 مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة التحريض على التمرد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة التحريض على التمرد

سيدخل التاريخ كأول رئيس أمريكي يحاكم مرتين في الكونغرس، كما سيدخل التاريخ كأول رئيس يحاكم وهو خارج السلطة. بيد أنه، وهذا الأهم، سيدخل التاريخ أيضا كأول رئيس ينجو من محاكمتين وتتم تبرئته، إنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

الرئيس السابق دونالد ترامب، أرشيف

الرئيس السابق دونالد ترامب، أرشيف

صوت أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت (13 فبراير/ شباط 2021) على تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف والتمرد، وذلك في ثاني محاكمة غير مسبوقة له.

وقد صوت 57 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ بإدانة ترامب فيما صوت 43 ببراءته. وقد صوت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري لصالح إدانة ترامب. وتتطلب إدانة الرئيس الأمريكي أغلبية الثلثين أي 67 نائبا.

وفي أول رد فعل له قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن محاكمة مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من "أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا". ووعد ترامب في بيان بعد تبرئته بـ"الاستمرار" في الدفاع عن "عظمة أميركا".

مختارات

وكان ممثلو الادعاء بالكونغرس الأمريكي طالبوا في مرافعة ختامية بصورة ملحة بإدانة الرئيس السابق ترامب بالتحريض على العنف. وقال جيمى راسكين رئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب إن عبء إثبات مسؤولية دونالد ترامب عن اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم السادس من كانون الثاني/ يناير الماضي هو "أمر واضح ولا يمكن دحضه".

واحتج راسكين بأن الرئيس السابق دعا الحشود إلى واشنطن وحث الجموع ثم أشعل النار. وأضاف أنه حتى بعد بدء اقتحام مبنى البرلمان، لم يفعل ترامب شيئا لوقف الهجوم. وذكر راسكين أن الرئيس لم يكن في ذلك اليوم هو القائد العام للقوات المسلحة، بل كان "المحرض الرئيسي" للعصابة، وأكد بالقول: "ترامب أيد تصرفات الغوغاء".

ونفى محامو دفاع ترامب مزاعم الادعاء ووصفوها بأنها "أكاذيب سخيفة وعبثية"، واحتجوا بأن إجراءات العزل غير دستورية لأن ترامب لم يعد في منصبه.

ويشار إلى أن محاكمة ترامب الثانية كانت غير مسبوقة. ولم تشهد الولايات المتحدة سوى أربع عمليات مساءلة رئاسية في تاريخها: اثنتان منها لترامب وجرت خلال العام الماضي. ولم يتم مساءلة أي رئيس أو مسؤول اتحادي مرتين، ولم يواجه أي رئيس مساءلة بعد ترك منصبه. 

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:43

المدّعون الديموقراطيون يختتمون مرافعاتهم في محاكمة ترامب

مواضيع ذات صلة

USA Donald Trump

انطلاق محاكمة تاريخية ثانية لإدانة ترامب في مجلس الشيوخ 09.02.2021

تبدأ المحاكمة الثانية غير المسبوقة لإدانة وعزل رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تجرى فيها محاكمة لإدانة وعزل رئيس أمريكي بعد تركه منصبه.

USA Ex-Präsident Donald Trump

مجلس الشيوخ يبدأ الثلاثاء محاكمة ترامب بسبب أحداث الكابيتول 07.02.2021

بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض على هجوم ضد مقرّ الكابيتول.

عزل ترامب: الديمقراطيون يسلمون القرار الاتهامي بحقه إلى مجلس الشيوخ 26.01.2021

الديموقراطيون يسلمّون القرار الاتهامي في حق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، في خطوة تشكل رسميا بدء محاكمته التاريخية لاتهامه بـ"التحريض على التمرّد" على خلفية أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  