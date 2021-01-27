مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين أول وزيرة من السكان الأصليين

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين النائبة في الكونغرس ديب هالاند وزيرة للداخلية في إدارة الرئيس جو بايدن، ما يجعلها أول شخص من السكان الأصليين يتولى منصباً وزارياً في الولايات المتحدة.

وانضم أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى زملائهم الديمقراطيين (الاثنين 15 مارس/ آذار) لدعم ترشيح عضوة الكونغرس عن ولاية نيو مكسيكو، لتفوز بالمنصب بأغلبية 51 صوتا مقابل 40. وامتنع تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن التصويت.

يشار إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة بشكل أساسي عن إدارة الأراضي المملوكة للحكومة الاتحادية. ويشمل مجال المسؤولية أيضا مسائل تتعلق بحوالي مليوني شخص من السكان الأصليين.

وقالت رئيسة مجلس النواب ، نانسي بيلوسي في بيان إن "تأكيد (تعيين) ديب هالاند خطوة قوية إلى الأمام في مهمة الديمقراطيين لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة المستدامة في أمريكا مع الإنصاف والعدالة للجميع"، ووصفت تأكيد تعيينها بأنه "تاريخي ومصدر فخر لمجلس النواب".

في حين قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت إن "إقرار تعيين النائبة هالاند يمثل خطوة عملاقة إلى الأمام لتشكيل حكومة تمثل الثراء والتنوع الكاملين في هذا البلد، لأن السكان الأصليين تعرضوا منذ زمن طويل جدا للإهمال على مستوى العمل الحكومي وفي مواقع أخرى". وبهذا الإجراء، يضيف شومر "نعيد ضبط العلاقة بين الحكومة الفدرالية والقبائل لنجعلها علاقة تعاون واحترام متبادل وثقة".

وهالاند البالغة 60 عاما تنحدر من قبيلة لاغونا بويبلو في نيو مكسيكو، وقد دخلت التاريخ عام 2018 باعتبارها واحدة من أول امرأتين من السكان الأصليين تُنتخبان لعضوية مجلس النواب الأميركي.

عارضة تطالب بتغيير التاريخ

وكان 120 ممثلا للقبائل قد وقعوا عريضة تطالب بايدن بصناعة التاريخ واختيار النائبة هالاند لتولي منصبا في حكومته. وعندما دخل اسمها التداول في الترشيحات للمنصب، أشارت هالاند الى اعتقادها بأن الوقت قد حان كي يبدأ العالم بالاستماع الى مجتمعات السكان الأصليين في ما يتعلق بالتغيّر المناخي والبيئة.

وصرحت عام 2018 لوكالة فرانس برس خلال الجولة الأولى من انتخابات الكونغرس "أجدادي ضحوا بالكثير للحفاظ على تقاليدي وعاداتي"، مضيفة "لذلك أريد التأكد من أنني أحمل هذا المفهوم معي في أي شيء أفعله".

وهالاند نائبة في الكونغرس منذ كانون الثاني/ يناير 2019، وهي أم عزباء سبق أن تغلبت على الادمان على الكحول في شبابها واحتاجت للجوء إلى قسائم الطعام الحكومية لتأمين قوتها اليومي.

وقبل هالاند كان تشارلز كورتيس الأمريكي الوحيد من أصول تعود الى السكان الأصليين يتولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هيربرت هوفر بين عامي 1929 و1933، لكنه اعتاد أن يجيب عندما يُسأل عن جذوره حينها بأنه "12,5 بالمئة هندي أحمر من قبيلة الكاو ومئة بالمئة جمهوري".

و.ب/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)