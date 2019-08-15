مجلس يهود ألمانيا يحذر من تشكيل ائتلافات مع البديل الشعبوي

صرح رئيس المجلس المركزي لليهود بألمانيا بأنه يرى أن هناك "تطرفا خطيرا" داخل حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني الشعبوي المعارض، وحذر من تشكيل أي ائتلاف حكومي معه، بالنظر إلى الانتخابات المحلية الوشيكة لمجالس النواب المحلية في بعض الولايات شرقي ألمانيا.

وقال جوزف شوستر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (18 آب/أغسطس 2019): "قطاعات من حزب البديل تتطور - بحسب انطباعي - بصورة متزايدة نحو القومية. يجب تتبع النقاشات داخل حزب البديل، حينئذ سيكون هناك مدعاة للخوف؛ فإنه لا يصير أكثر اعتدالا، بل يصير أكثر سوءا".

وأكد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا قائلا: "حزب البديل - حسب رأيي- متشابك بشكل وثيق مع التطرف اليميني على نحو يزيد على ما يظهره من الخارج. إنه يثير المخاوف ويدعم مناخ الإقصاء للأقليات".

وبالنظر إلى الانتخابات المحلية بولايتي سكسونيا وبراندنبورغ في الأول من أيلول/سبتمبر القادم، قال شوستر: "إنني أحذر جميع الأحزاب من تشكيل ائتلاف مع حزب البديل".

وأشار شوستر إلى أنه تم تسجيل عدد متزايد من الهجمات المعادية للسامية في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، وقال: "حزب البديل يربط هذه الأحداث بدعاية شعبوية من أجل التحريض ضد أقليات بشكل عام؛ ويثير بذلك في النهاية مناخا ضد اليهود أيضا".

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)