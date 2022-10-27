مجموعة السبع: بيربوك تعلن عن مساعدات شتوية منسقة لأوكرانيا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في افتتاح اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أن "الشركاء في مجموعة السبع سيبدأون الآن معا مساعدات لأوكرانيا في الشتاء... لن نسمح بضياع أرواح الكثيرين من المسنين والأطفال والشبان والأسر بسبب الجوع أو البرد في شهور الشتاء المقبلة بسبب الأساليب الوحشية التي ينتهجها الرئيس الروسي".
وأضافت أن أكثر من 30 بالمئة وربما 40 بالمئة من شبكة الكهرباء الأوكرانية تدمرت. وتابعت قائلة "هذا لا يعني فقط أن المدارس ليس بها إضاءة ولا أن المستشفيات تقبع دون كهرباء، بل أيضا يعني أن محطات المياه المعتمدة على الكهرباء لا يمكنها ضخ الماء"، مضيفة أن ألمانيا أرسلت أكثر من 100 مولد كهرباء لأوكرانيا.
وقالت بيربوك: "سنقدم أيضا سخانات ومضخات وكبائن جاهزة للعيش وأسرة وأغطية وخياما" مشيرة إلى أن دولا أخرى تعهدت بالفعل بتقديم المساعدة أيضا وأن المساعدة المشتركة في الشتاء سينسقها الشركاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
هذا وبدأ وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الخميس (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، اجتماعاتهم لبحث سبل دعم أوكرانيا في الشتاء في ظل الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء إضافة لمناقشة كيفية التعامل مع تزايد النفوذ الصيني وملف قمع إيران للاحتجاجات.
واللقاء الذي يعقد على مدى يومين في ألمانيا يأتي وسط مخاوف بشأن مدى متانة الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، في وقت تشهد فيه صفوف الزعامة تغييرات في أوروبا، ومع احتمال تحقيق الجمهوريين الفوز في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.
وينصب الاهتمام خلال الجلسات التي تعقد في مدينة مونستر بغرب ألمانيا على أوكرانيا والصين وإيران وأفريقيا من بين ملفات أخرى.
وعن الصين قالت وزير الخارجية الألمانية: "سنناقش كيفية تجنب تكرار أخطاء الماضي التي ارتكبناها في سياستنا حيال روسيا"، مضيفة أن هناك حاجة لتنويع التعاون، في إشارة لأزمة تسبب فيها اعتماد بلادها على الغاز الروسي.
وقال مسؤول حكومي ياباني اليوم الخميس إن بلاده وألمانيا اتفقتا على العمل صوب التوصل لاتفاق للوجيستيات العسكرية بعد اجتماع ثنائي عقد على هامش لقاءات مجموعة السبع.
دعم للمحتجين في إيران
ودعم وزير الخارجية الأميركي ونظيرته الألمانية بقوة الاحتجاجات في إيران، مؤكدين أنهما يريدان جعلها إحدى القضايا خلال الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع في ألمانيا.
مدينة مونستر بغرب ألمانيا تحتضن لقاءات وزراء خارجية مجموعة السبع.
وقالت الوزيرة الألمانية خلال لقاء مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن: "إنها حقا لحظة مميزة عندما نريد وضع ملف حقوق الإنسان والديموقراطية على رأس جدول أعمال مجموعة السبع لتنسيق تحركاتنا لأن الوقت ينفد". وتابعت بيربوك: "ليست النساء فقط بل المجتمع الإيراني على تنوعه الذي يعرب عن موقفه ويقول كفى".
وشدد بلينكن من جانبه على الدعم "التكنولوجي" الذي تقدمه الولايات المتحدة للمتظاهرين في إيران في إطار هذا المنتدى حول "مستقبل الديموقراطية في العصر الرقمي".
وقال "من بين الأشياء التي نحاول القيام بها معا التأكد من أن الإيرانيين لديهم القدرة على التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي" و"التكنولوجيا في صلب ذلك للتأكد من عدم وجود عقبات إذا كانت لدينا الوسائل للقيام بذلك".
ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
حسابات صينية
منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة