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مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكف عن تهديد النقل البحري

٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

طالب وزراء خارجية مجموعة السبع الحوثيين بـ"التوقف فورا" عن تهديد النقل البحري وعرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريات الملاحة، مشددين على ضرورة الإفراج عن السفينة غالاكسي ليدر التي تم الاستيلاء عليها في البحر الأحمر.

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السفينة المختطفة جالكسي ليدر صورة بتاريخ 2018
السفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي كانت متّجهة من تركيا إلى الهند، عندما انقطع الاتصال بها جنوب غرب مدينة جدّة السعودية. صورة أرشيفيةصورة من: Owen Foley/REUTERS

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء المتمرّدين الحوثيّين في اليمن إلى "التوقّف فوراً" عن تهديد النقل البحري والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام. وقال الوزراء في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى عدم تهديد أو عرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريّات الملاحة لكلّ السفن".

وأضاف البيان "ندعو بشكل خاص الحوثيين لأن يوقفوا فوراً هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لممرّات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها، والتي تمّ الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".

وكان الحوثيون، حلفاء إيران، قد استولوا على هذه السفينة التجارية مع طاقمها المكوّن من 25 فرداً في هجوم قالوا إنّهم شنّوه ردّاً على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. واندلعت الحرب بين اسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل وأدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيون. يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.   

والسفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي كانت متّجهة من تركيا إلى الهند، عندما انقطع الاتصال بها جنوب غرب مدينة جدّة السعودية. وتدير شركة يابانية السفينة التي ترفع علم جزر بهاماس وتملكها شركة بريطانية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.

وكانالحوثيون هدّدوا باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، الشريان الاستراتيجي الواقع بين شمال شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، قبل أن يوسّعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.

ويطلّ الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممرّ ضيّق بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر. ويعدّ أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، اذ يعبره حوالى خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

ا.ف/ ح.ز/ص.ش (أ.ف.ب)     

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