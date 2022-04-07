 مجلس الرئاسة اليمني الجديد يؤدي اليمين ويبدأ مهامه من عدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجلس الرئاسة اليمني الجديد يؤدي اليمين ويبدأ مهامه من عدن

بدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في العام 2003، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي

أدّى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن (رشاد العليمي) وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها، وفق مسؤول حكومي يمني.

مختارات

هدنة لمدة شهرين وتشكيل مجلس رئاسي لقي الترحيب والدعم من السعودية والإمارات، فهل بدأت نهاية الحرب في اليمن؟ هل يتجاوز المجلس العقبات والتحديات وينجح في تنفيذ مهامه؟ وهل يتفاوض الحوثيون مع المجلس رغم نفيهم لشرعيته؟

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة خوفا من التعرض لهجوم، موضحا أن قوات الأمن "عزّزت إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر المئات من الجنود في شوارع المدينة" الساحلية الجنوبية. وبحسب برلمانيين يمنيين، أدّى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمينبحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب وكذلك مبعوث الامم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ في مكان لم يُفصح عنه.

وانتخب أعضاء مجلس النواب اليمني، ويضم 301 مقعد، في العام 2003، ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. والمجلس منقسم، حيث يؤيد 143 من أعضائه الحكومة، فيما يدعم 90 منهم الحوثيين ويشاركون في جلسات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، بحسب برلمانيين. كما أن هناك 23 نائبا لا يؤيدون أي طرف، فيما توفي 45 من مجموع الأعضاء الذين انتخبوا قبل 19 عاما. ولم يُعرف عدد الذين حضروا جلسة الثلاثاء في عدن.

وسلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي السلطة في 7 أبريل/ نيسان إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات لجماعات رئيسية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

مشاهدة الفيديو 02:47

المقماشة - منتزه لليمنيين في شهر رمضان

وجاءت الخطوة في وقت يشهد اليمن هدنة بين المتمردين الحوثيين الموالين لإيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، أحيت الأمل بأن تؤدّي إلى مفاوضات تنهي النزاع بين الطرفين الذي تسبّب بحسب الامم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتبادلت الحكومة والمتمردون اتهامات بخرق الهدنة، لكن الاتفاق نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير. وتسبّبت الحرب في اليمن بين الطرفين بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.

والسبت، أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي لفرانس برس أن قادة اليمن الجدد "مستعدون للحرب" إذا فشلت جهود السلام مع المتمردين، لكنه شدد على أنّ الأولوية تبقى إنهاء النزاع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت الأحد بأن السعودية دفعت الرئيس اليمني إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوما كتابيا بتفويض صلاحياته إلى المجلس. وهدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي.

مشاهدة الفيديو 29:32

مجلس قيادة رئاسي في اليمن..."انفراجة" أم "تأزيم" للنزاع؟

ف.ي/ص.ش (ا ف ب)

 

مواضيع ذات صلة

30.03.2019 (190330) -- TUNIS, March 30, 2019 () -- Yemeni President Abd-Rabbu Mansour Hadi arrives in Tunis, Tunisia, March 30, 2019, to attend the Arab League (AL) Summit. The 30th AL Summit will be held in Tunis on March 31. () TUNISIA-TUNIS-YEMEN-PRESIDENT-AL SUMMIT Xinhua PUBLICATIONxNOTxINxCHN

هادي يعلن تسليم السلطة لمجلس رئاسي والسعودية ترحب 07.04.2022

سلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي مكون من ثمانية أعضاء. السعودية عقبت على هذه الخطوة بالإعلان عن دعم مالي لليمن. فهل تقترب الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية من نهايتها؟