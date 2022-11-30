 مجلس الوزراء الألماني يعتمد خطة لجذب المزيد من العمالة الأجنبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.11.2022

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أخبار

مجلس الوزراء الألماني يعتمد خطة لجذب المزيد من العمالة الأجنبية

وافقت الحكومة الألمانية على خطط لإصلاح قانون الهجرة، وذلك في ظل سعي برلين لفتح سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي أمام عمال تشتد الحاجة إليهم من خارج الاتحاد الأوروبي.

صورة رمزية | نقص العمالة الماهرة في ألمانيا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الحكومة وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة.

قالت الحكومة الألمانية إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادة أعمار السكان.

مختارات

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشلاين الثاني 2022) إن الحكومة وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة. وتشمل الإصلاحات المزمعة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في مارس آذار 2020، "بطاقة فرصة للراغبين في العمل" استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.

وستُمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة. ومن غير المتوقع تقديم مشروع قانون بشأن المبادرة، التي لاقت ترحيبا واسعا من الصناعة، قبل حلول العام المقبل. ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بوضع نظام نقاط للهجرة يتسم "بالشفافية وانعدام البيروقراطية"، وهو نظام يأمل الائتلاف أن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.

وقال ممثلو رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية إن خطط الحكومة الألمانية لتسهيل إجراءات الهجرة للعمال المهرة هي خطوة في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بمكافحة النقص الحالي في العمال، ولكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات.

ودعا ممثل عن الرابطة إلى إجراء تعديلات في مجالات مثل عتبة الرواتب وتوظيف المتدربين من الخارج. ودعا هانز بيتر فولسيفر، رئيس جمعية صناعية تمتد من الهندسة المدنية إلى صناعة السيارات، سلطات الهجرة الألمانية إلى أن تصبح "مراكز ترحيب"، وأن تسرع السفارات الألمانية في الخارج عملية الحصول على التأشيرة، لتسهيل الهجرة للعمال المهرة، مشيرا إلى أنه "بدون ذلك فإن الأشخاص لن يأتوا، خاصة وأن ألمانيا لا تتمتع بأفضل سمعة كدولة هجرة على أي حال". وقال إنه من المهم أن تكون اللوائح الجديدة عملية وغير بيروقراطية. وأشار فولسيفر إن هناك حاليا وظائف شاغرة في قطاع الحرف الماهرة أكثر بكثير من الـ 153 ألفا المعلن عنها رسميا، حيث لم تعد العديد من الشركات تبلغ حتى عن وظائفها الشاغرة بعد الاستقالة.

ع.ش/ ف.ي (رويترز، د ب ا)

  • Die Pyramide auf dem Marktplatz in Karlsruhe

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم من الحجر

    ليس قديما مثل هرم خوفو في مصر إلا أن عمره يناهز 200 عام : وهذا الهرم موجود وسط سوق كارلسروه وهو قبر مؤسس المدينة فيلهيلم فون بادن دورلاخ. وتم تشييد الهرم من 1823 حتى 1825 ويبلغ علوه نحو سبعة أمتار. وهو يمثل شعار كارلسروه وهو نقطة لقاء محببة لدى السكان المحليين والسياح.

  • Herbstwetter an der Landpyramide im Fürst-Pückler-Park in Branitz

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم وسط الطبيعة الخضراء

    من جديد نكشف عن قبر، لكن هذه المرة فارغ. في حديقة فورست بوكلير بمدينة كوتبوس يوجد هذا الهرم الترابي. والأمير بوكلير قام بتشييد هذه الحديقة في منتصف القرن التاسع عشر واختار هذا الهرم كقبر لزوجته السابقة. لكن في الأخير وجدت مكانها داخل هرم ثاني وسط بحيرة

  • Die Dächer der Ulmer Altstadt werden von der Glaspyramide der Zentralbibliothek überragt.

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم من زجاج

    هذا الهرم من الزجاج يحتضن المكتبة المركزية لمدينة أولم. ويبلغ علوه 35 مترا وفيه تسع طوابق ومصعدان ودرج حلزوني و 4600 متر مربع مساحة مستخدمة. وتم تشييده في عام 2004. وفي الطابق الخامس يوجد مقهى بمنظر جميل مطل على المدينة. وحتى من الخارج يستحق هذا الهرم التمعن فيه.

  • Die zweigeteilte Pyramide im Botanischen Garten Flottbek in Hamburg

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرمان مزدوجان

    في الحديقة النباتية كلاين فلوتبيك بهامبورغ يوجد هذا الهرم المقسم إلى جزئين، ويظهر كهرمين منفصلين. وتحول الهرمان المبنيان في عام 2004 إلى شعار المدينة. ويشكل الهرمان جزءا من حديقة الصحراء وهما هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة ويوجد داخلهما معرض صغير عن الحدائق الصحراوية.

  • Der Tetraeder in Bottrop

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم من لا شيء

    ماذا يعني هذا؟ هل هذا المجسم كان يراد من وراءه تشييد هرم؟ إنه هرم ثلاثي الجوانب يوجد بمدينة بوتروب. وهذا الغول من الصلب البالغ علوه 60 مترا يُستخدم كموقع للنظر. ونصل إلى الطابق الأول في ارتفاع 18 مترا عبر جسر معلق وإلى المساحتين المتبقيتين في علو 32 و38 مترا عبر درج.

  • Beleuchtete Sauerland-Pyramiden in Lennestadt-Meggen in der Dämmerung

    ألمانيا بلد الأهرامات

    أهرامات بالجملة

    إنها أهرامات زاورلاند وعلى الأقل جزء منها. ويتكون مجمل هذه الأهرامات من سبع بنايات. ثلاثة منها تستخدمها شركة للطب البيولوجي. والأهرامات الأربعة الأخرى تنتمي لحديقة غاليليو وهي حديقة علوم وألغاز تحتضن معارض متحركة.

  • Die beleuchtete Pyramide Mainz

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم باللون الأسود

    هذا الهرم يعكس منظرا مستقبليا إلى منظر مخيف. وهل تعرفون ماذا سيكون داخله؟ لا شيء ...وكل شيء. إنه مكان لإحياء المناسبات بمدينة ماينتس يمكن استئجاره لكل حفل ممكن. والموقع مشيد على مساحة 2600 متر مربع ومقسم بشكل مرن. ومن يرغب في الدخول إلى هناك يجب أن يكون مستعدا بالكثير من المال أو أن يكون مدعوا لحضور مناسبة ما.

  • Die Autobahnkirche St. Christophorus

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم كنيسة

    نعم هرم يمكن أن يكون كنيسة مثل ما نراه هنا في كنيسة سانت كريستوفيروس على الطريق السريع رقم 5 في موقع الاستراحة ببادن بادن. وهناك خصوصية أخرى: إذا ما نظرنا إلى الموقع من فوق يظهر من خلال الطرق الأربعة المؤدية إلى الكنيسة صليب كبير وسط الكنيسة التي شيدت في عام 1978.

  • Die Glaspyramide in Döbern

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم كمحل تجاري

    هذا الهرم الزجاجي يقع في مدينة دوبيرن في أقصى شرق ألمانيا. وحسب بيانات محلية يعد الهرم أكبر محل تجاري في العالم. وعلى كل حال يمكن داخل الهرم الذي يبلغ علوه 18 مترا والواقع على مساحة 2000 متر مربع التمعن في أكثر من 10000 من التحف وشراؤها.

  • Besucher fahren im Freizeitpark Belantis in Leipzig mit Booten von Poseidons Flotte auf einem See vor der nachgebauten 39 Meter hohen Pyramide.

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم به قطار مائي

    يجب أولا أن تخطر الفكرة على البال: وهي تشييد هرم يعبره قطار مائي كما هو الحال في حديقة بيلانتيس الترفيهية بمدينة لايبتسيغ. سخط الفرعون هو اسم الشلال البالغ علوه 31 مترا. وبهذا تكون جولتنا الصغيرة عبر المانيا ـ بلد الأهرامات قد انتهت.