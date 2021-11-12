مجلس سيادة جديد وشارع ملتهب.. السودان إلى أين؟

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غداة إعلان عبد الفتاح البرهان عن تعيين مجلس سيادة جديد برئاسته.. انتقادات محلية ودولية واسعة ودعوات للاحتجاج غدا في السودان.. ما حيثيات الخطوة الجديدة للبرهان؟ وما تأثيرها على المشهد السوداني المضطرب؟
في خطوة قد تطيح بجهود الوساطة، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما بتشكيل مجلس سيادة انتقاليا جديدا برئاسته. ويضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق وأربعة أعضاء جدد.
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي "بعودة فورية" للحكومة المدنية، والمهدي تدعو إلى إحالة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
استيقظ السودانيون صباح اليوم الاثنين على وقع انقلاب لم يكن مستبعداً في ظل التوترات التي تعصف بالبلد وخاصة بين جناحي الحكم من عسكريين ومدنيين في مجلس السيادة السوداني. فكيف كانت أصداء دبابات الجيش في مواقع التواصل؟
قال المبعوث الأممي إلى السودان إن "التعيين الأحادي الجانب" لمجلس سيادة جديد في السودان يصعب العودة إلى النظام الدستوري، فيما أعربت دول الترويكا عن القلق البالغ بشأن إعلان مجلس سيادي وطالبت بـ"عودة" حكومة حمدوك.
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