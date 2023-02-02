مجلس الولايات يعطي الضوء الأخضر لتذكرة الـ 49 يورو في ألمانيا

مهد مجلس الولايات الألماني (بوندستاغ ) الطريق أمام بدء تطبيق ما يعرف باسم تذكرة الـ 49 يورو لوسائل النقل المحلية في جميع أنحاء ألمانيا اعتبارا من 1 مايو /أيار المقبل. وبعد موافقة البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، وافق مجلس الولايات اليوم الجمعة ( 31مارس/آذار 2023) على قانون تمويل التذكرة.
ووفقا للقانون، ستقدم الحكومة الاتحادية تمويلا قدره 1.5مليار يورو خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2025 بهدف تعويض مزودي خدمات النقل عن نصف الخسائر في الإيرادات بسبب خفض سعر التذكرة. وستسدد الولايات النصف المتبقي من الخسائر.
وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم أنه بعد موافقة مجلس الولايات يمكن شراء التذكرة عبر التطبيق الخاص بالشركة أو موقعها الإلكتروني، وكذلك في مراكز خدمة العملاء. وبواسطة التذكرة الجديدة، يمكن للمشتركين السفر في جميع أنحاء البلاد على متن حافلات وقطارات النقل العام المحلي مقابل رسوم أولية قدرها 49 يورو شهريا.
ويمكن إجراء الاشتراك لدى جميع جمعيات و شركات النقل، وهو مطبق على مستوى ألمانيا. ويمكن لحاملي اشتراك "بان كارد 100" استخدام الاشتراك أيضا في جميع وسائل النقل العام بألمانيا.
سيبدأ بيع التذكرة الـ 49 يورو الشهرية في جميع أنحاء ألمانيا اعتبارًا من الثالث من أبريل/ نيسان لاستخدامها من الأول من مايو/ أيار. التذكرة متاحة على شكل إشتراك شهري مع خيار الإلغاء الذي يمكن إجراؤه في خطوات بسيطة من على التطبيق.
(د ب أ) إ.م
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