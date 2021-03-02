 مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2021

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أخبار

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

أقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جرّاء كوفيد-19 والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار. وأشاد بايدن بإقرار مجلس الشيوخ للخطة الاقتصادية معتبرا بأن هناك "حاجة ماسة إليها".

الكونغرس الأمريكي السبت 6 مارس2021

اجتماعات ماراثونية عاشها الكونغرس قبل التصويت على الخطة الاقتصادية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت (السادس من مارس/آذار 2021) خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من كوفيد-19 والبالغة 1.9تريليون دولار بعد جلسة استمرت طوال الليل شهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو36 تعديلا.

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وقال بايدن في تصريحات مقتضبة اليوم السبتإن إقرار الخطة سيساعد في توزيع مساعدات مالية للأمريكيين اعتبارا من هذا الشهر معربا عن أمله في إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سريعا حتى يتسنى له التوقيع عليه.

واشتمل المشروع النهائي على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وإعانات بطالة قدرها300 دولار أسبوعيا لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب ستيني هوير في تغريدة على تويتر إن المجلس سيصوت الثلاثاء على مشروع القانون. وجاءت نتيجة التصويت 50-49 لصالح الديمقراطيين حيث احجم جميع الجمهوريين عن تأييد ما ستكون واحدة من أكبر حزم التحفيز في تاريخ الولايات المتحدة.

وصرح زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر قبيل التصويت إن مشروع القانون هو الوصفة التي ستتيح التغلب على الوباءالذي أودى بحياة أكثر من 520 ألفا في أنحاء البلاد وقلب معظم جوانب الحياة الأمريكية رأسا على عقب. وقال شومر "أود أن يعلم الشعب الأمريكي أننا سنخرج من هذه(الأزمة) وقريبا ستعيد الأنشطة التجارية فتح أبوابها وسيعاود الاقتصاد نشاطه وستعود الحياة لطبيعتها".

لكن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل انتقد الإجراء بشدة قائلا "لم يسبق لمجلس الشيوخ مطلقا أن أنفق تريليوني دولار على نحوعشوائي كهذا أو عبر عملية لم تحظ بتدقيق شديد". وسعى الجمهوريون إلى إقرار حزمة مساعدات بنحو ثلث المبلغ الذي استهدفته خطة بايدن.

ع.ج/ هـ.د (رويترز، أ ف ب)

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