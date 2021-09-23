مجلس النواب الليبي يقر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أقر مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) قانون الانتخاب البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 كانون أول/ ديسمبر2021. جاء ذلك نتيجة للجلسة التي عقدها المجلس اليوم في مدينة طبرق برئاسة نائب الرئيس الأول فوزي النويري.

وأعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عن إقرار المجلس للقانون دون أن يشير إلى أعداد حاضري الجلسة أو المصوتين لصالح القانون. وقال في تصريح صحفي: "بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

واعتبرت رئاسة مجلس النواب في بيان أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته و يعيد الأمانة للشعب الليبي. وأضافت: "بإصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهي مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى".

كان رئيس المجلس عقيلة صالح قد صادق في الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي على قانون انتخاب الرئيس الليبي، الأمر الذي لاقى رفضا من المجلس الأعلى للدولة وأحزاب وشخصيات سياسية أغلبها في غرب البلاد بسبب خلاف يخص إجراءات التصويت والمصادقة، وأيضا حول المادة 12 من القانون التي تسمح بالترشح للرئاسة دون الاستقالة من الوظيفة الحكومية، وتجيز عودة المترشح إلى عمله في حال خسارة الانتخابات، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن القانون يقصد به القائد العام لما يسمي بالجيش الوطني الليبي في شرق البلاد الجنرال خليفة حفتر.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية مصطفى عبدالجليل يعد أبرز وجوه الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. كان وزيراً للعدل في حكومة القذافي بين عامي 2007 و2011. وبعد أيام من انطلاق الثورة، قدم استقالته احتجاجاً على قمع المتظاهرين، ليصبح بعدها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس ليكون واجهة الثورة. واستمر عبدالجليل في منصبه حتى آب/أغسطس عام 2012 عندما تم حل المجلس الوطني الانتقالي الذي سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية محمود جبريل يعتبر محمود جبريل من أبرز الشخصيات السياسية الليبية التي تخلت عن نظام القذافي. أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي وقاد أول حكومة بعد الانتفاضة الشعبية في 2011. وابتعد عن الساحة السياسية عقب انتخابات 2012 وإقرار قانون يحظر على المسؤولين السابقين بنظام القذافي تقلد المناصب العامة. توفي في الخامس من أبريل/ نيسان 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية عبدالحكيم بلحاج كان أبرز قادة "معركة طرابلس" التي سيطرت فيها القوات المعارضة على العاصمة، وتولى بعدها رئاسة المجلس العسكري للمدينة، قبل أن يستقيل ويعلن تأسيس "حزب الوطن" الإسلامي. وكان بلحاج من مؤسسي تنظيم "الجماعة الليبية المقاتلة" الجهادي السلفي بعد أن عاد من أفغانستان التي كان قد هاجر إليها للمشاركة فيما يعرف بـ"الجهاد الأفغاني" ضد القوات السوفييتية.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية محمد يوسف المقريف هو أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي انتخب عضواً فيه على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف، الحائز على دكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب عديدة في نظام القذافي خلال السبعينيات. وفي 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم إلى المعارضة في المنفى وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. قدم استقالته كرئيس للمؤتمر الوطني العام في 2013 امتثالاً لقانون العزل السياسي.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية نوري بوسهمين الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي سلم السلطة التشريعية لمجلس النواب الليبي عام 2014. ويعد بوسهمين أول أمازيغي يتولى منصباً سياسياً عالياً في ليبيا، وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة بنغازي.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية عقيلة صالح عيسى انتخب كأول رئيس لأول مجلس نواب ليبي بعد عهد القذافي. وهو حاصل على إجازة في الحقوق، وتقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد القذافي. كما كان عضواً في اللجنة القضائية في "المجلس الوطني الانتقالي" عام 2011. ينتمي لقبيلة العبيدات، إحدى أشهر القبائل في ليبيا.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية خليفة حفتر يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في المشهد الليبي بعد سقوط حكم القذافي. انشق عن نظام القذافي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة ثم عاد إلى ليبيا. في سنة 2015 عينه مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائداً عاماً للجيش. تسيطر قواته "الجيش الوطني الليبي" على شرق ليبيا ويحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية فايز السراج انتُخب رئيساً لحكومة الوفاق الوطني –المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها- في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. وكان قبل ذلك عضواً في مجلس النواب عن طرابلس. وهو مهندس معماري كما يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال. أما سياسياً فهو عضو حزب التحالف القومي الوطني في طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. والده مصطفى السراج، كان سياسياً ووزيراً للاقتصاد ثم التعليم في العهد الملكي بليبيا.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية محمد المنفي اختير المنفي (على اليسار) رئيساً للمجلس الرئاسي في ليبيا في شباط/فبراير 2021. ينحدر المنفي من إقليم برقة، وينتمي لقبيلة "المنفي" بأقصى الشرق الليبي، وهي إحدى أكبر قبائل الشرق، ومن أشهر أبنائها المعروفين "عمر المختار". شغل المنفي منصب سفير ليبيا في اليونان، قبل أن يتم طرده على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا نهاية عام 2019.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية عبدالحميد دبيبة تم انتخابه رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في شباط/فبراير 2021. وهو رجل أعمال ينتمي إلى مدينة مصراتة، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو بكندا. ويشغل دبيبة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وله نشاط سياسي تمثل في تشكيله تيار "ليبيا المستقبل" الذي يترأس مجلس إدارته.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية موسى الكوني فاز بعضوية المجلس الرئاسي في شباط/فبراير 2021. ينحدر من قبائل "الطوارق" الامازيغية، وولد بمدينة غدامس جنوب غرب طرابلس. كان الكوني يشغل منصب سفير ليبيا في مالي أيام نظام العقيد الليبي معمر القذافي، قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام على خلفية أحداث الثورة الليبية عام 2011. كما شغل الكوني منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن الجنوب الليبي، قبل أن يتقدم باستقالته. إعداد: محي الدين حسين



وسارع خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 أيلول/ سبتمبر بـ"تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان قوات حفتر.

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتوقف القتال عام 2020 وأُبرم اتفاق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. وشكلت إثر ذلك حكومة انتقالية موحدة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة في آذار/مارس لاستكمال الانتقال السياسي المتعثر منذ عشر سنوات.

ع.أ.ج/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)