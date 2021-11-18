مجلس الولايات الألماني يصوت على حزمة جديدة من قيود كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كان مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) قد أقر لوائح جديدة لمكافحة الجائحة من خلال التصويت بالإجماع لصالح قانون الحماية من العدوى والذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب اللبرالي
اتفقت أطراف الائتلاف الحكومي المحتمل بزعامة أولاف شولتس فرض قيود جديدة على غير المطعمين، من بينها عدم السماح لهم باستخدام المواصلات العامة دون تقديم اختبار كورونا سلبي، فيما سُجلت أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا.
يواجه أطباء ألمان وفرقهم الطبية تهديدات واعتداءات من معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا. وهو الأمر الذي يضيق أعباء نفسية إضافية على كاهلهم في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإصابة في البلاد.
في خضم الموجة الرابعة من فيروس كورونا، قررت الكثير من البلدان بأوروبا المضي قدما بحملات التلقيح بالجرعات التعزيزية الثالثة، فمن يحق له تلقيها وما هي التوصيات الصحية بشأنها؟
يزداد الوضع الوبائي في ألمانيا تفاقما يوما بعد يوم، إذ تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز خمسة ملايين شخص، فيما ارتفعت أصوات معبرة عن قلقها من زيادة عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة للوباء التي تعرفها البلاد.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول