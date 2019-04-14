 مجلس الأمن يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا | أخبار | DW | 05.07.2019

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أخبار

مجلس الأمن يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

في بيان نال دعم الولايات المتحدة طالب مجلس الأمن الدولي الجمعة بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا منددا بالغارة الجوية التي استهدفت مركزا لإيواء اللاجئين قرب طرابلس أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المهاجرين الأفارقة.

Libyen Tripolis nach dem Luftangriff auf das Tajoura Detention Center (Getty Images/AFP/M. Turkia)

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة (الخامس من تموز/ يوليو) إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، منددا بغارة جوية الثلاثاء على مركز لإيواء اللاجئين قرب طرابلس. وأورد البيان أن "أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد ويلتزمون وقفا لإطلاق النار".

ونوقش البيان خلال اجتماع للمجلس الأربعاء ولكن واشنطن أخرت تبنيه من دون سبب واضح، وفق ما أفاد العديد من أعضاء المجلس. وندد البيان بالغارة التي شنت في الثاني من تموز/ يوليو على مركز لإيواء المهاجرين وأسفرت عن 56 قتيلا.

مختارات

بعد يوم من تعرض مركز للاجئين بمدينة تاجوراء الليبية للقصف ومقتل العشرات منهم، تتحدث أنباء عن غرق مركب أمام السواحل التونسية يقل أكثر من ثمانين مهاجرا. وفي حين تتحدث الأنباء عن إنقاذ ثلاثة فإن مصير الآخرين لايزال مجهولا. (04.07.2019)

زيادة عدد المتورطين من الدول الإقليمية وغير الإقليمية في الصراع الليبي يعقد سبل إيجاد حل له. التطورات الأخيرة أظهرت تورطا تركيا في الحرب الدائرة هناك. فما شأن تركيا ورئيسها أردوغان في الحرب الليبية؟ ومع من تقف تركيا؟ (04.07.2019)

 ومع دخول المعارك الدائرة في جنوب العاصمة الليبية شهرها الرابع، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا القتال إلى قرابة ألف قتيل، بينما تواصل القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجومها للسيطرة على طرابلس. وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا الجمعة في تغريدة على حسابها في تويتر، أن حصيلة الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس وصل إلى "قرابة ألف قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح".

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الأمم المتحدة تدين الغارة الجوية التي استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين قرب العاصمة الليبية

من جهة أخرى، أكدت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين في تاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) إلى 53 قتيلا و 140 جريحا. وأكد جويل ميلمان المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية في جنيف، ارتفاع حصيلة القتلى المهاجرين إلى 53 قتيلا، موضحا أن "بين القتلى ستة أطفال". وأشار إلى أن المركز كان يضم أكثر من 600 مهاجر معظمهم أفارقة من 17 دولة.   

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن هناك 5700 مهاجر ولاجئ داخل مراكز الإيواء في عموم ليبيا.

وعلى صعيد آخر، قالت منظمة "سي- آي" الألمانية لإنقاذ المهاجرين أن سفينتها "آلان كردي" أنقذت 65 شخصا من قارب مطاطي مكتظ الجمعة في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. وقالت المنظمة في بيان إن القارب الأزرق اللون لم تتوفر فيه مياه شرب كافية لـ64 رجلا وامرأة واحدة، ولم تكن بحوزة ركابه هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية أو جهاز ملاحظة. وأضافت أن "ركاب هذا القارب المطاطي كانوا محظوظين للغاية" مؤكدة أن فرصة رصدهم بالمنظار كانت ضعيفة للغاية.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب)

     

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


مختارات

شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

ليبيا كانت تُعد من أغنى بلدان شمال أفريقيا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط. لكن الحرب الأهلية قادت البلاد إلى الفوضى. وبسبب النزاع المتواصل قد تنضب المياه في أجزاء واسعة من البلاد، كما يحذر خبراء في الصحة. (03.07.2019)  

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الأمم المتحدة تدين الغارة الجوية التي استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين قرب العاصمة الليبية  

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