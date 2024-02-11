الكونغرس الأمريكي يقترب من إقرار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. فيما يؤشر إلى تعاون بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

خطا مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد خطوة أساسية نحو تبني حزمة مساعدات بـ95 مليار دولار لحساب أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، عالقة في الكونغرس منذ أشهر.

ونالت الحزمة في تصويت إجرائي 67 صوتا، في مؤشر يدل على توفر الأصوات اللازمة لمصادقة لاحقة على هذه الحزمة التي ستواجه مع ذلك معارضة شديدة في مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين.

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وجود اتجاه لأقرار حزمة المساعدات، وفق ما نقلت عنه شبكة سي ان بي اس الأمريكية.

وتضمّ هذه الحزمة تمويل حرب إسرائيل ضد مقاتلي حماس ومساعدات لتايوان حليفة واشنطن، فيما ستساعد حصة الأسد أوكرانيا على تعويض إمدادات الذخيرة المستنفدة والأسلحة وغيرها من الحاجات الحيوية مع دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا عامها الثالث.

وتظهر الخطوة رغم معارضة أعضاء محافظين من الجمهوريين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأزال مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين العقبة الإجرائية الأخيرة أمام حزمة المساعدات في انتظار التصويت النهائي خلال الأيام المقبلة.

وتأتي حزمة المساعدات في وقت بالغ الأهمية لكييف مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا. وفي حال موافقة مجلس الشيوخ، من المقرر إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب بقيادة الجمهوريين.

ويتضمن مشروع القانون "مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل في حربها على حماس، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان، وردع العدوان الصيني".

وستوفر الحزمة 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في جميع أنحاء العالم.



م.س/ ع.خ ( أ ف ب، رويترز)