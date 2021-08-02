 مجموعة السبع تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2021

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أخبار

مجموعة السبع تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط

حمل وزراء الخارجية في دول مجموعة السبع ايران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية أسفر عن مقتل شخصين، داعين "جميع الأفرقاء المعنيين إلى الاضطلاع بدور بناء بهدف تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة".

Schiffstanker I M/T Mercer Street

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، في بيان الجمعة (السادس من آب/أغسطس 2021)، إن إيران تهدد الأمن والسلام الدوليين وإن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أنها وراء هجوم على الناقلة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي. ذكر البيان الذي أصدرته بريطانيا رئيس المجموعة "كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران. لا يوجد مبرر لهذا الهجوم".

مختارات

بعد أن توعد رئيس الوزراء البريطاني إيران قائلا إنّ عليها تحمل عواقب هجومها "الشائن" على ناقلة نفط تديرها إسرائيل والذي قضى فيه شخصان أحدهما بريطاني، تعهدت واشنطن بـ"رد جماعي" مع حلفائها. لكن إيران تنفي مسؤوليتها.

أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية بأن الأفراد الذين كانوا قد صعدوا على متن سفينة بالقرب من سواحل الإمارات، غادروها، وذلك بعد يوم من حديث الهيئة عن حادثة خطف محتملة. ولا تزال تفاصيل ما حدث غير واضحة.

بعدما كافحت فرق الإطفاء لساعات طويلة حريقا، أعلنت البحرية الإيرانية غرق إحدى أكبر سفنها، "خارك"، في خليج عمان. فما ميزات السفينة؟ إيرانيا أيضا اندلع حريق ضخم في مصفاة بجنوب العاصمة طهران.

أطلقت سفينة أمريكية نحو 30 رصاصة تحذيرية بعد أن اقترب 13 قارباً للحرس الثوري الإيراني منها ومن سفن أخرى تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز. يقول البنتاغون إن عدد السفن الإيرانية كان أكبر مما كان عليه سابقاً.

فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق على آلية لصيانة ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة اليمن، كشفت مصادر فنية في شركة صافر النفطية، عن تسرّب النفط بشكل جزئي من الناقلة، ما يضاعف المخاوف من حدوث كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة.

وقال البيان "نهج إيران ودعمها لقوى تعمل بالوكالة وأطراف مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين". وأضاف "ندعو إيران لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وندعو كل الأطراف للقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين".

ويناقش مجلس الأمن القضية في اجتماع مغلق اليوم الجمعة لكن من غير المتوقع اتخاذ أي إجراء.

وكانت ناقلة المنتجات النفطية التي يملكها يابانيون ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.

ونفت طهران تورطها بأي صورة من الصور في الهجوم الذي يشتبه في أنه نُفذ بطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل اثنين من الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني. لكن بريطانيا والولايات المتحدة ودولا أخرى توجه انتقادات لإيران بسبب الهجوم.

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بريطانيا تندد بسجن بريطاني من أصل إيراني

وفي سياق التوتر بين لندن وطهران، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا تندد بالحكم الصادر بحق مهران رؤوف الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية. وقال المتحدث في بيان "نندد بقوة بالحكم على مهران رؤوف. نواصل بذل كل ما لدينا لدعم مهران وأسرته وسنواصل إثارة القضية على أعلى المستويات".

وكان محامون قد قالوا في وقت سابق إن محكمة تابعة للحرس الثوري الإيراني قضت على رؤوف بالسجن أكثر من عشرة أعوام في تهم تتعلق بالأمن القومي.

خ.س/ف.ي (رويترز، أ ف ب)

  • جنوح سفينة إيفر غيفن في قناة السويس

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    إيفر غيفن: مطالب بـ900 مليون دولار كتعويض

    جنوح سفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس تسبب في تعطيل حركة الملاحة لستة أيام، إلى أن تم تعويمها أخيراً. احتجزت مصر السفينة مطالبة الشركة المالكة بدفع 900 مليون دولار كتعويض، وسط استمرار المحادثات بين الجانبين. هيئة قناة السويس كانت قد قالت إنها خسرت ما بين 12 إلى 15 مليون دولار يومياً جراء الحادث. أما تكلفة تعطل الملاحة على التجارة العالمية فتتراوح بين 6 إلى 10 مليارات دولار، بحسب "أليانتس" للتأمين.

  • سفينة سي إس سي إل إنديان أوشن علقت عام 2016 في قاع نهر الإلبه بمدينة هامبورغ الألمانية

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    سي إس سي إل إنديان أوشن: عشرات الملايين

    تعد "سي إس سي إل إنديان أوشن" واحدة من أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم، إذ يمكنها نقل حوالي عشرين ألف حاوية. وفي عام 2016 علقت في قاع نهر الإلبه بمدينة هامبورغ الألمانية على الرغم من ارتفاع مناسب النهر بسبب الفيضان، ولم تتمكن سفن الإنقاذ من تحريرها إلا بعد عدة أيام. وقد تولت شركة تأمين الشركة المشغلة للسفينة دفع تكاليف إعادة تحرير السفينة والتي بلغت عشرات ملايين اليوروهات.

  • سفينة إم إس سي تشيترا مالت في 8 آب/أغسطس 2010 قبالة سواحل مومباي بشكل خطير

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    إم إس سي تشيترا: خلاف حول 66 مليون دولار

    بعد تصادمها مع سفينة أخرى، مالت سفينة "إم إس سي تشيترا" في 8 آب/أغسطس 2010 قبالة سواحل مومباي بشكل خطير، ما تسبب بفقدان نحو 300 حاوية شحن. لكن السفينة لم تغرق، وبعد أشهر تم إغراقها في المياه الدولية. سلطات إدارة الموانئ طالبت الشركة المالكة بدفع تعويض بلغ نحو 5 مليارات روبية (نحو 66 مليون دولار) بسبب التلوث الذي تسببت به، إذ تسربت منها أطنان من مشتقات النفط. ويستمر الخلاف حول التعويض حتى الآن.

  • سفينة الشحن رينا اصطدمت بشعب مرجانية قبالة سواحل نيوزيلندا

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    رينا: تعويضات بـ38 مليون دولار

    لم يتبق الكثير من سفينة الشحن "رينا" في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بعد أن اصطدمت بشُعب مرجانية قبالة سواحل نيوزيلندا، إذ سرعان ما انقسمت إلى قسمين انفصلا عن بعضهما. ولم يتبق من السفينة إلا مقدمتها بعد أن غرقت باقي الأجزاء بما كانت تحمله من حاويات. وفي عام 2012 وافقت الشركة المالكة للسفينة على دفع تعويضات بلغت 38 مليون دولار للشركة التي أزالت مخلفات السفينة من المياه.

  • سفينة إم إس سي نابولي جنحت قبالة سواحل إنكلترا في 2007

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    إم إس سي نابولي: نحو 165 مليون دولار

    في عام 2007 فقدت سفينة الشحن "إم إس سي نابولي" جزءاً من شحنتها بعد أن جنحت قبالة سواحل جنوب إنكلترا. وأدى ذلك إلى تحول شاطئ "سيدموث" الجميل في ديفون إلى مكب للنفايات. واستغرقت أعمال تنظيف الشاطئ وتخليصه من النفايات أكثر من سنتين ونصف، ووصلت قيمة الأضرار إلى 120 مليون جنيه إسترليني (نحو 165 مليون دولار) دفعتها الشركة المالكة وشركة التأمين.

  • Bildergalerie Containerschiffe Havarie (picture-alliance/dpa)

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    تصادم في القنال الإنجليزي

    هكذا انتهى الحال بإحدى السفن السياحية بعد تصادمها مع إحدى سفن نقل الحاويات عام 1999 في القنال الإنجليزي، إذ اخترقت بعض الحاويات الفولاذية العملاقة مقدمة السفينة. ورغم الأضرار الكبيرة واندلاع حريق على متن سفينة الشحن إلا أن الحادث لم يسفر عن إصابات كبيرة، إذ أُصيب يومئذٍ 24 شخصاً بجراح بسيطة.

  • فقدت سفينة إكسلسيور 31 حاوية في مناورة فاشلة بالقرب من مدينة كولونيا الألمانية عام 2007

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    إكسلسيور: غرامة للقبطان

    في عام 2007 فقدت سفينة "إكسلسيور" 31 حاوية في مناورة فاشلة بالقرب من مدينة كولونيا الألمانية، وانتشرت الحاويات على مسافة عدة كيلومترات في نهر الراين، ما تسبب بعرقلة حركة الشحن والنقل. بلغت أضرار الحادث نحو مليون يورو متجاوزة الحد الأقصى لمبلغ تأمين الشركة المشغلة التي كانت مهددة بالإفلاس. وقضت محكمة ألمانية بضرورة تشكيل صندوق لتغطية نفقات مثل هذه الحوادث. وتم تغريم القبطان بـ3200 يورو.

  • شخصان عثرا على أحذية جديدة على الشاطئ! يبدو أنها سقطت من إحدى السفن في بحر الشمال

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    لُقى ثمينة على الشاطئ

    رغم تبعات مثل هذه الحوادث إلا أن البعض قد يستفيد منها على ما يبدو، إذ يقبل البعض على جمع محتويات الحاويات التي تجرفها المياه. هذه الأحذية الرياضية الجديدة مثلاً على شاطئ نورديرني الألمانية عام 2014، ويبدو أنها سقطت من إحدى السفن المبحرة في بحر الشمال.


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