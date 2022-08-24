مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية يطالب روسيا بمغادرة زابوريجيا

تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2022) قرارا دعا فيه روسيا إلى سحب قواتها من محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تتعرض لقصف منتظم، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وسيطرت القوات الروسية على المحطة في الرابع من آذار/مارس، بعيد بدء غزوها لأوكرانيا.
والقرار الذي طرحته بولندا وكندا وافقت عليه 26 من الدول الاعضاء الـ 35، وصوتت روسيا والصين ضده، وفق مصادر دبلوماسية. وامتنعت سبع دول عن التصويت هي مصر وجنوب أفريقيا وبوروندي والهند وباكستان والسنغال وفيتنام. وجاء في نص القرار أن المجلس يدعو روسيا إلى "الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف محطة زابوريجيا للطاقة النووية وأي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا".
كما جاء فيه أيضا أن المجلس "يأسف بشدة لاستمرار أعمال العنف التي يقوم بها الاتحاد الروسي ضد المنشآت النووية في أوكرانيا، بما في ذلك استمرار وجود القوات الروسية وأفراد من روساتوم (الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية) في محطة".
وكتب السفير الأسترالي ريتشارد سادلير في تغريدة أن "مجلس الحكام وجه رسالة شديدة إلى روسيا مطالبا إياها بأن توقف فورا كل الأعمال التي تهدد الأمن النووي وتعيد محطة زابوريجيا وأي أراض أوكرانية أخرى إلى كييف". ويدعم القرار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدأت مشاورات مع أوكرانيا وروسيا لإقامة منطقة آمنة في محيط المحطة.
قام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة وأبقى على خبيرين فيها.
وبعد سلسلة حوادث وتوقف ستة مفاعلات عن العمل، تحسن الوضع بشكل طفيف مع إصلاح المهندسين الاوكرانيين ثلاثة خطوط احتياط كهربائية كانت أصيبت بأضرار، وفق ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لها خبيران في المكان.
وكان مجلس الحكام تبنى قرارا أول بداية آذار/مارس حذر فيه من "خطر وقوع حادث نووي يعرض سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر". وتقع محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، في جنوب أوكرانيا، وتعرضت مرارا للقصف في الأسابيع الأخيرة. وتتبادل كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المنشأة.
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت الشراعي
تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت "لينا"
فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت "دلبار" في هامبورغ
هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
نقل ملكية دلبار
لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
الهروب إلى تركيا
يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
"شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟
يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع