 مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية يطالب روسيا بمغادرة زابوريجيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.09.2022

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مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية يطالب روسيا بمغادرة زابوريجيا

في قرار وافقت عليه 26 دولة وصوت روسيا والصين ضده، طالب مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية موسكو بسحب قواتها من محطة زابوريجيا الأوكرانية. وامتنعت سبع دول عن التصويت بينها مصر وجنوب أفريقيا والهند وباكستان.

جانب من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية (22.08.2022).

دعا المجلس إلى "الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2022) قرارا دعا فيه روسيا إلى سحب قواتها من محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تتعرض لقصف منتظم، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وسيطرت القوات الروسية على المحطة في الرابع من آذار/مارس، بعيد بدء غزوها لأوكرانيا.

مختارات

أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الروسي بوتين حول الوضع بمحطة زابوريجيا الأوكرانية بعد توقف آخر مفاعل فيها. وفيما طالب ماكرون بسحب الأسلحة منها حمل بوتين الجانب الأوكراني مسؤولية تدهور الأوضاع بالمحطة.

يواصل الجيش الأوكراني اختراقه السريع والمفاجئ للخطوط الروسية في شمال شرقي أوكرانيا وتحديدا في خاركيف، فيما أكدت موسكو أنها تعيد نشر قواتها في أهم تحول ميداني منذ بداية الغزو الروسي. وإعلان عن توقف محطة زابوريجيا النووية.

والقرار الذي طرحته بولندا وكندا وافقت عليه 26 من الدول الاعضاء الـ 35، وصوتت روسيا والصين ضده، وفق مصادر دبلوماسية. وامتنعت سبع دول عن التصويت هي مصر وجنوب أفريقيا وبوروندي والهند وباكستان والسنغال وفيتنام. وجاء في نص القرار أن المجلس يدعو روسيا إلى "الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف محطة زابوريجيا للطاقة النووية وأي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا".

كما جاء فيه أيضا أن المجلس "يأسف بشدة لاستمرار أعمال العنف التي يقوم بها الاتحاد الروسي ضد المنشآت النووية في أوكرانيا، بما في ذلك استمرار وجود القوات الروسية وأفراد من روساتوم (الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية) في محطة".

وكتب السفير الأسترالي ريتشارد سادلير في تغريدة أن "مجلس الحكام وجه رسالة شديدة إلى روسيا مطالبا إياها بأن توقف فورا كل الأعمال التي تهدد الأمن النووي وتعيد محطة زابوريجيا وأي أراض أوكرانية أخرى إلى كييف". ويدعم القرار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدأت مشاورات مع أوكرانيا وروسيا لإقامة منطقة آمنة في محيط المحطة.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي متحدثا للصحافيين بعد زيارته للمحطة (01.09.2022).

قام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة وأبقى على خبيرين فيها.

وبعد سلسلة حوادث وتوقف ستة مفاعلات عن العمل، تحسن الوضع بشكل طفيف مع إصلاح المهندسين الاوكرانيين ثلاثة خطوط احتياط كهربائية كانت أصيبت بأضرار، وفق ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لها خبيران في المكان.

وكان مجلس الحكام تبنى قرارا أول بداية آذار/مارس حذر فيه من "خطر وقوع حادث نووي يعرض سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر". وتقع محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، في جنوب أوكرانيا، وتعرضت مرارا للقصف في الأسابيع الأخيرة. وتتبادل كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المنشأة.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

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