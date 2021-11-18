مجلس الولايات الألماني يصوت على حزمة جديدة من قيود كورونا

كورونا ـ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا يتجاوز خمسة ملايين

يزداد الوضع الوبائي في ألمانيا تفاقما يوما بعد يوم، إذ تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز خمسة ملايين شخص، فيما ارتفعت أصوات معبرة عن قلقها من زيادة عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة للوباء التي تعرفها البلاد.