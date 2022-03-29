 مجلس قيادة رئاسي في اليمن...″انفراجة″ أم ″تأزيم″ للنزاع؟ | مسائية DW | DW | 07.04.2022

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مسائية DW

مجلس قيادة رئاسي في اليمن..."انفراجة" أم "تأزيم" للنزاع؟

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يسلم صلاحياتِه كاملة إلى مجلس ِقيادةٍ رئاسي ٍجديد. السعودية والإمارات ترحبان، والحوثيون يرفضون. هل هي بداية ُانفراجة في اليمن، أم تأزيمٌ أكثر للنزاع ِالقائم؟

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