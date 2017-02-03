 مجموعة إماراتية تستحوذ على أشهر شركة فرنسية مصنِّعة للذخائر | أخبار | DW | 02.08.2018

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أخبار

مجموعة إماراتية تستحوذ على أشهر شركة فرنسية مصنِّعة للذخائر

الإمارات توسع قدراتها العسكرية عبر شراء شركة مانوران الفرنسية لصناعة الذخائر، كما جاء في إعلان الغرفة التجارية الفرنسية في محكمة مولوز بشرق فرنسا، حيث باتت الشركة جزء من ممتلكات مؤسسة الإمارات للصناعات العسكرية إديك.

Deutschland PK Zoll zieht Bilanz | Munition (picture alliance/dpa/B. Roessler)

أقرت الغرفة التجارية في محكمة مولوز بشرق فرنسا استحواذ المجموعة الدفاعية الإماراتية "شركة الإمارات للصناعات لعسكرية" (إديك) على الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر "مانوران"، حسبما ذكرت المحكمة الأربعاء. وقالت المحكمة إنها أقرت "خطة لنقل ملكية الشركة الفرنسية العريقة الى شركة إديك الإماراتية مع بدء التنفيذ" اعتبارا من يوم أمس الأربعاء(الأول من آب/أغسطس 2018).

يشار إلى أن شركة "مانوران" الفرنسية تأسست في 1919عام  واشتهرت بإنتاجها مسدسات الشرطة. لكنها تخلت عن هذا القطاع لإنتاج أجهزة لصنع الذخائر. ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفا كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية.

مختارات

في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات عن فتح الباب أمام تلقي عروض أخرى لشراء مقاتلات، يبدو أن المباحثات الإماراتية الفرنسية على وشك الانهيار. من ناحيتها شددت فرنسا على أولوية الصفقة كجزء من التعاون الاستراتيجي. (18.11.2011)

التحالف الإقليمي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن تشارك فيه 185 طائرة مقاتلة، إضافة إلى سفن بحرية، مع تأهب لقوات برية. نتعرف فيما يلي على القوى العسكرية التي وضعتها الدول المشاركة في عملية "عاصفة الحزم". (26.03.2015)

وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء "مانوران"، هي البلجيكية "نيو لاشوسيه" لصناعة الأسلحة والفرنسية "اوديسي تكنولوجي" والسلوفاكية "دلتا ديفنس". وسحبت شركتان آخريان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة.

وقال رئيس مجلس إدارة "مانوران" ريمي تانبيرجيه في بيان إن "محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل مشروع مالي لمانوران". وأضاف أن "إديك استحوذت على كل سجل الطلبيات والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصا نقلها إلى جيل جديد من العاملين الواعدين".

ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على "أكثر من مائة وظيفة صناعية باستمرار خبرة صناعية استثنائية". وأشاد "بروح المسؤولية لدى موظفي الشركة طوال العملية، التي كانت عنصرا حاسما أتاح وصول مشتري والإبقاء على النشاط الصناعي وغالبية الوظائف".

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ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 حزيران/يونيو بعدما خضعت لمدة عام لإجراءات حماية من تبعات الإفلاس. ويملك ستين بالمئة من المجموعة حاليا مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها. وتقول إدارة الشركة ان الصعوبات التي تواجهها "مانوران" ناجمة عن استحالة تمويل تطويرها وصعوبة الحصول على قروض مصرفية.

نتيجة لذلك تراجع حجم النشاط التجاري إلى12,1 مليون يورو في 2017، أي أقل من نصف ما كان عليه في 2016، بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حاليا مئة مليون يورو. وكانت خسارتها الصافية بلغت 16,7 مليون يورو في 2017.

ح.ع.ح/م.س(أ.ف.ب)

  • Fussball St. Germain Arabische Investoren (Getty Images/AFP/F. Fife)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    على الصعيد الرياضي، اشترت قطر جميع أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في سنة 2012. بالإضافة إلى نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد. ويترأس النادي رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الذي يترأس شبكة " بي أن سبورت" الرياضية أيضا، وكان يشغل منصب مدير التسويق في قناة الجزيرة الرياضية.

  • Fußball Manchester City Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan (Getty Images/F. Nel)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    بينما اشترت مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار التي يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العريق في سنة 2008.

  • UEFA Champions League Gruppe B Malaga FC AC Milan Fußball (picture-alliance/dpa)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، فقد اشترى نادي ملقا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الأولى للدوري الٍإسباني.

  • Bildergalerie Norman Foster Gherkin London (picture-alliance/EPA/L. Parnaby)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما في مجال الاستثمارات العقارية فتفوقت قطر على منافستها الإمارات في أوروبا. إذ يملك "جهاز قطر للاستثمار" عدة فنادق ومشاريع عقارية في أوروبا، منها فندق "مارتيناز" في كان وفندق اللوفر في باريس، بالإضافة إلى شركات عقارية عملاقة في بريطانيا.

  • Bildergalerie Kaufhäuser Harrods London (Getty Images)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    اشترى "جهاز قطر للاستثمار" متجر "هارودز" الشهير في لندن من رجل الأعمال المصري الأصل محمد الفايد في سنة 2010.

  • Symbolbild Barclays Probleme (Reuters)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    يملك "جهاز قطر للاستثمار" أيضا 10 بالمائة من شركة سوق لندن للأوراق المالية و6 بالمائة من بنك "باركليز" البريطاني و5 بالمائة من بنك "كريديت سويس" السويسري، ويملك كذلك اسهما في العديد من الشركات العملاقة، مثل "غلينكور" و"ساينسبوري" وفينشي".

  • Airberlin - Sonderlackierung Etihad (airberlin)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    بينما تملك شركة "الإتحاد للطيران" الإماراتية المملوكة من حكومة أبو ظبي بالكامل، نحو 30 بالمائة من شركة "أير برلين" للطيران الألمانية.

  • GERMANY-AUTO-VOLKSWAGEN (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا وحدها أكثر من 25 مليار يورو، وتشمل 17 بالمائة من شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات، و10 بالمائة من بنك "دويتشه بانك" و 3 بالمائة من شركة "سيمنس" و أكثر من 14 بالمائة من شركة "هاباغ لويد" للنقل.

  • Pressebild Mercedes-Benz startet Pkw-Produktion in Brasilien (Daimler/Foto: Malagrine)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    شركة "دبي القابضة" التي تعود ملكيتها لإمارة دبي لها أسهما في شركات "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات العملاقة التي تملك مرسيدس. وتملك إمارة دبي أيضا أسهما في شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.

  • Screenshot huffpostarabi.com (huffpostarabi.com)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    الجانب الإعلامي لم يسلم من "حرب الاستثمارات"، إذ تدعم قطر عدة مشاريع إعلامية دولية، قد يكون أبرزها موقع هافينغتون بوست بالعربي، الذي يشرف عليه إعلاميون كانوا قد عملوا بقناة الجزيرة القطرية، مثل وضاح خنفر مدير شبكة الجزيرة سابقا. بالإضافة إلى ذلك تمول قطر موقعي "ميدل إيست آي" الإنجليزي و"عربي 21" ومقراهما في لندن.

  • Screenshot alaraby.co.uk (alaraby.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    وتمول قطر قناة وصحيفة العربي الجديد ومقرها لندن، والتي يشرف عليها مباشرة عضو الكنيست الاسرائيلي الأسبق عزمي بشارة المقرّب من أمراء قطر.

  • Screenshot alquds.co.uk (alquds.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أشترت قطر في سنة 2013 وحسب مصادر إعلامية متعددة صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن، وذلك بعد تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زمام الحكم في قطر.

  • Screenshot alarab.co.uk (alarab.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما الإمارات فتملك صحيفة العرب، التي تأسست في لندن سنة 1977.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

تستثمر قطر والإمارات في مشاريع صناعية وعقارية ومالية ورياضية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع إعلامية في أوروبا. ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية والإماراتية عشرات مليارات اليورو في أوروبا وحدها. ملف صور لأهم الاستثمارات. (03.07.2017)  

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