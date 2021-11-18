 مجلس الولايات الألماني يصوت على حزمة جديدة من قيود كورونا | DW الأخبار | DW | 19.11.2021

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DW الأخبار

مجلس الولايات الألماني يصوت على حزمة جديدة من قيود كورونا

كان مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) قد أقر لوائح جديدة لمكافحة الجائحة من خلال التصويت بالإجماع لصالح قانون الحماية من العدوى والذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب اللبرالي

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