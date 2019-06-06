مجلس الشيوخ يصوت على وقف بيع أسلحة للسعودية وحلفاء عرب آخرين

أكد أعضاء بالكونغرس الأمريكي أن مجلس الشيوخ سيجري تصويتا على تشريع يسعى لمنع تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإتمام صفقة مبيعات أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.
أعلن سناتور بارز أن مجلس الشيوخ الأميريكي سيصوّت اليوم (الخميس 20 يونيو/ حزيران 2019) على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين لواشنطن، مع تنامي غضب الكونغرس تجاه المملكة.
وقال روبرت مننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في المجلس وافق على السماح بإجراء تصويت على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن.
وقال مننديز في وقت متأخر الأربعاء في مجلس الشيوخ "أود أن أشكر مجموعة رعاة مشاريع القرارات هذه من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وأيضا زعيم الغالبية وموظفينا الذين عملوا بجد في هذه العملية غير المسبوقة".
واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوة استثنائية بتجاوز موافقة الكونغرس على ابرام صفقات أسلحة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشمل تزويدهما بالذخائر وصيانة الطائرات ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك نقل أسلحة موجودة إلى الأردن.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الإدارة كانت تستجيب لحالة طارئة تسببت بها ايران، الخصم التاريخي للسعودية والتي تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال أعضاء في مجلس الشيوخ بعضهم من الجمهوريين إنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة. لكن الأمر سيظل عصيا على الكونغرس الذي يحتاج إلى غالبية الثلثين لإبطال فيتو من المرجح أن يستخدمه ترامب ضد أي قرار يتم التصويت عليه بالإيجاب.
ويقول محللون إن الأسلحة الأمريكية ستساعد السعودية على تصعيد هجومها في اليمن، حيث يعيش الملايين على حافة الجوع فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب)
يتعلق الأمر بصفقات أسلحة بالمليارات ومصالح استراتيجية لأمريكا في الجزيرة العربية. ويريد ترامب حرمان نواب الشعب الأمريكي من تعطيل قراره. كما أعلن أيضا أنه سيرسل 1500 جندي إضافي للشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر مع إيران. (25.05.2019)
في خطوة قد تغضب الرئيس دونالد ترامب، اتفق أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين الليلة الماضية على السعي المشترك لتعطيل مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات بمليارات الدولارات. (06.06.2019)