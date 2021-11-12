مجلس سيادة جديد وشارع ملتهب.. السودان إلى أين؟

السودان في مواقع التواصل الاجتماعي.. مغردون ضد الانقلاب

استيقظ السودانيون صباح اليوم الاثنين على وقع انقلاب لم يكن مستبعداً في ظل التوترات التي تعصف بالبلد وخاصة بين جناحي الحكم من عسكريين ومدنيين في مجلس السيادة السوداني. فكيف كانت أصداء دبابات الجيش في مواقع التواصل؟