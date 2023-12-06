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سياسةالشرق الأوسط

مجموعة السبع تدعو لهدن جديدة بغزة وإطلاق الرهائن "دون شروط"

٦ ديسمبر ٢٠٢٣

طالبت مجموعة السبع حركة حماس الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين "بدون شروط مسبقة"، مطالبة بالمزيد من الهدن للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. سياسياً جددت المجموعة دعمها لحل الدولتين.

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أعلام دول مجموعة السبع (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا) وعلم الاتحاد الأوروبي (3/11/2022)
وتضم مجموعة السبع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا. وتتولى اليابان حالياً رئاسة المجموعة.صورة من: Wolfgang Rattay/AFP/Getty Images

دعا قادة الديمقراطيات الصناعية السبع الرائدة في العالم (مجموعة السبع) حركة حماس إلى إطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيليين، وطالبوا بمزيد من الهدن الإنسانية في القتال للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت المجموعة اليوم الأربعاء (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2023) في بيان مشترك أعقب اجتماعاً افتراضياً، "ندعوا إلى الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقيين بدون شروط مسبقة". يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

كما دعا الزعماء اليوم الأربعاء إلى مزيد من الهُدن الإنسانية. وذكر زعماء المجموعة في البيان المشترك: "يلزم مزيد من التحركات العاجلة للتصدي للأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل عدد القتلى والجرحى من المدنيين. ندعم ونحث على مزيد من الهُدن الإنسانية لتمكين هذا".

كما أدانت المجموعة أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود متطرفون بحق الفلسطينيين، وقالوا إنها تعرض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية للخطر وتقوض الآمال في تحقيق سلام دائم.  

وتابع البيان: "يجب على الجهات الفاعلة المحلية التوقف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار: بشكل خاص، ندعو إيران إلى الامتناع عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية واستخدام نفوذها على تلك الجماعات لتهدئة التوترات الإقليمية".    

وتضم مجموعة السبع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا. وتتولى اليابان حالياً رئاسة المجموعة.

كما جدد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين: "نبقى ملتزمين (قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الاسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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