  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
سياسةأوروبا

مجموعة السبع تتعهد بدعم أوكرانيا "مهما استغرق الأمر"

٢٤ فبراير ٢٠٢٤

في الذكرى الثانية للعدوان الروسي، تعهد زعماء مجموعة السبع بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، وقالوا إنهم سيبحثون عن سبل لحمل موسكو على دفع ثمن الأضرار الناجمة عن غزوها.

https://p.dw.com/p/4cqM0
اجتماع دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع، أي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، في كييف
اجتماع دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع، أي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، في كييفصورة من: Filippo Attili/ANSA/picture alliance

تعهدت مجموعة السبع السبت (24 شباط/فبراير 2024) "زيادة كلفة الحرب" على موسكو في أوكرانيا، بعد مرور عامين تماما على بدء الغزو الروسي لهذا البلد. وقال قادة مجموعة السبع في بيان مشترك إثر قمة عبر الفيديو "سنواصل زيادة كلفة الحرب الروسية وخفض مصادر عائداتها وإعاقة جهودها لبناء ماكينتها الحربية، الأمر الذي تظهره رزم العقوبات التي تبنيناها أخيرا".

وهذا الاجتماع هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة، أي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، في ظل الرئاسة الإيطالية.

ولهذه المناسبة، توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كييف حيث ترأست الاجتماع الافتراضي ومعها نظيرها الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. وغاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاجتماع ومثله وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.

ووجهت المجموعة انتقادا مباشرا لكل من الصين وإيران لدعمهما اللوجستي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وطالبت طهران ب"وقف" مساعدتها فيما ابدت قلقها حيال قيام شركات صينية بتزويد موسكو مكونات عسكرية. وقال القادة "ندعو ايران إلى وقف دعم الجيش الروسي"، مبدين "قلقهم لعمليات نقل مكونات للأسلحة والمعدات الى روسيا عبر شركات صينية".

واستهدفوا أيضا كوريا الشمالية، منددين "بشدة بالصادرات الكورية الشمالية وتزويد روسيا بصواريخ بالستية"، داعين إلى "إنهاء فوري لهذه الأنشطة".

وفي شكل أكثر شمولا، تعهدت مجموعة السبع "التحرك ضد أفرقاء آخرين يقدمون دعما ماديا للحرب التي تخوضها روسيا، بما في ذلك عبر فرض إجراءات جديدة بحق كيانات (...) في دول ثالثة"، داعية "المؤسسات المالية إلى عدم دعم آلة الحرب الروسية".

كذلك، دعت مجموعة السبع مانحي أوكرانيا إلى المصادقة على مساهمتهم المالية للعام 2024، من دون أن تتطرق في شكل مباشر إلى تعطيل الكونغرس لمساعدة أميركية جديدة لهذا البلد. وقالت في بيانها "نطلب بإلحاح المصادقة على المساعدة الإضافية لتلبية الحاجات المالية المتبقية لأوكرانيا للعام 2024"، في إشارة ضمنية إلى التعطيل الأميركي.

خ.س/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

Ukraine Avdiivka

ما تعنيه خسارة أفدييفكا لأوكرانيا والغرب؟

ما تعنيه خسارة أفدييفكا لأوكرانيا والغرب؟

بوتين يهنئ قوات بلاده بعد الاستيلاء على مدينة أفدييفكا ذات دلالة رمزية كبيرة، وذلك قبل أيام من ذكرى اجتياح روسيا لأوكرانبا. السبب الرئيسي وفق مراقبين يكمن في نفاذ الذخيرة في ظل تأخر الدعم، فهل تخلى الغرب عن كييف؟
سياسة١٨ فبراير ٢٠٢٤