مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان

أنهى مجلس الأمن الدولي بناء على طلب السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في البلد الذي يشهد حربا منذ أكثر من سبعة أشهر. تم إنشاء "يونيتامس"عام 2020 للمساعدة في دعم التحول الديموقراطي بعد سقوط نظام البشير.

تنتهي مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في السودان غدا الأحد بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023) على إنهائها بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني الشهر الماضي. وينهي القرار الذي صاغته بريطانيا تفويض بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم يونيتامس في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول ويطالب بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتم إنشاء البعثة من قبل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا في يونيو/ حزيران 2020 لتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي بعد سقوط نظامالرئيس عمر البشير. وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

واعتبارا من الاثنين، ستبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد "يونيتامس" ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى "حيثما كان ذلك مناسبا وإلى الحد الممكن".

ويعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان 245 شخصا، بينهم 88 في بورتسودان (شرق)، فضلا عن آخرين في نيروبي وأديس أبابا، حسب ما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الشهر الماضي.

طالب مجلس الأمن الأطراف المتحاربة في السودان وقف الأعمال العدائية والانتهاكات الجسيمة وحل النزاع سلميا صورة من: AFP

دعوة لوقف الأعمال العدائية والانتهاكات الجسيمة

وأعرب المجلس في قراره عن "انزعاجه إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني، وخاصة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في السودان. ودعا جميع الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية... والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع".

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة "لم تعد تلبي احتياجات وأولويات" السودان، وطالبت بإنهائها "فوراً". ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة أن تعمل بموافقة الدولة المضيفة.

وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي للمجلس "نعيد التأكيد على أنالسلطات السودانية تظل مسؤولة عن سلامة وأمن موظفي يونيتامس وأصولها خلال هذه الفترة الانتقالية وندعو إلى تعاونها الكامل للسماح بانسحاب منظم".

وسيبقى فريق من البلاد تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية في السودان. وتقول المنظمة الدولية إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف السكان، بحاجة إلى المساعدة.

وقال دفع الله الحاج مبعوث قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للمجلس "نؤكد استعداد الحكومة لمواصلة

التعامل البناء مع الأمم المتحدة من خلال تعزيز التعاون مع الفريق الذي يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية". وأضاف أن تسليم المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى.

ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب، رويترز)