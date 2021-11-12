 مجلس سيادة جديد وشارع ملتهب.. السودان إلى أين؟ | مسائية DW | DW | 12.11.2021

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مسائية DW

مجلس سيادة جديد وشارع ملتهب.. السودان إلى أين؟

غداة إعلان عبد الفتاح البرهان عن تعيين مجلس سيادة جديد برئاسته.. انتقادات محلية ودولية واسعة ودعوات للاحتجاج غدا في السودان.. ما حيثيات الخطوة الجديدة للبرهان؟ وما تأثيرها على المشهد السوداني المضطرب؟

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