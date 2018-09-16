 مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد المشاركة في الحرب ضد ″داعش″ | أخبار | DW | 02.10.2018

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أخبار

مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد المشاركة في الحرب ضد "داعش"

ينتهي قريبا تفويض مشاركة القوات الألمانية في الحرب على "داعش". وتسعى برلين لمنع داعش من العودة لقوته بمواصلة الجهد المستمر حتى بالوسائل العسكرية، فقررت تمديد عمل الجنود الألمان ضد التنظيم، في انتظار موافقة البرلمان.

Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland (picture-alliance/AP Images/M. Sohn)

قرر مجلس الوزراء الألماني تمديد مشاركة قوات الجيش الاتحادي الألماني لمدة عام آخر في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، والمعروف إعلاميا باسم "داعش".

مختارات

بعد لقائها الرئيس العراقي في بغداد أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، عن طبيعة جديدة لمهام القوات الألمانية في العراق: إرشادات وخبرات في إعادة تشكيل القوات المسلحة، وفي الخدمات الصحية واللوجستية. (10.02.2018)

طالبت رابطة الجيش الألماني الحكومة بانتهاج استراتيجية واضحة في المشاركة المستقبلية بمكافحة تنظيم "داعش". فيما حذر من التسرع في اتخاذ قرارات بشأن مشاركة ألمانيا بمهام في الشرق الأوسط. (03.02.2018)

كما تم الاتفاق أيضا على إنهاء استخدام مقاتلات "تورنيدو" في مهام الاستطلاع في سوريا والعراق وإعادة التزود بالوقود جوا للطائرات الدولية، التي تستخدمها قوات التحالف التي تحارب التنظيم الإرهابي، ابتداء من 31 تشرين الأول/ اكتوبر 2019. غير أنه تم الحفاظ على عدد 800 جندي كحد أقصى للجنود الألمان المنتشرين في الأردن والعراق.

وجاء في نص التفويض، الذي اتفق عليه مجلس الوزراء "يتم تسجيل نجاحات كبيرة في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي". وتابع مجلس الوزراء الألماني إن تنظيم "الدولة الإسلامية" ينقل أنشطته بشكل متزايد إلى العمل تحت الأرض (السري)، ويعيد بناء هياكله وشبكاته ولديه عدة آلاف من المقاتلين في سوريا والعراق. وأكد نص التفويض "من أجل تأمين النجاحات العسكرية في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ومنعه من العودة لقوته يبقى الكفاح المستمر ضد التنظيم الإرهابي مطلوبا، حتى بالوسائل العسكرية أيضا".

يذكر أن فترة التمديد السابقة لمحاربة "داعش" تنتهي في 31 تشرين الأول / اكتوبر الجاري، ولتمديد المهمة من جديد يجدب موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ)

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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