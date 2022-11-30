مجلس الوزراء الألماني يعتمد خطة لجذب المزيد من العمالة الأجنبية

قالت الحكومة الألمانية إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادة أعمار السكان.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشلاين الثاني 2022) إن الحكومة وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة. وتشمل الإصلاحات المزمعة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في مارس آذار 2020، "بطاقة فرصة للراغبين في العمل" استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.
وستُمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة. ومن غير المتوقع تقديم مشروع قانون بشأن المبادرة، التي لاقت ترحيبا واسعا من الصناعة، قبل حلول العام المقبل. ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بوضع نظام نقاط للهجرة يتسم "بالشفافية وانعدام البيروقراطية"، وهو نظام يأمل الائتلاف أن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.
وقال ممثلو رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية إن خطط الحكومة الألمانية لتسهيل إجراءات الهجرة للعمال المهرة هي خطوة في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بمكافحة النقص الحالي في العمال، ولكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات.
ودعا ممثل عن الرابطة إلى إجراء تعديلات في مجالات مثل عتبة الرواتب وتوظيف المتدربين من الخارج. ودعا هانز بيتر فولسيفر، رئيس جمعية صناعية تمتد من الهندسة المدنية إلى صناعة السيارات، سلطات الهجرة الألمانية إلى أن تصبح "مراكز ترحيب"، وأن تسرع السفارات الألمانية في الخارج عملية الحصول على التأشيرة، لتسهيل الهجرة للعمال المهرة، مشيرا إلى أنه "بدون ذلك فإن الأشخاص لن يأتوا، خاصة وأن ألمانيا لا تتمتع بأفضل سمعة كدولة هجرة على أي حال". وقال إنه من المهم أن تكون اللوائح الجديدة عملية وغير بيروقراطية. وأشار فولسيفر إن هناك حاليا وظائف شاغرة في قطاع الحرف الماهرة أكثر بكثير من الـ 153 ألفا المعلن عنها رسميا، حيث لم تعد العديد من الشركات تبلغ حتى عن وظائفها الشاغرة بعد الاستقالة.
ع.ش/ ف.ي (رويترز، د ب ا)
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرم من الحجر
ليس قديما مثل هرم خوفو في مصر إلا أن عمره يناهز 200 عام : وهذا الهرم موجود وسط سوق كارلسروه وهو قبر مؤسس المدينة فيلهيلم فون بادن دورلاخ. وتم تشييد الهرم من 1823 حتى 1825 ويبلغ علوه نحو سبعة أمتار. وهو يمثل شعار كارلسروه وهو نقطة لقاء محببة لدى السكان المحليين والسياح.
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرم وسط الطبيعة الخضراء
من جديد نكشف عن قبر، لكن هذه المرة فارغ. في حديقة فورست بوكلير بمدينة كوتبوس يوجد هذا الهرم الترابي. والأمير بوكلير قام بتشييد هذه الحديقة في منتصف القرن التاسع عشر واختار هذا الهرم كقبر لزوجته السابقة. لكن في الأخير وجدت مكانها داخل هرم ثاني وسط بحيرة
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرم من زجاج
هذا الهرم من الزجاج يحتضن المكتبة المركزية لمدينة أولم. ويبلغ علوه 35 مترا وفيه تسع طوابق ومصعدان ودرج حلزوني و 4600 متر مربع مساحة مستخدمة. وتم تشييده في عام 2004. وفي الطابق الخامس يوجد مقهى بمنظر جميل مطل على المدينة. وحتى من الخارج يستحق هذا الهرم التمعن فيه.
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرمان مزدوجان
في الحديقة النباتية كلاين فلوتبيك بهامبورغ يوجد هذا الهرم المقسم إلى جزئين، ويظهر كهرمين منفصلين. وتحول الهرمان المبنيان في عام 2004 إلى شعار المدينة. ويشكل الهرمان جزءا من حديقة الصحراء وهما هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة ويوجد داخلهما معرض صغير عن الحدائق الصحراوية.
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرم من لا شيء
ماذا يعني هذا؟ هل هذا المجسم كان يراد من وراءه تشييد هرم؟ إنه هرم ثلاثي الجوانب يوجد بمدينة بوتروب. وهذا الغول من الصلب البالغ علوه 60 مترا يُستخدم كموقع للنظر. ونصل إلى الطابق الأول في ارتفاع 18 مترا عبر جسر معلق وإلى المساحتين المتبقيتين في علو 32 و38 مترا عبر درج.
-
ألمانيا بلد الأهرامات
أهرامات بالجملة
إنها أهرامات زاورلاند وعلى الأقل جزء منها. ويتكون مجمل هذه الأهرامات من سبع بنايات. ثلاثة منها تستخدمها شركة للطب البيولوجي. والأهرامات الأربعة الأخرى تنتمي لحديقة غاليليو وهي حديقة علوم وألغاز تحتضن معارض متحركة.
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرم باللون الأسود
هذا الهرم يعكس منظرا مستقبليا إلى منظر مخيف. وهل تعرفون ماذا سيكون داخله؟ لا شيء ...وكل شيء. إنه مكان لإحياء المناسبات بمدينة ماينتس يمكن استئجاره لكل حفل ممكن. والموقع مشيد على مساحة 2600 متر مربع ومقسم بشكل مرن. ومن يرغب في الدخول إلى هناك يجب أن يكون مستعدا بالكثير من المال أو أن يكون مدعوا لحضور مناسبة ما.
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرم كنيسة
نعم هرم يمكن أن يكون كنيسة مثل ما نراه هنا في كنيسة سانت كريستوفيروس على الطريق السريع رقم 5 في موقع الاستراحة ببادن بادن. وهناك خصوصية أخرى: إذا ما نظرنا إلى الموقع من فوق يظهر من خلال الطرق الأربعة المؤدية إلى الكنيسة صليب كبير وسط الكنيسة التي شيدت في عام 1978.
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرم كمحل تجاري
هذا الهرم الزجاجي يقع في مدينة دوبيرن في أقصى شرق ألمانيا. وحسب بيانات محلية يعد الهرم أكبر محل تجاري في العالم. وعلى كل حال يمكن داخل الهرم الذي يبلغ علوه 18 مترا والواقع على مساحة 2000 متر مربع التمعن في أكثر من 10000 من التحف وشراؤها.
-
ألمانيا بلد الأهرامات
هرم به قطار مائي
يجب أولا أن تخطر الفكرة على البال: وهي تشييد هرم يعبره قطار مائي كما هو الحال في حديقة بيلانتيس الترفيهية بمدينة لايبتسيغ. سخط الفرعون هو اسم الشلال البالغ علوه 31 مترا. وبهذا تكون جولتنا الصغيرة عبر المانيا ـ بلد الأهرامات قد انتهت.