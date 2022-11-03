مجموعة السبع تحذر روسيا من استخدام النووي وتندد بالقمع الإيراني

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى اليوم الجمعة (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022) إن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بـ"عواقب وخيمة"، وجددوا دعوتهم إلى موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الوزراء، الذين اجتمعوا في ألمانيا، في بيان مشترك "الخطاب النووي الروسي غير المسؤول غير مقبول". وأضافوا "اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه والدفاع عنها".

مزيد من المساعدات لأوكرانيا

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن كبار الدبلوماسيين من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ناقشوا سبل مساعدة أوكرانيا في صد الهجمات الروسية على بنيتها التحتية المدنية واتفقوا على الحاجة إلى آلية تنسيق.

وأبلغ المسؤول الصحفيين "ناقشوا احتياجات أوكرانيا مع قرب حلول فصل الشتاء واتفقوا على ضرورة وجود آلية تنسيق ضمن مجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "هذا أمر سيكون محط التركيز الأساسي للمجموعة في الأيام والأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أن هناك تركيزاً أكبر على ضرورة الرد والدفاع ضد الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية للطاقة في أوكرانيا بطرق من بينها استخدام أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع "كان هناك قدر معقول من النقاش بشأن هذا الأمر، وحول الدول التي لديها القدرة على توفير الأنظمة الفردية والدعم الذي قد يمكّن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد هذه الهجمات بالصواريخ والطائرات مسيرة".

تمديد اتفاق شحن الحبوب

وحضّت دول المجموعة على تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية.

وقال المسؤول على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مونستر في المانيا، إن "الجميع اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب". وأوضح أن دول مجموعة السبع تؤيد بشكل خاص جهود الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لاقناع روسيا بتمديد الاتفاق".

وقد استؤنفت صادرات الحبوب من مرافىء أوكرانية الخميس بعد عودة روسيا إلى الاتفاق في نهاية تموز/يوليو في اسطنبول.

وأتاح الاتفاق الذي تنتهي مفاعيله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى اعتباراً من 1 آب/اغسطس ما خفف أزمة غذائية عالمية نجمت عن الحرب في أوكرانيا.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت الخميس إن دول مجموعة السبع لن تسمح لروسيا بـ"تجويع" الأوكرانيين هذا الشتاء. وقالت بيربوك قبل الاجتماع "لن نسمح بوحشية هذه الحرب أن تؤدي إلى موت جموع من كبار السن والأطفال والشباب والعائلات في أشهر الشتاء المقبلة".

انتقادات لإيران

كما أدان وزراء خارجية المجموعة ما أسموه بأنشطة إيران المستمرة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، ونددوا "بالقمع الوحشي" ضد الاحتجاجات هناك، داعين السلطات الإيرانية إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي. وجدد الوزراء عزمهم على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)