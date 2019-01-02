 مجلس النواب الأمريكي يفتتح أولى جلساته على وقع إغلاق الحكومة | أخبار | DW | 03.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مجلس النواب الأمريكي يفتتح أولى جلساته على وقع إغلاق الحكومة

يفتتح مجلس النواب الأمريكي بعد الانتخابات النصفية أولى جلساته بقيادة الديمقراطيين، وملف الإغلاق الحكومي يسيطر على جدول الأعمال بعد فشل اللقاء الأخير بينهم وبين الرئيس ترامب، وغياب أي بوادر حل في الأفق.

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert (picture-alliance/dpa/J. Scott Applewhite)

يعقد مجلس النواب الأمريكي أولى جلساته اليوم الخميس (الثالث من كانون الثاني/ يناير) بعد الانتخابات النصفية التي أجريت قبل شهرين ومنحت الديمقراطيين الغالبية في هذا المجلس. وانتخبت يوم أمس الأربعاء نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب لتصبح نائبة سان فرانسيسكو الليبرالية البالغة من العمر 78 عاما أقوى شخصية معارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويلقي موضوع الإغلاق الجزئي للحكومة بظلاله على أولى جلسات المجلس، وهو الإغلاق الذي استمر 13 يوما ويشل 25 بالمائة من عمل الحكومة. وكان الديمقراطيون قد أعلنوا عن نيتهم تمرير مشروع قرار لإنهاء إغلاق الحكومة اليوم الخميس لكن دون تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي يمثل النقطة الخلافية بين الرئيس والمعارضة.

مشاهدة الفيديو 35:47
بث مباشر الآن
35:47 دقيقة

مسائيةDW: تغير موازين القوى في الكونغرس الأمريكي في صالح ترامب؟

وكان ذلك قبيل اجتماع أمس الأربعاء الذي دعا إليه ترامب بغية التوصل إلى اتفاق، لكن الاختراقة المنشودة لم تتحقق في ظل إصرار الطرفين على موقفيهما. وعقب الاجتماع صرحت بيلوسي للصحفيين أمام البيت الأبيض: "نطالب الرئيس بفتح الحكومة. منحنا الجمهوريين فرصة للموافقة".

ويصطدم إصرار ترامب على إقامة الجدار الحدودي برفض الديمقراطيين للموافقة على تمويل المشروع الذي يحتاج إلى أزيد من خمسة مليارات ونصف المليار دولار. وحسب الديمقراطيين فإن المبلغ هو "أكثر مما ينبغي"، وأن فكرة الجدار بأنها الحل أمر "عفا عليه الزمن". في حين يشدد ترامب على أهمية الجدار الحدودي مع المكسيك لضمان الأمن القومي الأمريكي. 

وبعد اجتماع الأربعاء، غرّد ترامب على تويتر قائلا: "ما زلت على استعداد وأرغب في العمل مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون يؤمن حدودنا، ويدعم العملاء والضباط على الأرض، ويُبقي أمريكا آمنة. دعونا ننجز ذلك".

من جهته، صرح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل أن المجلس لن يدرس مشاريع القوانين التي يعتزم الديمقراطيون التصويت عليها في مجلس النواب اليوم الخميس لإنهاء إغلاق الحكومة من دون أن يتضمن ذلك مطلب الرئيس دونالد ترامب بخمسة مليارات دولار لبناء الجدار.

ووصف مكونيل خطوة الديمقراطيين المنتظرة اليوم الخميس بأنها "استعراض سياسي ثانوي" و"فشل ذريع"، مضيفا أن مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية "لن يضيع  وقته في دراسة مشروع قانون ديمقراطي لن يمر عبر هذا المجلس ولن يوقع عليه الرئيس".

و.ب/ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Deb Haaland (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    وأخيرا.. سكان أصليون في الكونغرس

    الديمقراطيتان شاريس ديفديس وديبرا هالاند أول أمريكيتين من السكان الأصليين تدخلان الكونغرس. ديبرا هالاند محامية تبلغ من العمر 57 عاما، هي واحدة من الأمريكيين الأصليين الذين تقدموا للانتخابات، والتي استطاعت أن تكسب الرهان.

  • Sharice Davids (Foto: picture-alliance)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    محاربة قوية

    الديموقراطية شاريس ديفديس من السكان الأصليين. وقد فازت الناشطة والمحامية في ولاية كنساس. لتصبح واحدة من أعضاء مجلس النواب. تعيش السيدة البالغة من العمر 38 عاما، والتي أعلنت عن مثليتها، في ولايتها المحافظة. وكانت في وقت سابق محاربة فنون قتالية.

  • Alexandria Ocasio-Cortez (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    النجمة

    هي أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي على الإطلاق، تمكنت من هزيمة منافسها الجمهوري أنطوني باباس في الانتخابات النصفية في دائرتها الانتخابية. ألكسندريا أوكازيو كورتيس، نجمة موسيقى الروك اليسارية، لا يتجاوز عمرها 29 عاما.

  • Rashida Tlaib (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    سياسية من جذور فلسطينية

    الديموقراطية رشيدة طليب هي من بين المسلمتين اللتين حصلتا لأول مرة على مقعد في مجلس النواب. طليب (42 عاما)، هي ابنة مهاجرين فلسطينيين. هزمت السيدة خمسة مرشحين آخرين في مقاطعة ميتشيغان في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس/آب الماضي. كما تفوقت في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتضمن لها مقعدا داخل الكونغرس.

  • Ilhan Omar (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    مسلمة ومحجبة

    الديموقراطية إلهان عمر هي ثاني امرأة مسلمة تجلس الآن في مجلس النواب. تعود أصول إلهان إلى الصومال، وكانت قد هربت من الحرب الأهلية في البلاد عندما كان عمرها ثماني سنوات، وعاشت في مخيم للاجئين في كينيا مع أسرتها، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1997. وهي أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب.

  • Jared Polis (Foto: Reuters/E. Semon)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    أول حاكم ولاية مثلي

    تمكن الديموقراطي جاريد بوليس من الفوز على المرشح الجمهوري ووكر ستابلتون. وقد أصبح رجل الأعمال بوليس أول مثلي ينتخب حاكما لولاية أميركية.

  • Mitt Romney (Foto: Getty Images)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الجمهوريون ضد ترامب

    فاز مرشح الرئاسة السابق ميت رومني بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية يوتاه. لم يظهر كثيرا بعد هزيمته أمام بارك أوباما عام 2012. الجمهوري البالغ من العمر 71 عاما، يُعد منتقدا شديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

  • Bernie Sanders (Foto: picture-alliance)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    بطل اليسار الكبير

    لم ينجح بيريني ساندر في الترشح للانتخاب الأمريكية قبل سنتين، بيد أنه نجح هذه المرة في الدفاع عن مقعده في مجلس الشيوخ. ساندر البالغ من العمر 77 عاما، تمكن هذه المرة من الظفر بمنصبه.

  • Beto O'Rourke (Foto: Getty Images)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    خسارة محبوب اليسار

    لم يتمكن الديموقراطي بيتو أورورك من إحداث المفاجأة التي كان ينتظرها حزبه، في تكساس. في حين فاز السناتور المنتهية ولايته تيد كروز بعد سباق شهد منافسة محتدمة، وقد حصل على دعم من ترامب.

  • Amy McGrath (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الطيار يغيب عن الكونغرس

    في ولاية كنتاكي، قاتل المرشح الديمقراطي آمي ماكغراث، الطيار السابق بمشاة البحرية الأميركية، على المقعد الجمهوري للولاية في مجلس النواب بالكونغرس. لكنه خسر بفارق ضئيل أمام الجمهوري اندي بار.

  • Stacey Abrams (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    حاكمة سوداء؟ لم يحن الوقت بعد...

    أرادت الديموقراطية ستايسي أبرامز أن تكون أول "حاكمة سوداء البشرة" في تاريخ الولايات المتحدة. لكنها خسرت الانتخابات في ولاية جورجيا الجنوبية ضد الجمهوري برايان كيمب. وقد حظت ستايسى أبرامز بشعبية كبيرة بعد أن أعلنت الإعلامية أوبرا وينفرى دعمها لها فى انتخابات الكونغرس.

  • Andrew Gillum (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    لم ينفعه دعم أوباما!

    حاول الديموقراطي أندرو جيلوم (39 عاما) الظفر بمنصب حاكم ولاية فلوريدا، لكنه خسر بفارق ضئيل أمام الجمهوري رون دي سانتيس. ودعم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جيلوم بشكل شخصي.

  • Christine Hallquist (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الفرصة الضائعة

    الديموقراطية كريستين هولكويست كانت ستكون أول حاكمة متحولة جنسيا، لكن هولكويست خسرت في ولاية فيرمونت أمام المرشح الجمهوري فيل سكوت الذي فاز بنسبة 55 في المائة. جينيفر فاغنر/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

ترامب يدعو الجمهوريين والديموقراطيين لإنهاء إغلاق الحكومة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعماء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع لبحث سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ منذ عشرة أيام ربع الإدارات الفيدرالية. (02.01.2019)  

وجهة نظر: نتائج الانتخابات النصفية تطبيع مع "الترامبية"

لم تؤدِ الانتخابات النصفية إلى رفض واسع لترامب ونهجه السياسي. من خلال انتزاعهم مجلس النواب سجل الديمقراطيون فوزاً لا بد منه، إلا أن الجمهوريين احتفظوا بمجلس الشيوخ. مراسل DW بأمريكا يرى أن "حمى ترامب" لم يتم الشفاء منها. (07.11.2018)  

بعد فوز الديمقراطيين.. التغييرات المتوقعة لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط

بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بمجلس النواب الأمريكي، برزت على السطح أسئلة تتعلق بانعكاسات هذا الفوز على المشهد في الشرق الأوسط. فما هي أهم تلك الملفات، وكيف يمكن أن تتاثر بنتيجة الانتخابات؟ (07.11.2018)  

الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

أسدلت الانتخابات النصفية في أمريكا ستارها، وفي الوقت الذي سيطر فيه الديمقراطيون على مجلس النواب الأمريكي، احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ. فمن هم الرابحون والخاسرون في هذه الانتخابات؟ (07.11.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW: تغير موازين القوى في الكونغرس الأمريكي في صالح ترامب؟  

مواضيع ذات صلة

Präsident Trump unterzeichnet Strafrechtsreform

ترامب يدعو الجمهوريين والديموقراطيين لإنهاء إغلاق الحكومة 02.01.2019

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعماء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع لبحث سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ منذ عشرة أيام ربع الإدارات الفيدرالية.

USA Kapitol in Washington

الحكومة الأمريكية تغلق أبوابها بسبب خلاف على ميزانية جدار 22.12.2018

لن تتمكن إدارات أمريكية من فتح أبوابها السبت وقد يصل الأمر إلى أن يمضي الأميركيون عطلتي الميلاد ورأس السنة محرومين من خدمات حكومية رئيسية، بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن تلبية طلب الرئيس ترامب الحصول على أموال.

USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump

مجلس الشيوخ يتحدى ترامب في قضية خاشقجي: أي تداعيات لذلك؟ 14.12.2018

في خطوة اعتبرت تاريخية، تحدى مجلس الشيوخ الأمريكي إصرار ترامب على دعم بن سلمان وأقر بمسؤولية الأخير في قضية مقتل خاشقجي، كما صوت لصالح وقف دعم واشنطن للسعودية في حرب اليمن. فهل ستتغير مواقف ترامب؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  