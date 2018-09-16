مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد المشاركة في الحرب ضد "داعش"

قرر مجلس الوزراء الألماني تمديد مشاركة قوات الجيش الاتحادي الألماني لمدة عام آخر في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، والمعروف إعلاميا باسم "داعش".

كما تم الاتفاق أيضا على إنهاء استخدام مقاتلات "تورنيدو" في مهام الاستطلاع في سوريا والعراق وإعادة التزود بالوقود جوا للطائرات الدولية، التي تستخدمها قوات التحالف التي تحارب التنظيم الإرهابي، ابتداء من 31 تشرين الأول/ اكتوبر 2019. غير أنه تم الحفاظ على عدد 800 جندي كحد أقصى للجنود الألمان المنتشرين في الأردن والعراق.

وجاء في نص التفويض، الذي اتفق عليه مجلس الوزراء "يتم تسجيل نجاحات كبيرة في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي". وتابع مجلس الوزراء الألماني إن تنظيم "الدولة الإسلامية" ينقل أنشطته بشكل متزايد إلى العمل تحت الأرض (السري)، ويعيد بناء هياكله وشبكاته ولديه عدة آلاف من المقاتلين في سوريا والعراق. وأكد نص التفويض "من أجل تأمين النجاحات العسكرية في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ومنعه من العودة لقوته يبقى الكفاح المستمر ضد التنظيم الإرهابي مطلوبا، حتى بالوسائل العسكرية أيضا".

يذكر أن فترة التمديد السابقة لمحاربة "داعش" تنتهي في 31 تشرين الأول / اكتوبر الجاري، ولتمديد المهمة من جديد يجدب موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ)

ص.ش/ح.ز (د ب أ)