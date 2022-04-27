 مجمع آزوفستال .. هجوم روسي عنيف على آخر جيوب المقاومة في ماريوبول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.05.2022

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مجمع آزوفستال .. هجوم روسي عنيف على آخر جيوب المقاومة في ماريوبول

قصفت القوات الروسية مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا، مؤكدة تقارير سابقة عن غارات على المصنع المحاصر حيث قال رئيس البلدية إن أكثر من 200 مدني ما زالوا محاصرين.

القوات الروسية تقصف مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول

القوات الروسية تقصف مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول

شنّت روسيا اليوم الثلاثاء (الثالث من مايو/ أيار 2022) "هجومًا عنيفًا" مدعّمًا بالدبابات والمشاة على مجمع آزوفستال الصناعي، وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية، حسبما أعلن قائد في كتيبة آزوف التي تؤمن حماية المصنع.

مختارات

قالت روسيا إنها لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي، إلا أنها وعلى لسان وزير خارجيتها طالبت الناتو وواشنطن بوقف مد كييف بالأسلحة، محذرة من مخاطر حرب نووية. فهل تجاوزت الدول الغربية الخط الأحمر في هذا النزاع؟

قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.

وقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف في فيديو نُشر على تلغرام "يجري هجوم عنيف على آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بدأت في تدمير مواقع إطلاق النار الأوكرانية التي أقيمت بعد أن "استغل" المدافعون وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي سمح لعدة مجموعات من المدنيين بالهروب من المنشأة في اليومين الماضيين، بحسب الرواية الروسية.

وأبلغ مسؤول في شرطة ماريوبول إذاعة سوسبين الحكومية بأن القوات الروسية بدأت في محاولة الاستيلاء على المصنع الضخم، وهو آخر جيب في ماريوبول ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. وقال نائب قائد فوج آزوف المتحصن في مصنع الصلب لموقع أوكرانيسكا برافدا الإخباري إن عملية الاقتحام بدأت بعد أن قصفت الطائرات الروسية الموقع خلال الليل.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء ، قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو، الذي غادر المدينة، إن أكثر من 200 مدني ما زالوا يتحصنون في آزوفستال بعد عمليات الإجلاء التي توسطت فيها الأمم المتحدة يومي الأحد والاثنين.

وتأمل أوكرانيا في وصول مجموعة ممن تم إجلاؤهم من أنقاض مصنع الصلب إلى مدينة زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأضاف بويتشنكو أن حوالي 100 ألف مدني ما زالوا في المدينة. وأبلغ بويتشنكو التلفزيون المحلي أن مجموعة ممن تم إجلاؤهم تتحرك باتجاه زابوريجيا، مضيفا "الإجلاء مستمر".

الأمم المتحدة سعيدة بنجاح إجلاء مدنيين

وبدأت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية منسقة مع أوكرانيا وروسيا في 29 أبريل/نيسان لإخراج النساء والأطفال والمسنين من منطقة مصنع الصلب. وأصبح المجمع الصناعي الضخم ملاذا لكل من المدنيين والمقاتلين الأوكرانيين بعدما فرضت موسكو حصارا على ماريوبول ودمرت المدينة.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنه تم "بنجاح" إجلاء مئة مدني ومدني عالقين منذ أسابيع في مجمع أزوفستال. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني في بيان "أشعر بالسعادة والارتياح بالتأكيد أن 101 مدني تم إجلاؤهم بنجاح من مصنع آزوفستال للصناعات المعدنية في ماريوبول".
 

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توقف إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الأوكرانية

بوتين يطالب الغرب بوقف توريد الأسلحة

من جانبه طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الغرب بأن يكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأوضح الكرملين في بيان أن الرئيس بوتين قال إن "الغرب يمكن أن يساعد في وقف هذه الفظائع عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف وكذلك من خلال وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن كييف "ينقصها الاستعداد للعمل بجدية" في محادثات السلام.

جونسون يتحدث أمام البرلمان الأوكراني

وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أوكرانيا اليوم الثلاثاء بأنه يعتقد أنها ستهزم روسيا وتكشف "الخطأ الفادح" للغزو الروسي. واستعاد كلمات لزعيم بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل للتأكيد على دعمه لكييف. وأصبح جونسون أول زعيم غربي يلقي كلمة للبرلمان الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.

وأشاد جونسون بشجاعة أوكرانيا في نسف "أسطورة (القوة) التي لا تقهر (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين". وقال جونسون لأعضاء البرلمان الأوكراني، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بعد وقوفه لسماع النشيد الوطني الأوكراني وتقديم رئيس البرلمان له "لدي رسالة واحدة لكم اليوم: أوكرانيا ستنتصر.. أوكرانيا ستكون حرة".

وأضاف جونسون "هذه أفضل ساعة لأوكرانيا وسوف يتم تذكرها وسردها للأجيال القادمة" مرددا الكلمات التي قالها تشرشل في عام 1940 عندما واجهت بريطانيا خطر التعرض للغزو والهزيمة على يد ألمانيا النازية. وأعلن جونسون عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه استرليني (375 مليون دولار) تشمل أجهزة الحرب الإلكترونية ونظام رادار  مضاد للبطارية والذي يستخدم لرصد قذائف المدفعية. وأضاف أن "ما تسمى بقوة آلة بوتين الحربية التي لا تقاوم تحطمت على صخرة صمود الوطنية الأوكرانية وحب الوطن". وقال للبرلمان الأوكراني "سنواصل مع أصدقائكم الآخرين دعم أوكرانيا بالسلاح والمال والمساعدات الإنسانية إلى أن نحقق هدفنا طويل الأمد والذي يجب أن يكون لتحصين أوكرانيا بحيث لا يجرؤ أحد بعد ذلك على مهاجمتكم مرة أخرى". كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حاضرا في البرلمان لأول مرة منذ بدء الحرب وأشاد بجونسون قائلا إن بريطانيا وأوكرانيا "إخوة وأخوات".

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


 

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