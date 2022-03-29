مجلس قيادة رئاسي في اليمن..."انفراجة" أم "تأزيم" للنزاع؟

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الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يسلم صلاحياتِه كاملة إلى مجلس ِقيادةٍ رئاسي ٍجديد. السعودية والإمارات ترحبان، والحوثيون يرفضون. هل هي بداية ُانفراجة في اليمن، أم تأزيمٌ أكثر للنزاع ِالقائم؟
سلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي مكون من ثمانية أعضاء. السعودية عقبت على هذه الخطوة بالإعلان عن دعم مالي لليمن. فهل تقترب الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية من نهايتها؟
سلّم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس قيادة من شخصيات ذات توجهات مختلفة. فما دلالات هذه الخطوة؟ وهل هي بداية لوضع نهاية للحرب عبر التفاوض مع الحوثيين الذين رفضوا الاعتراف بالمجلس؟ أم لحسم المعركة معهم؟
أعلن مسؤول حوثي عن اتفاق لتبادل الأسرى مع التحالف يمكن بموجبه تسليم شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد ساعات على قصف قامت به قوات التحالف رغم إعلان الحوثيين للهدنة.
أطراف الصراع في اليمن تتبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة التي تمّ التوصل إليها وحددت مدتها في شهرين. وإدارة مطار صنعاء الدولي تعلن خسائر بالمليارات بسبب إغلاق المطار وتأمل في تمديد رفع الحصار عنه.
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