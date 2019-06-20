مجلس الشيوخ يتحدى ترامب ويعطل بيع أسلحة للسعودية

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهمين عليه الجمهوريون، اليوم الخميس (20 حزيران/ يونيو 2019) قرارا يعارض خطة الرئيس دونالد ترامب لإتمام صفقات لبيع أسلحة للسعودية ودول أخرى في تحد نادر للرئيس دونالد ترامب من جانب بعض رفاقه الجمهوريين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 45 صوتا لصالح ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة البالغة قيمتها 8,1 مليارات دولار للسعودية والإمارات ودول أخرى، والتي تم إعلانها في وقت سابق هذا العام، بعدما أخذ عدد من الجمهوريين صف الديموقراطيين.
وصوتت مجموعة صغيرة من الجمهوريين مع الديمقراطيين تأييدا للقرارات، بينما يضغط الكونغرس على إدارة ترامب للرد بقوة أكبر على ما يراه المشرعون انتهاكات حقوقية ترتكبها السعودية.
في غضون ذلك قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكا أمنيا رئيسيا، وذلك ردا على سؤال عن حكم أصدرته محكمة إنجليزية يقول إن بريطانيا خالفت القانون بالسماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية على الرغم مما وصفها بأنها "مواقف صعبة".
وأشاد المسؤول الأمريكي بالسعودية قائلا إنها "تضطلع بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا".
ويشار إلى أن محكمة بريطانية قضت اليوم بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة للسعودية ربما استخدمت في حرب اليمن. ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
أ.ح/ع.خ (رويترز، أ ف ب)
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