles Michel, Italy's Primer Minister Giorgia Meloni, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, France's President Emmanuel Macron, Japan's Prime Minister Fumio Kishida, US President Joe Biden, German Chancellor Olaf Scholz, Britain's Prime Minister Rishi Sunak and European Commission President Ursula von der Leyen pose for the family photo during a visit to the Itsukushima Shrine in Miyajima Island as part of the G7 Leaders' Summit, on May 19, 2023. (Photo by Jacques WITT / POOL / AFP)

قمة السبع تفرض عقوبات ضد روسيا وتتحرك تجاريا ضد الصين 19.05.2023

تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.

24.02.2023+++ G20 Finance Ministers, Central Bank Governors and head of delegates attend the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting on the outskirts of Bengaluru, India, February 24, 2023. India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

خلافات حول حرب أوكرانيا وتوعد بمحاسبة الدول التي تساعد روسيا 24.02.2023

تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.