مجلس النواب الليبي في بنغازي يلغي الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا

عقد مجلس النواب الليبي جلسة طارئة في بنغازي لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

ونقلت "بوابة الوسط " الليبية اليوم عن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس "صوّت بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي".

وأضاف بليحق أن القرار قضى باعتبار وضع المذكرتين "كأن لم تكن". وشمل قرار المجلس في جلسته الطارئة إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق "ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية".

وشهدت الجلسة خلافا في الرأي بين النواب، حول التصويت على محاكمة كل من وقع المذكرتين وساندهما بتهمة "الخيانة العظمى".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب في طبرق عقيلة صالح قد قال نهاية الشهر الماضي في قبرص، إن التدخل العسكري التركي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

يذكر أن مجلس النواب الليبي انقسم عقب اندلاع الحرب في طرابلس إلى مجلسين، الأول في طبرق برئاسة عقيلة صالح "المؤيد للمشير خليفة حفتر"، والثاني في طرابلس، برئاسة الصادق الكحيلي، "المؤيد لحكومة الوفاق".

م.م/ ع.خ (د ب أ)