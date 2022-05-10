 مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقاً في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.05.2022

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مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقاً في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.

الأوكرانية أنا شيفشنكو تقف حائرة وسط أنقاض المنزل الذي بناه أجدادها في إربين بالقرب من العاصمة كييف، والذي دمر نتيجة للغزو الروسي. (3/5/2022)

الأوكرانية أنا شيفشنكو تقف حائرة وسط أنقاض المنزل الذي بناه أجدادها في إربين بالقرب من العاصمة كييف، والذي دمر نتيجة للغزو الروسي.

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة الخميس (12 مايو/ أيار 2022) على فتح تحقيق في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الاحتلال الروسي.

واتخذ القرار الذي يستهدف روسيا خلال جلسة استثنائية بأغلبية 33 صوتا ومعارضة عضوين (الصين وإريتريا) وامتناع 12 عضواً عن التصويت بينهم الهند والسنغال والكاميرون.

وطلب المجلس من اللجنة الدولية المختصة إجراء "تحقيق" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشرنيهيف وخاركيف وسومي نهاية شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2022 "بهدف محاسبة المسؤولين عنها".

وكانت كييف قد نجحت خلال اجتماع للمجلس في 4 آذار/ مارس في إقناع الأعضاء بتبني قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة تنظر في الوضع في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 شباط/ فبراير.

واجهة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال إزالة العلم الروسي

اتخذ القرار الذي يستهدف روسيا خلال جلسة استثنائية بأغلبية 33 صوتاً ومعارضة عضوين وامتناع 12 عضواً عن التصويت

"قائمة لامتناهية للانتهاكات الروسية"

مختارات

لا تنتمي دول أوروبية عديدة كسويسرا والسويد وأيرلندا إلى أي تحالف عسكري. بيد أنّ الوضع بدأ في التغير لدى بعض هذه الدول المحايدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ يفكر بعضها في الانضمام للناتو. فهل انتهى الحياد في أوروبا؟

ليست مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أول صحافية تقتل خلال عملها، إذ تضم القائمة العديد من الصحافيين الذين قتلوا هذا العام. وفي ضوء المخاطر والعنف ضد الصحافيين، من يضمن حريتهم ويحمي حياتهم وخاصة في مناطق النزاع؟

تتواصل المعارك في جنوب وشرق أوكرانيا، وكييف تترقب عملية اقتحام وشيكة لمصنع آزوفستال المحاصر منذ أسابيع، في حين يُتوقع أن تتسارع عمليات إيصال الأسلحة الأمريكية إلى كييف بعد تفعيل آليه تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

في خطاب الاحتفال بيوم النصر لم يعلن بوتين عن شيء ومهم وملفت، إذ كرر مبرراته لغزو أوكرانيا وأن الناتو يهدد بلاده. فهل هناك فعلا تهديد من جانب الناتو لروسيا؟ وكيف سترد على انضمام السويد وفنلندا للحلف؟

وصُدم مذاك العالم إثر نشر وسائل إعلام دولية صوراً التقطت في بوتشا تظهر جثثا في الشارع بعضها مقيد الأيدي إلى الخلف أو محترقا جزئياً، فضلاً عن مقابر جماعية.  كما كشفت فظائع أخرى في أماكن مختلفة في البلاد، ما دفع أوكرانيا إلى مطالبة المجلس باتخاذ "خطوة إضافية".

ويدعو قرار الخميس موسكو إلى ضمان أن يكون للمنظمات الدولية بينها هيئات الأمم المتحدة "وصول فوري وبدون عوائق إلى الأشخاص الذين تم نقلهم من المناطق المتضررة من النزاع في أوكرانيا والمعتقلين" في روسيا أو في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواتها.

ويدعو النص أيضاً المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى إجراء تقييم خلال الدورة الخمسين للمجلس (من 13 حزيران/يونيو إلى 8 تموز/يوليو) بشأن الوضع في مدينة ماريوبول التي باتت الآن تحت سيطرة القوات الروسية بشكل شبه كليّ.

وقبل التصويت، شجبت أوكرانيا وحلفاؤها لساعات طويلة "القائمة اللامتناهية" للانتهاكات التي ارتكبتها روسيا التي قاطعت النقاشات. وأشارت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة دزاباروفا في خطاب بالفيديو الى ارتكاب "تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وجندري"، مضيفة أن "قائمة الجرائم الروسية لا تنتهي".

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان فقالت إن مكتبها يواصل التحقق من مزاعم الانتهاكات "التي قد يرقى كثير منها إلى مرتبة جرائم الحرب" ونددت بـ"فظائع لا يمكن تصورها" في حقّ سكان ماريوبول.

مشاهدة الفيديو 03:11

اتهامات للقوات الروسية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد الأوكرانيات

وهذا أول اجتماع يخصص لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ أن علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية موسكو في أعلى هيئاتها الحقوقية مطلع نيسان/أبريل. مذاك صار يمكن لروسيا أن تشارك في أعمال المجلس بصفة مراقب فقط، لكنها اختارت الخميس سياسة الكرسي الفارغ وتنازلت عن حقها في الرد.

ومن أجل عدم ترك الميدان بالكامل لخصومه، نشر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف بيانا دان فيه "شيطنة روسيا من قبل +الغرب الجماعي+"، وتحدث عن تحقيق متحامل مستنكرا انحرافات المجلس الذي اعتبر أنه بات منبراً "لتوجيه ضربات سياسية".

تحفظ ألماني حيال تسليم أوكرانيا مقاتلات 

من جانبها، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موقفاً متحفظاً حيال مطالبة أوكرانيا بتزويدها بمقاتلات غربية.

وفي مستهل اجتماع لوزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فايسنهويزر شتراند بشمال ألمانيا، على بحر البلطيق، أشارت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر، إلى الموقف الحالي من إنشاء مناطق حظر طيران في أوكرانيا، وقالت " أخذنا بالفعل موقفا واضحا أيضا من توريد مواد طيران".

مشاهدة الفيديو 01:39

ألمانيا تتعهّد ببذل "كل ما في وسعها" لضمان أمن أوكرانيا

يذكر أن الحكومة الألمانية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يعارضان بشكل قاطع إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا نظراً للتخوف من أن تنفيذ هذه الخطوة قد يؤدي إلى حدوث مواجهات مباشرة بين الناتو وروسيا، ومن ثم فإنها تنطوي على خطر توسع نطاق الحرب في أوكرانيا على نحو حاد. 

وأضافت بيربوك أنها تحدثت خلال زيارتها لكييف أول أمس الثلاثاء " بشأن كيف يمكن لنا أن ندعم أوكرانيا ولاسيما فيما يتعلق بمنعتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها بدون أن يسهم ذلك في أن يتحول الناتو إلى طرف في هذه الحرب".

بدء عودة الأوكرانيين إلى كييف

وفي كييف يبدو أن الحياة عادت إلى شبه طبيعتها، فقد بدأ عدد من الأوكرانيين يتوافدون على العاصمة بعد أن فروا منها، واختفت معظم نقاط التفتيش وأعيد فتح المحلات، والمتاجر الكبيرة التي تملك مخزونا جيدا من البضائع. لكن حظر التجول لا يزال ساريا بين العاشرة مساء والخامسة صباحا وتوقف قطاعات من الاقتصاد.

وفي حين شهدت أوكرانيا مغادرة 5.9 ملايين شخص مقابل 1.5 مليون عائد، الا أن عدد العائدين وللمرة الأولى منذ بدء الحرب تجاوز عدد المغادرين هذا الأسبوع. وأظهرت الأرقام الحدودية الرسمية الصادرة في 10 أيار/مايو أن 29 ألفاً غادروا البلاد بينما دخلها 34 ألفاً.

أوكرانيون بإحدى محطات القطار

فر الأوكرانيون إلى غرب أوكرانيا وإلى بولندا بالقطار من أوديسا إلى برزيميسل بسبب الهجمات الروسية المستمرة

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف يوم الثلاثاء إن نحو ثلثي سكان العاصمة البالغ عددهم 3.5 ملايين نسمة عادوا حتى الآن، ما أحيا مدينة كانت خالية في الأيام الأولى للغزو الروسي. وكان قد تم منع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من مغادرة أوكرانيا، ما يعني أن غالبية اللاجئين هم من النساء والأطفال.

وأفادت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في جنيف الخميس أن أكثر من ستة ملايين أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

ويشكل النساء والأطفال تسعين في المئة من هؤلاء اللاجئين كون الرجال بين 18 و60 عاماً لا يحق لهم المغادرة. والملاحظ أن التدفق اليومي للاجئين تراجع في شكل ملحوظ منذ بدء العمليات القتالية.

تطورات ميدانية

وعلى صعيد المواجهات العسكرية، قال متحدث باسم الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا بجنوب أوكرانيااليوم إن القوات الأوكرانية قصفت سفينة إمداد روسية حديثة في البحر الأسود مما تسبب في اشتعال النار بها.

وقال المتحدث سيرهي برادتشوك في منشور على الانترنت إن السفينة فسيفولود بوبروف تعرضت للقصف قرب جزيرة الثعبان التي تشهد قتالاً عنيفاً على مدى الأيام القليلة الماضية. وتقع الجزيرة الصغيرة قرب الحدود البحرية الأوكرانية مع رومانيا.

وطالب ممثلون للأمم المتحدة في نيويورك بوقف قصف المدارس في أوكرانيا كما نددوا باستخدامها لأغراض عسكرية.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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