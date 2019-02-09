مجلس الأمن يطالب بانسحاب فوري للمقاتلين من ثلاثة موانئ يمنية

دعا مجلس الأمن الدولي (الجمعة 23 شباط/ فبراير 2019) إلى "التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من اتفاق ينص على سحب القوات والتي تشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة.

وفي إعلان صدر بالأجماع رحب أعضاء المجلس الخمسة عشر بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة مؤخرا بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قد ذكر أنّ أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، الا أن أي تحرك لم يحدث على الأرض.

والخميس عقد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك تناولا فيه الأزمة اليمنية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في السويد في 17 شباط/فبراير المنصرم، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن.

وتقضي المرحلة الأولى بانسحاب الحوثيين من مينائي الحديدة والصليف، اللذين تدخل منهما واردات الحبوب، وميناء رأس عيسى الخاص

بالنفط. في مقابل ذلك تنسحب قوات التحالف بقيادة السعودية من الأطراف الشرقية للحديدة حيث احتدمت المعارك قبل سريان وقف إطلاق

النار في 18 ديسمبر كانون الأول.

وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضا عن "قلقها من التقارير المتلاحقة عن انتهاكات وقف إطلاق النار".

ودعت "الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للتقدم نحو السلام المستدام عبر ضبط النفس وخفض التوترات واحترام التزامها باتفاق ستوكهولم والمضي إلى الأمام عبر تنفيذه السريع".

وقتل في النزاع حوالى 10 آلاف شخص -- غالبيتهم من المدنيين -- وأصيب أكثر من 60 ألفا بجروح، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. فيما تقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بخمس مرات.

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب)