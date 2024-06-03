مجموعة السبع تدعم خطته.. بايدن يدعو قطر للضغط على حماس

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن المزيد من الدعم لخطته حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وفيما جاء الدعم هذه المرة من مجموعة السبع، حث بايدن أمير قطر للضغط على حماس لإعلان موافقتها على الخطة.

قال زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى في العالم في بيان اليوم الإثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2024) إنهم "يؤيدون تماما وسيدعمون" وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن داعين حركة حماس إلى قبوله.

وذكر البيان أن الاتفاق "سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة، ونهاية دائمة للأزمة، مع ضمان مصالح إسرائيل الأمنيةوسلامة المدنيين في غزة".

بايدن يحث أمير قطر على الضغط على حماس

في غضون ذلك حث بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الإثنين على "اتخاذ كل الإجراءات المناسبة" لضمان موافقة حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، في إشارة لخطة الرئيس الأمريكي.

وقال البيت الأبيض إنبايدن والشيخ تميم "أكدا أن الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المطروح الآن على الطاولة يقدم خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة". وأضاف البيت الأبيض "أكد الرئيس استعداد إسرائيل للمضي قدما في البنود التي جرى تقديمها الآن إلى حماس".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال للصحفيين اليوم إن الولايات المتحدة لم تتلق ردا بعد من حماس بخصوص مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته واشنطن إليها يوم الخميس. وأضاف ميلر أنه واثق تماما من موافقة إسرائيل على المقترح.

بيد أنّ مساعدًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس الأحد موافقة إسرائيل على الاتفاق الإطاري لإنهاء حرب غزة الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنه وصف الاتفاق بأنه "معيب" وبحاجة إلى مزيد من العمل.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربع رهائن في غزة

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين مقتل أربع رهائن في قطاع غزة، بعد أن خطفتهم حركة حماس خلال هجومها الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قائلا إن ممثلين عنه أبلغوا عائلاتهم بذلك.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجيش دانيال هاغاري في رسالة فيديو منفصلة "نقدر أن أربعتهم قتلوا أثناء وجودهم معا في منطقة خان يونس خلال عمليتنا هناك ضد حماس".

وكان كيبوتس نيريم الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق وفاة نداف بوبلويل، وهو مواطن إسرائيلي-بريطاني.

وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، في فيديو الشهر الماضي إن بوبلويل الذي خطفته حماس في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر واحتجزته في غزة توفي متأثرا بجروح "أصيب بها في الغارات الجوية الإسرائيلية".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر في كيبوتس نير عوز على رفات دوليف يهود (35 عاما)، وهو مسعف كان يعتقد أنه كان محتجزًا كرهينة في غزة.

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ش/ أ.ح/ م.ع.ح (أ ف ب، رويترز)