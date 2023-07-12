مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدين حرق القرآن في السويد

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء (12 يوليو/تموز 2023)، قرارا يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، على الرغم من أن عدة دول اعتبرت أنه يعرض حرية التعبير للخطر.
وتم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي بعد حرق مصحف في السويد.
ووافق على القرار 28 دولة في المجلس من أصل 47، بينها الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الإفريقية، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت وصوتت اثنتا عشرة دولة ضده، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وينص القرار على إدانة "أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن"، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع. ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التصويت ضد القرار. وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور "نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير".
فيما قال السفير البلجيكي، متحدثا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي إنه من الصعب تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية، قائلا إن ذلك يتطلب ميزانا حساسا لا ينعكس في نص القرار.
وأدان المفوض الأممي لحقوق الانسان فولكر تورك الأفعال المحرضة على الكراهية ضد المسلمين وأفراد الديانات الأخرى، وذلك خلال مناقشة عاجلة. مع ذلك، حذر من تقييد حرية التعبير بدون تمييز من أجل "حماية التعاليم الدينية من التدقيق الناقد".
وامتنعت بعض دول أميركا اللاتينية، من بينها المكسيك وهندوراس، عن التصويت، معتبرة، على غرار الدول الغربية، أن هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاوض والتوصل إلى إجماع. وقبل التصويت، أكدت المكسيك أن "أي تعبير عن انتقاد الأديان لا يشكل في حد ذاته تحريضا على العنف والتمييز".
وفي 28 حزيران/يونيو، أحرق لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى. وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن، لكنها فتحت لاحقًا تحقيقًا في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.
وأثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
كاتدرائية القديس بطرس في روما
منذ مئات السنين يزور الكاثوليك من جميع أنحاء العالم كاتدرائية القديس بطرس في روما بأعداد كبيرة، ويشرع حوالي 20 مليون شخص في أداء الحج إلى هذا المكان كل عام، مما يجعل الكاتدرائية واحدة من أكثر المواقع زيارة في العالم.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
كنيسة القيامة
تكتسب كنيسة القيامة في القدس مكانة متميزة لدى المسيحيين في جميع أنحاء العالم. وقد سُميت بهذا الاسم نسبة إلى قيامة المسيح من بين الأموات حسب العقيدة المسيحية. وهي من أقدم الكنائس، إذ يعود بنائها إلى القرن الرابع الميلادي.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
المسجد الأقصى ، القدس
هو ثالث أكثر الأماكن قدسية لدى المسلمين بعد المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. وكان الأقصى قبلة المسلمين الأولى قبل التحول إلى الكعبة، كما يُعتبر بالنسبة للمسلمين المكان الذي أسري إليه النبي محمد ومنه صعد إلى السماء في واقعة المعراج.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
حائط المبكى
بالنسبة لليهود، هو بقايا الهيكل اليهودي الذي أقيم في القرن الرابع قبل الميلاد وعرف باسم هيكل سليمان والذي حطمه الرومان سنة 70 ميلادية. يزور هذا الحائط يومياً آلاف الأشخاص الذين يأتون للصلاة وأداء التراتيل اليهودية، وهو مفتوح على مدار الساعة طوال أيام العام.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا ، إسبانيا
قبل انتشار جائحة كورونا اعتاد أكثر من 200 ألف حاج على زيارة كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا لإكمال مسار كامينو دي سانتياغو (أو القديس يعقوب) كل عام. في عام 2020 تراجع عدد الزوار إلى 20 ألفاً، لكن في الآونة الأخيرة بدأ العدد بالارتفاع مجددا.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
لورد، فرنسا
يُعتقد على نطاق واسع أن الماء الذي يخرج من مغارة ماسابييل في لورد بفرنسا يمتلك خصائص علاجية. ينبع هذا الاعتقاد من عام 1858، عندما أبلغت شابة تبلغ من العمر 14 عاماً عن ظهور مريم العذراء. منذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن العديد من حالات الشفاء المعجزة في هذا المكان، وهو الأمر الذي جعل المدينة التي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة تستقبل حوالي خمسة ملايين زائر سنوياً.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
مكة المكرمة
في كل عام يلتقي أكثر من مليوني مسلم في مكة لأداء مناسك الحج حول الكعبة المشرفة. بعد عدة حوادث بسبب التدافع الذي تسبب بوقوع ضحايا، طور المنظمون نظاماً لإدارة تدفق المصلين بشكل أفضل. خلال جائحة فيروس كورونا اقتصر الحج على عدة آلاف من المواطنين السعوديين، إلا أن إجمالي أعداد الحجاج ارتفعت لتقارب المليون هذا العام 2022.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
لومبيني- نيبال
لومبيني هو المكان الذي ولد فيه سيدهارتا غوتاما - والمعروف عالمياً باسم "بوذا" - وفقًا للتقاليد البوذية. تقع المدينة النيبالية عند سفح جبال الهيمالايا بالقرب من الحدود الهندية. يتجمع مئات الآلاف من الحجاج سنوياً في معبد مايا ديفي في لومبيني لتكريم بوذا.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
ستونهنج- بريطانيا
يجذب الانقلاب الشمسي الصيفي في شهر يونيو/ حزيران آلاف السياح ومحبي المغامرات إلى ستونهنج في جنوب إنجلترا، لمشاهدة تلك التكوينات الصخرية العجيبة والشعور بالطاقة النابعة منها حسب قولهم. تم بناء النصب الأيقونة بين العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي. وفي كل عام يتدفق حوالي 1.5 مليون زائر إلى الموقع الشهير.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
مواقع تصوير سلسلة حرب النجوم
أصبحت تونس موقع شديد الجذب لعشاق سلسلة أفلام حرب النجوم. تم هناك تصوير أجزاء من ملحمة الخيال العلمي الأسطورية في مواقع متعددة. وعلى الرغم من أن أحدث حلقات السلسلة تم تصويرها في أماكن أخرى، إلا أن المعجبين من أنحاء العالم يواصلون زيارة تونس لتتبع خطى لوك سكاي والكر ورفاقه.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
مواقع تصوير سيد الخواتم
كانت نيوزيلندا المكان المثالي لتصوير الثلاثية الخيالية "سيد الخواتم" وذلك بسبب المناظر الطبيعية المتنوعة التي تمتد عبر مناطق جبلية وعرة ومروج خضراء مزدهرة. هذه الظروف جعلتها مثالية لتصوير فيلم سيد الخواتم/ Lord of the Rings. يزور الملايين من عشاق السلسلة الخيالية البلاد كل عام بحثاً عن منازل الهوبيتس الحقيقية وأماكن وجود وحوش الأوركس.
-
في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم
هاري بوتر
منصة القطار رقم 9 3/4 في محطة كينغز كروس بلندن، وهي منطقة مألوفة لجميع عشاق ملحمة هاري بوتر، بل وحتى لأولئك الذين لديهم اهتمام عابر بالملحمة. هنا يغادر قطار هاوارد اكسبرس/ Hogwarts Express الشهير ، كما يعرف أي قارئ للسلسلة الأكثر مبيعاً.