مجموعة السبع تحذر روسيا من "عواقب وخيمة" إذا هاجمت أوكرانيا

حذرت دول مجموعة السبع في بيان اليوم الأحد (12 ديسمبر/ أيلول 2021) روسيا من عواقب وخيمة وثمن باهظ إذا أقدم الرئيس فلاديمير بوتين على مهاجمة أوكرانيا.
وتقدر المخابرات الأمريكية أن روسيا ربما تخطط لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا في وقت قريب ربما العام المقبل يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألفاً من قواتها.
وينفي الكرملين أنه يخطط لغزو أوكرانيا قائلاً إن الغرب يسيطر عليه هوس الخوف من روسيا. وتقول موسكو إن توسع حلف شمال الأطلسي يهدد روسيا ويتعارض مع التطمينات التي تلقتها مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وقال مندوبو مجموعة السبع في اجتماع عقد بمدينة ليفربول البريطانية إنهم مجمعون على استنكار الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا كما دعوا موسكو للتهدئة. وجاء في البيان الذي أكد مضمون مسودة نشرتها رويترز في وقت سابق اليوم: "يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك في أن أي عدوان عسكري آخر على أوكرانيا سيكون ثمنه باهظ وعواقبه وخيمة". وأضاف البيان: "نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وكذلك حق أي دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها".
صواريخ الحلف "خط أحمر"
وتعد موسكو أخذ حلف الأطلسي جمهورية سوفيتية سابقة مجاورة في كنفه على نحو متزايد، وما تراه كابوساً يتمثل في احتمال نشر صواريخ للحلف في أوكرانيا موجهة إلى روسيا، بمثابة "خط أحمر" لن تسمح بتجاوزه. وطالب بوتين بضمانات أمنية ملزمة قانوناً بأن الحلف لن يتوسع شرقاً أو ينشر أسلحته قرب الأراضي الروسية، وقالت واشنطن مراراً إنه لا يمكن لأي دولة الاعتراض على آمال أوكرانيا في الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم في البحر الأسود من أوكرانيا في 2014، الأمر الذي دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وقال الكرملين اليوم الأحد إن بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القوات الروسية لا تمثل تهديداً وأنه يتم شيطنة موسكو لنقلها قوات في أنحاء أراضيها.
دعوة للتمسك بالالتزامات الدولية
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن هناك فروقاً خطيرة للغاية في المفاهيم بين روسيا والولايات المتحدة بخصوص "الخطوط الحمراء" لدى موسكو. وتضم مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا كما تضم ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجموعة في البيان: "ندعو روسيا للتهدئة واتباع القنوات الدبلوماسية والتمسك بالالتزامات الدولية بخصوص شفافية الأنشطة العسكرية". وأضافت: "نجدد تأكيد دعمنا لجهود فرنسا وألمانيا في إطار صيغة نورماندي لتحقيق التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك من أجل حل النزاع في شرق أوكرانيا". كما جاء في البيان الختامي أن مجموعة السبع تشعر بالقلق إزاء "السياسات الاقتصادية القسرية" للصين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال لنظيره الأمريكي جو بايدن في اتصال عبر الفيديو الأسبوع الماضي إنه سوف يكون مستعداً للقاء شخصي بينهما، وفقا للقطات بثتها "قناة روسيا1" التليفزيونية اليوم الأحد. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن التقرير أن بوتين قال: "سوف نلتقي بالتأكيد، أرغب في ذلك كثيراً"، وذلك عندما أعرب بايدن عن أسفه لأنهما لم يتمكنا من الالتقاء شخصياً خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في روما في تشرين الأول/ أكتوبر.
ع.ش/ ع.غ (رويترز، د ب أ)
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الكاتب: مريم مرغيش