مجلس قيادة رئاسي في اليمن..."انفراجة" أم "تأزيم" للنزاع؟

هادي يعلن تسليم السلطة لمجلس رئاسي والسعودية ترحب

سلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي مكون من ثمانية أعضاء. السعودية عقبت على هذه الخطوة بالإعلان عن دعم مالي لليمن. فهل تقترب الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية من نهايتها؟